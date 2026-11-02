ΜΚΟ: «Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες»

Αποκαλυπτικοί διάλογοι του επικεφαλής και της συντρόφου του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποκαλύψεις για ΜΚΟ στη Βόρεια Ελλάδα, με συνομιλίες που αφορούν χρηματικές μεταφορές και πολυτελείς αγορές.
  • Ο επικεφαλής της ΜΚΟ και η σύντροφός του συζητούν για έξοδα χιλιάδων ευρώ και στοιχηματικά κέρδη.
  • Σοβαρές αναφορές σε χρηματικά ανταλλάγματα για διαιτητές ποδοσφαιρικών αγώνων και στοιχηματισμό.
  • Η σύντροφος του επικεφαλής είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ.
  • Το κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να κλέψει χρήματα από έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ.

Νέες αποκαλυπτικές συνομιλίες έρχονται στο φως για την υπόθεση της αμαρτωλής ΜΚΟ στη Βόρεια Ελλάδα, με αναφορές σε χρήματα από δωρεές, πολυτελείς αγορές, στοιχηματικά κέρδη και φερόμενες παρεμβάσεις στη διαιτησία ποδοσφαιρικών αγώνων.

Oι επώνυμοι που πίστεψαν στην «αμαρτωλή» ΜΚΟ και εξαπατήθηκαν

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο επικεφαλής της οργάνωσης και η σύντροφός του, οι οποίοι συζητούν για χρηματικές μεταφορές και έξοδα χιλιάδων ευρώ. Παράλληλα, σε άλλες συνομιλίες περιγράφονται φερόμενες συνεννοήσεις για διαιτητές, χρηματικά ανταλλάγματα και στοιχήματα με σημαντικά κέρδη.

ΜΚΟ: «Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες»

Σε χαρακτηριστική συνομιλία, ο επικεφαλής της ΜΚΟ και η σύντροφός του συζητούν για τις συναλλαγές τους και τα ποσά που έχουν ξοδέψει.

Ο επικεφαλής της αμαρτωλής ΜΚΟ και η σύντροφός του έκαναν μια ζωή μέσα στη χλιδή με τα λεφτά των δωρεών για τα καρκινοπαθή παιδιά

Ο επικεφαλής της αμαρτωλής ΜΚΟ και η σύντροφός του έκαναν μια ζωή μέσα στη χλιδή με τα λεφτά των δωρεών για τα καρκινοπαθή παιδιά

Η γυναίκα εμφανίζεται να μετρά τις κινήσεις των λογαριασμών, εκφράζοντας την έκπληξή της για τα χρήματα που έχουν φύγει μέσα σε λίγες ημέρες.

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«Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώνεται σε ποσά που φέρονται να έχουν μεταφερθεί μεταξύ τους, αλλά και σε υποχρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν.

Σε άλλο σημείο, η σύντροφος του επικεφαλής αναρωτιέται:

«Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα».

Αυτός είναι ο αρχηγός του κυκλώματος που «έτρωγε» χρήματα άρρωστων παιδιών

Εκείνος απαντά:

«Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες, αλλά εγώ, π.χ., να έχω πάρει 6 - 7 χιλιάρικα που στα έστειλα».

Ο επικεφαλής της ΜΚΟ φέρεται να αποσπούσε χρήματα δήθεν για δωρέες και να απολάμβανε ταξίδια, διαμονές σε πολυτελείς σουίτες ξενοδοχείων, κτλ.

Ο επικεφαλής της ΜΚΟ φέρεται να αποσπούσε χρήματα δήθεν για δωρέες και να απολάμβανε ταξίδια, διαμονές σε πολυτελείς σουίτες ξενοδοχείων, κτλ.

Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν επίσης αναφορές σε πληρωμές προς την Εφορία, μεταφορές χρημάτων και προσωπικές αγορές.

ΜΚΟ: Business class, ακριβά κινητά και πολυτελή ξενοδοχεία

Σε άλλη επικοινωνία, η σύντροφος του επικεφαλής φέρεται να δηλώνει σε υπάλληλο αεροπορικής εταιρείας: «Εγώ πετάω πάντα business» και να ζητά παράλληλα την έκδοση τιμολογίου για την αγορά εισιτηρίων.

Σε διαφορετική συνομιλία, αναφέρεται στην αγορά δύο κινητών τηλεφώνων, συνολικού κόστους 3.380 ευρώ.

