Στην υπόθεση της ΜΚΟ, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Δευτέρας μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό. Ο παρουσιαστής μίλησε με ιδιαίτερα οξύ τόνο για όσα, όπως είπε, έχουν έρθει στο φως, ενώ αποκάλυψε και συζήτηση που είχε στο παρελθόν με τη Μαρία Αντωνά, όταν εκείνη είχε δεχθεί μήνυμα από τη συγκεκριμένη οργάνωση.

Το θέμα απασχόλησε μεγάλο μέρος της εκπομπής, με τον παρουσιαστή να τοποθετείται δημόσια για τις πρακτικές που περιέγραψε και να συνδέει την αναφορά του με προσωπική εμπειρία από συνομιλία του με τη σύντροφό του τον περσινό Φεβρουάριο.

Γιώργος Λιάγκας: Οι βαριές καταγγελίες για την ΜΚΟ

Ο παρουσιαστής είπε αρχικά: «Αυτά που θα αποκαλύψουμε σε λίγη ώρα για τους αλήτες… Γιατί εδώ τώρα θα κάνω και χαρακτηρισμούς κι ας μου κάνει, όταν βρεθεί ελεύθερος ο συγκεκριμένος Πόντιος από την Κατερίνη και μήνυση και αγωγή».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εδώ δεν μιλάμε τώρα για απατεωνία του τύπου κλέβαμε το κράτος, γιατί στην πίτσα Fan, στο φούρνο, αυτοί κλέβανε το κράτος. Θα μου πείτε αυτοί είναι καλοί; Όχι, απατεώνες είναι. Προφανώς είναι απατεώνες. Εδώ μιλάμε για αλήτες. Μιλάμε για ανθρώπους που τι κάνανε; Εκμεταλλευόντουσαν τον ανθρώπινο πόνο με παιδιά με καρκίνο και τον πόνο των γονιών που τα παιδιά τους πέθαιναν για να μαζεύουν λεφτά και τα λεφτά αυτά τα ξέπλεναν σε στημένα παιχνίδια και σε στοιχηματικές εταιρείες. Εδώ δεν μιλάμε για απατεωνιά, μιλάμε για αλητεία, μιλάμε για απανθρωπιά. Αυτά που σήμερα θα αποκαλύψουμε από αυτή εδώ την εκπομπή πραγματικά θα σας κάνουν να ανατριχιάσετε. Κι εγώ ανατρίχιασα όταν μαζεύαμε σήμερα το δημοσιογραφικό υλικό».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ανέφερε: «Αξίζει τον κόπο όλοι μαζί δημοσιογραφικά αλλά κυρίως ανθρώπινα να ξεφτιλίσουμε… Όχι, όχι, χρησιμοποιώ αυτή την λέξη, να ξεφτιλίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αν είναι άνθρωποι που ντροπιάζουν το ανθρώπινο γένος. Δεν αισθάνομαι ότι εγώ με αυτόν που μοιάζουμε, που είμαστε άνθρωποι, ότι είμαστε το ίδιο πράγμα. Ούτε εσείς. Διότι μιλάμε, είναι ντροπή. Πώς είναι δυνατόν να κοροϊδεύεις τον γονιό και το παιδάκι που πεθαίνει, που έχει λευχαιμία, να μαζεύεις λεφτά στο όνομά του και να μην του δίνεις τα λεφτά, να του δίνεις το ένα δέκατο και τα υπόλοιπα να τα κάνεις ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα, ρολόγια και λούσα».

Τι είπε για influencers και γνωστές γυναίκες

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, γινόταν προσέγγιση σε επώνυμες γυναίκες και influencers για την ενίσχυση του έργου της οργάνωσης.

Όπως είπε: «Και θα μιλήσουμε και για τον πέφτουλα. Ναι, ναι καλά τα λέω. Δε λέω τίποτα τυχαία να ξέρετε σε αυτή τη ζωή ποτέ. Όταν λέω κάτι στην τηλεόραση, μην βλέπετε το ύφος μου που είναι λίγο ιλαρό, λίγο γλαφυρό. Ποτέ δεν λέω τυχαία τίποτα. Για τον πέφτουλα αλήτη αυτόν, ο οποίος προσέξτε τι έκανε. Πήγαινε σε διάφορες γυναίκες influencer ή διάσημες, τους έλεγε βοήθα στο έργο μου. Αυτές λοιπόν βοηθούσαν με δύο τρόπους είτε έδιναν ένα ποσό είτε μέσω των social media τι κάνανε; Αναπαρήγαγαν την είδηση ότι το τάδε παιδάκι και μάλιστα ζητάγανε φωτογραφίες από το κρεβάτι του πόνου, από το νοσοκομείο, να φαίνεται ότι είναι αντικαρκινικό το θέμα και τα λοιπά ογκολογικό, έτσι; Και μετά, αφού έμπαινε η διάσημη επώνυμη, σε κάποιες από αυτές τα έχω δει με τα μάτια μου, ο κύριος εδώ ο μορφονιός από την Κατερίνη την έπεφτε και ζήταγε ραντεβού. Και σας το ξαναλέω δεν λέω τίποτα τυχαία. Αυτός ο αληταράς. Ας μου κάνει αγωγή».

Η αναφορά στη Μαρία Αντωνά

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του παρουσιαστή στη Μαρία Αντωνά, με τον ίδιο να περιγράφει τι είχε συμβεί, όπως είπε, όταν εκείνη του έδειξε μήνυμα από τη συγκεκριμένη ΜΚΟ.

Στην πρώτη αναφορά του είπε: «Τον περσινό Φλεβάρη ήμουν με τη Μαρία μια μέρα και μου λέει ότι της ήρθε μήνυμα από τη συγκεκριμένη MKO. Μου δείχνει τη φάτσα του ανθρώπου και της λέω “αυτός είναι απατεώνας δεν το βλέπεις;”. Δεν το παίζω μάγκας αλλά είμαι 57 ετών και έχω δει πολλά στην κοινωνία. Δεν με άκουσε και έμπλεξε. Άρχισε και εκείνη να κάνει αναδημοσιεύσεις».

Ακολούθως συμπλήρωσε: «Παιδιά, δεν το παίζω μάγκας. Και έχω δει πολλά στην κοινωνία. Λέω: «Αυτός είναι απατεώνας. Δεν τον βλέπεις;». Της λέω, δεν το παίζω μάγκας. Κοίτα τη φάτσα».

Και κατέληξε λέγοντας: «Τόσα χρόνια καταλαβαίνω τον απατεώνα. Λοιπόν, δεν με άκουσε και έμπλεξε. Άρχισε και αυτή να κάνει αναδημοσιεύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά».