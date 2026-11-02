Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας: Οι ηθοποιοί της παράστασης μιλούν στο star.gr για όσα συμβαίνουν στη σκηνή

Την επίσημη πρεμιέρα της έκανε η παιδική θεατρική παράσταση «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» και πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στο θέατρο Μαβίλη για να την παρακολουθήσει, το μεσημέρι του Σαββάτου 31/10.

Το διαχρονικό έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ σε διασκευή, απόδοση και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανου Παπατρέχα, σε παραγωγή της Ναταλίας Δήμου απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών, αλλά και σε όλη την οικογένεια.

Οι ηθοποιοί Βασίλης Ζώης, Μαρία Βασιλική Λεούση, Βασίλης Μπεσίρης, Μαρίνα Σαμάρκου εναλλάσσουν τους ρόλους τους στη σκηνή με ζωντάνια, ρυθμό, χιούμορ και πολλή μουσική, ταξιδεύοντας τους μικρούς και μεγάλους θεατές στην «ατμόσφαιρα» του μαγεμένου δάσους.

Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας: Βασίλης Ζώης, Μαρίνα Σαμάρκου, Μαρία Βασιλική Λεούση, Βασίλης Μπεσίρης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

O φωτογραφικός φακός απαθανάτισε πολλά γνωστά πρόσωπα στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης. Ανάμεσά τους τη Σία Κοσιώνη, τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, τη Μαρία Ματσούκα με τον γιο της, τον Δημήτρη Πλειώνη με τη σύζυγό και τα παιδιά τους και τη Μόσχα Χατζηευσταθίου με τον Δημήτρη Λιακόπουλο.

Σία Κοσιώνη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιολάντα Καλογεροπούλου- Ναταλία Δήμου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μαρία Ματσούκα με τον γιο της- Ναταλία Δήμου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δημήτρης Πλειώνης με τη σύζυγό του/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μόσχα Χατζηευσταθίου- Δημήτρης Λιακόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η παράσταη παρουσιάζεται στο Θέατρο Μαβίλη, κάθε Σάββατο στις 12:00.