Απάτη ΜΚΟ: «Μας έλεγε "δε μας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος"»

Ο επικεφαλής της ΜΚΟ εμφανίζεται να επικοινωνεί με υπαλλήλους ξενοδοχείων στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, ζητώντας πληροφορίες για σουίτες και ημιδιαμονή.

Ο επικεφαλής της ΜΚΟ φέρεται επίσης να χειραγωγούσε αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου για να νομιμοποιεί τα χρήματα που αποσπούσε μέσω του στοιχιματισμού

Ο επικεφαλής της ΜΚΟ φέρεται επίσης να χειραγωγούσε αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου για να νομιμοποιεί τα χρήματα που αποσπούσε μέσω του στοιχιματισμού

«Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω, είμαι πελάτης καταρχάς, έρχομαι πολύ συχνά. Παίρνω συνήθως τη σουίτα στον δεύτερο όροφο ή πρώτο, ποιο είναι; Τη γωνιακή. Επειδή είμαι λίγο Θεσσαλονίκη και χρειάζομαι μια ημιδιαμονή, υπάρχει δυνατότητα;», έλεγε σε υπάλληλο ξενοδοχείου και στη συνέχεια του ζητούσε να πληρώσει με μετρητά. 

Σε άλλη επικοινωνία με υπάλληλο νυχτερινού κέντρου, συμφωνεί να τοποθετηθεί ποσό 1.000 ευρώ για κατανάλωση, ενώ συζητείται και επιπλέον χρηματικό ποσό.

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Συνομιλητής: Τι θες να βάλουμε με κατανάλωση; Ένα χιλιάρικο; Να βάλω ένα χιλιάρικο ποτό;

Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι.

Συνομιλητής: Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;

Π: Ναι, ναι, ναι, ναι.

Σ: Και τα λουλούδια ό,τι μου πεις εσύ.

Π: Ωραία και 500 σε σένα;

Σ: Εντάξει, ό,τι γουστάρεις.

ΜΚΟ: Οι αναφορές σε διαιτητές και χρηματικά ανταλλάγματα

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι συνομιλίες που αφορούν στο ποδόσφαιρο.

Σε μία συνομιλία, ο επικεφαλής της ΜΚΟ υποστηρίζει ότι συναντήθηκε με πρόσωπο που χαρακτηρίζει επικεφαλής της διαιτησίας.

Απάτη εκατομμυρίων μέσω ΜΚΟ: Έπαιρναν τα χρήματα εράνων για άρρωστα παιδιά

Πρόεδρος ΜΚΟ: «Βρέθηκα χθες το βράδυ με αυτόν τον αρχιδιαιτητή».

Συνομιλητής: «Και;»

Πρόεδρος ΜΚΟ: «Και του λέω, ξέρω 'γω, θέλω να μου κάνεις ορισμούς, αυτούς που θέλω εγώ».

ΜΚΟ: «Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι του επικεφαλής της ΜΚΟ με ανθρώπους ποδοσφαιρικών ομάδων μικρών κατηγοριών

Στη συνέχεια εξηγεί ότι δεν επιδίωκε απλώς τη νίκη απέναντι σε αντίπαλη ομάδα, αλλά ήθελε να δείξει την ισχύ του.

Πρόεδρος ΜΚΟ:  «Επειδή έχουν βγάλει πολύ μεγάλη γλώσσα, λέω θέλω να τους την κόψω, να κάνω επίδειξη δύναμης», υποστηρίζει.

Η συζήτηση συνεχίζεται με αναφορά σε συγκεκριμένο διαιτητή και σε χρηματικό αντάλλαγμα.

Πρόεδρος ΜΚΟ:  «Και μου λέει ποιον θες να βάλουμε; Λέω πες μου κάποιον και μου λέει θες να δώσεις χαρτζιλίκι; Λέω ναι. Και μου λέει άστο πάνω μου, λέει. Να πω τον διαιτητή, 120 να χρειαστεί να παίζουμε, θα παίζουμε για να κερδίσεις».

Συνομιλητής: «Κάνα πεντακοσάρικο;»

Πρόεδρος ΜΚΟ: «300 ευρώ. 300 ευρώ και τον είπα αν βγάλεις κόκκινη τον έναν ή τον άλλον θα πάρεις άλλα 300».

Συνομιλητής: «Τι λες ρε;»

Πρόεδρος ΜΚΟ:  «Ναι, ναι».

