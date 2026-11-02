Την επίσημη πρεμιέρα της έκανε η παιδική θεατρική παράσταση «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» και πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στο θέατρο Μαβίλη για να την παρακολουθήσει, το μεσημέρι του Σαββάτου 31/10.
Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας: Μία παιδική παράσταση σε ένα «μαγεμένο» δάσος
Το διαχρονικό έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ σε διασκευή, απόδοση και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανου Παπατρέχα, σε παραγωγή της Ναταλίας Δήμου απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών, αλλά και σε όλη την οικογένεια.
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Οι ηθοποιοί Βασίλης Ζώης, Μαρία Βασιλική Λεούση, Βασίλης Μπεσίρης, Μαρίνα Σαμάρκου εναλλάσσουν τους ρόλους τους στη σκηνή με ζωντάνια, ρυθμό, χιούμορ και πολλή μουσική, ταξιδεύοντας τους μικρούς και μεγάλους θεατές στην «ατμόσφαιρα» του μαγεμένου δάσους.
O φωτογραφικός φακός απαθανάτισε πολλά γνωστά πρόσωπα στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης. Ανάμεσά τους τη Σία Κοσιώνη, τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, τη Μαρία Ματσούκα με τον γιο της, τον Δημήτρη Πλειώνη με τη σύζυγό και τα παιδιά τους και τη Μόσχα Χατζηευσταθίου με τον Δημήτρη Λιακόπουλο.
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Η παράσταη παρουσιάζεται στο Θέατρο Μαβίλη, κάθε Σάββατο στις 12:00.