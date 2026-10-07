Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας: Μία παιδική παράσταση σε ένα «μαγεμένο» δάσος

Οι ηθοποιοί της παράστασης μιλούν στο star.gr για όσα συμβαίνουν στη σκηνή

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Πρώτη Δημοσίευση: 07.10.26, 14:31

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Στο ολοκαίνουργιο Θέατρο Μαβίλη ζωντανεύει το διαχρονικό αριστούργημα του William Shakespeare, «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας», ειδικά διασκευασμένο για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Το star.gr και η Κατερίνα Καραγιάννη βρέθηκαν στην παράσταση και συνομίλησαν με τους συντελεστές για το έργο, τη μαγεία του παιδικού θεάτρου και τα σημαντικά μηνύματα που θέλει να περάσει στους μικρούς θεατές.

5 λόγοι για να γνωρίσουν τα παιδιά τον Σαίξπηρ μέσα από ένα… Όνειρο

Σε διασκευή, απόδοση και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανου Παπατρέχα, η παράσταση οδηγεί μικρούς και μεγάλους σε ένα μαγεμένο δάσος, με πρωταγωνιστή τον σκανταλιάρη Πουκ. Μια ιστορία γεμάτη μουσική, τραγούδια, διαδραστικό παιχνίδι και μαγεία, που μιλά για την ενσυναίσθηση, τη φιλία, την αποδοχή και την αληθινή αγάπη.

ονειρο καλοκαιρινής νυχτας

Λάζαρος Βαρτάνης: «Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα»

Ο Λάζαρος Βαρτάνης μίλησε για τη σχέση του με το έργο του Shakespeare και αποκάλυψε πως η συγκεκριμένη παράσταση αποτέλεσε ένα προσωπικό του όνειρο: «Θα δούμε το “Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας” του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Αυτό το αριστούργημα του Σαίξπηρ είναι ένα έργο από αυτά που διαβάζεις ως παιδί που θέλει να γίνει ηθοποιός και λες “πω πω, θα ήθελα πολύ να παίξω σε αυτό το έργο” ή να το σκηνοθετήσω αν έχεις την τρέλα της σκηνοθεσίας. Και ήρθε η Ναταλία Δήμου, η οποία μας πρότεινε, σε μένα και στον Στέφανο Παπατρέχα, να κάνουμε τη διασκευή για παιδιά 5-12 ετών και μετά να το σκηνοθετήσω κιόλας. Οπότε το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα και την ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό».

Μαρίνα Σαμάρκου: «Θέλω τα παιδιά να πάρουν κάτι που να τους αφήσει ένα ωραίο όνειρο»

Η Μαρίνα Σαμάρκου αναφέρθηκε στα κοστούμια της παράστασης, αλλά και στην ιδιαίτερη εμπειρία του να παίζει κανείς μπροστά σε παιδιά:

«Πρώτον, είναι η έναρξη του καλοκαιριού. Αυτό είναι ένα φανταστικό κοστούμι, με πάρα πολύ ωραία χρώματα. Είναι πάρα πολύ βολικό. Τα κοστούμια μας τα έχει επιμεληθεί, όπως και το σκηνικό μας, η Έλλη Εμπεδοκλή».

Η ίδια μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους ηθοποιούς και το παιδικό κοινό:

«Ειλικρινές και θεωρώ ότι για μένα το παιδικό θέατρο έχει τρομερό ενδιαφέρον. Έχει μια αλληλεπίδραση διαφορετική από αυτή που έχουν οι βραδινές σκηνές. Μου αρέσει πάρα πολύ. Νιώθω μια παραπάνω ευθύνη όταν κάνω παιδικό θέατρο».

Και όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο έργο έχει όλα τα στοιχεία που μπορούν να ταξιδέψουν τα παιδιά σε έναν μαγικό κόσμο:

«Μου αρέσει όταν έρχονται στο θέατρο γιατί έτσι δεν ξεχνάμε τη μαγεία. Γιατί το θέατρο θεωρώ ότι έχει μια μαγεία και πόσο μάλλον και το συγκεκριμένο έργο, το “Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας”, όπου εκεί μπλέκονται άνθρωποι με ξωτικά και το μαγεμένο δάσος και ο έρωτας και όλο αυτό που έχει το έργο, που αυτή την ευθύνη αισθάνομαι ότι θέλω τα παιδιά να έρθουν και λίγο να πάρουν κάτι που να τους αφήσει ένα ωραίο όνειρο».