ΜΚΟ: Τα στοιχήματα και τα κέρδη των 7.000 ευρώ

Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν επίσης αναφορές σε στοιχηματισμό και πληροφορίες για την εξέλιξη ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Σε μία από αυτές, ο επικεφαλής της ΜΚΟ προτρέπει συνομιλητή του να ποντάρει σε αγώνα ομάδων κάτω των 19 ετών.

Πρόεδρος ΜΚΟ: «Παίξε, παίξε όβερ δυόμισι και γκολ γκολ. Βάλε, βάλε, χώσε, χώσε».

Θύματα της αμαρτωλής ΜΚΟ έπεσαν αρκετοί καλλιτέχνες και αθλητές

Θύματα της αμαρτωλής ΜΚΟ έπεσαν αρκετοί καλλιτέχνες και αθλητές

Σε άλλη επικοινωνία, περιγράφει αγώνα στον οποίο, σύμφωνα με όσα συζητούν οι δύο άνδρες, σημειώθηκαν τρία γκολ, δύο πέναλτι και μία αποβολή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πρόεδρος ΜΚΟ:  «Με έχουν πάρει εκατό τηλέφωνα και μου λένε βάλ' το γκολ γκολ και όβερ. Και σηκώνομαι, τρέχω σε στοίχημα κάτω και αυτά και έγραψε 7 χιλιάρικα».

Συνομιλητής: «7 πήρες σύνολο;»

Πρόεδρος ΜΚΟ: «Ναι, ναι».

Πρόεδρος ΜΚΟ: «Άμα το 'ξερα εγώ εξ αρχής από το πρωί και έκανα προετοιμασία, μπορούσε να γράψει 15 χιλιάρικα».

Σε άλλη επικοινωνία αναφέρει ότι είχε πληροφορηθεί πως θα σημειωνόταν επιπλέον γκολ μετά το 80ό λεπτό.

Πρόεδρος ΜΚΟ: «Γίνεται 2-2 και μου λένε μετά το 80' θα μπει και άλλο, μου λέει περίμενε λίγο. Στο 93' 3-2».

Συνομιλητής: «Άρα ήταν ζωηροί αυτοί που στα είπανε; Όχι αστεία».

Πρόεδρος ΜΚΟ:  «Ναι, ναι ρε, πολύ καλοί».

ΜΚΟ: Η σύντροφος του επικεφαλής είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η σύντροφος του επικεφαλής της ΜΚΟ είχε καταγγελθεί το 2018 για υπεξαίρεση χρημάτων που συγκεντρώνονταν για την ενίσχυση άρρωστου παιδιού.

Όπως προκύπτει από τη μήνυση που είχε υποβληθεί στις 14 Νοεμβρίου 2018, η γυναίκα φέρεται να προσέγγιζε πολίτες και να ζητούσε χρήματα για παιδί που έπρεπε να μεταφερθεί στο εξωτερικό για νοσηλεία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, δεν είχε εξουσιοδότηση από την οργάνωση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και τα χρήματα δεν αποδόθηκαν σε αυτήν.

Η υπόθεση είχε οδηγηθεί τότε στη Δικαιοσύνη.

MKO: Επιχείρησαν να κλέψουν χρήματα και από τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

Παράλληλα, σύμφωνα με το Mega, το κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα ακόμη και από τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη – Ραφαήλ, ο οποίος είχε συγκινήσει το πανελλήνιο.

Όπως αναφέρθηκε, για τη νοσηλεία του παιδιού στο εξωτερικό χρειάζονταν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, με τη σχετική προσπάθεια να έχει αναλάβει επίσημα το σωματείο MDA Hellas, που φροντίζει άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συγκεκριμένο κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να παρέμβει, καλώντας πολίτες να μην καταθέτουν χρήματα στον επίσημο φορέα, αλλά να ενισχύουν το δικό του σωματείο. Οι δωρεές θα γίνονταν με την αιτιολογία «Οικονομική ενίσχυση για τον Παναγιώτη – Ραφαήλ», ενώ φέρεται να είχαν στηθεί και κουμπαράδες σε διάφορα σημεία της χώρας.

ΜΚΟ: Η επίθεση στο επικεφαλής λίγο πριν τη σύλληψή του

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και περιστατικό που αφορά στον επικεφαλής της ΜΚΟ, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε ο ίδιος, στις 26 Οκτωβρίου δέχθηκε επίθεση από δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και φορούσαν full face.

Όπως υποστήριξε, οι δράστες τον χτύπησαν με σιδερογροθιά και απαίτησαν χρήματα, χωρίς τελικά να καταφέρουν να του αφαιρέσουν κάτι.

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