Οι ηθοποιοί αποκάλυψαν πως οι τέσσερίς τους αναλαμβάνουν πολλούς διαφορετικούς ρόλους: «Θα δεις τέσσερις ηθοποιούς να κάνουν αρκετούς ρόλους χωρίς σταματημό».

Όσο για το βασικό μήνυμα της παράστασης, ο Βασίλης Ζώης στάθηκε στην ενσυναίσθηση: «Μηνύματα περνάει για μένα το πιο σημαντικό που είναι η ενσυναίσθηση και το να μπαίνεις στη θέση του άλλου».

«Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας»: Παιδκή παράσταση στο Θέατρο Μαβίλη

Μαρία Βασιλική Λεούση:  «Έχει και διαδραστικό κομμάτι. Το κύριο θέμα είναι η συγγνώμη»

Η Μαρία Βασιλική Λεούση αποκάλυψε ακόμη ένα από τα στοιχεία που κάνουν την παράσταση ξεχωριστή, καθώς τα παιδιά δεν παραμένουν απλοί θεατές:

«Έχει κομμάτι διαδραστικό μέσα. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγικό κομμάτι, το οποίο έχουν επιλέξει οι συνεργάτες μας να μεταφράσουν σε διαδραστικό παιχνίδι».

Η ίδια, στάθηκε στο μήνυμα που θεωρεί πιο σημαντικό μέσα από την ιστορία και τους χαρακτήρες του έργου: «Νομίζω ότι το κύριο θέμα είναι το θέμα της συγγνώμης. Οπότε εμένα μ’ αρέσει πολύ περισσότερο η διαδρομή των χαρακτήρων σαν μήνυμα, ότι σου δείχνει σε όσους χαρακτήρες παρουσιάζει μέσα από το έργο, στη διασκευή, ότι ο καθένας έχει μια διαδρομή στο να εξελιχθεί σαν άνθρωπος ή σαν οντότητα, να το πω έτσι, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στο έργο».

Και πρόσθεσε:

«Αυτή η διαδρομή, ότι καθένας ξεχωριστά συνειδητοποιεί κάτι για τον εαυτό του και κάνει ένα βήμα στο να τον καταλάβουν οι άλλοι χαρακτήρες, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα».

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Βασίλης Ζώης: «Στο παιδικό θέατρο χρειάζεται παραπάνω εξωστρέφεια»

Ο Βασίλης Ζώης εξήγησε πως, παρά τις διαφορές στον τρόπο προσέγγισης, ο βασικός θεατρικός κώδικας παραμένει ίδιος: «Εγώ θεωρώ πως το θέατρο είναι ένα. Δεν υπάρχουν δηλαδή ουσιαστικές διαφορές. Απλά στο παιδικό θέατρο νομίζω πρέπει να επικρατεί λίγο παραπάνω εξωστρέφεια και νομίζω πως είναι αυτό. Δηλαδή ο κώδικας είναι κοινός, πρέπει να είσαι παρών, πρέπει να είσαι παρών με τον εαυτό σου και την ομάδα σου. Απλά νομίζω ότι για να πάρεις λίγο το παιδικό κοινό, που είναι λίγο πιο “λευκό χαρτί”, θες μια παραπάνω ενέργεια για να το συμπαρασύρει σε άλλα. Νομίζω πως ο κώδικας είναι κοινός».

Μαρία Βασιλική Λεούση: «Να κρατάς μια ανοιχτωσιά στους άλλους»

Κλείνοντας, η Μαρία Βασιλική Λεούση μίλησε για το διαχρονικό μήνυμα που μπορεί να κρατήσει μαζί του ένας θεατής, μικρός ή μεγάλος: «Έρχονται σε επαφή τα παιδιά με ένα κόνσεπτ το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το κρατάς για όλη σου τη ζωή, ότι πρέπει να το έχεις μέχρι τα βαθιά γεράματα. Να κρατάς μια ανοιχτωσιά στους άλλους γύρω σου για να μπορείς να προχωράς σαν χαρακτήρας και να εξελίσσεσαι».

Το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» παρουσιάζεται στο Θέατρο Μαβίλη, με τους Βασίλη Ζώη, Μαρία Βασιλική Λεούση, Βασίλη Μπεσίρη και Μαρίνα Σαμάρκου επί σκηνής. Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών και συνδυάζει τη σαιξπηρική ιστορία με μουσική, τραγούδια, χρώμα, διαδραστικό παιχνίδι και μια μαγική θεατρική ατμόσφαιρα.

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ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
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ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΒΙΛΗ
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