Το MadWalk επέστρεψε απόψε, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, για 16η χρονιά, φέρνοντας ξανά τη μόδα και τη μουσική κάτω από την ίδια στέγη στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do.

Ο δημοφιλής fashion & music θεσμός συγκεντρώνει για άλλη μια σεζόν γνωστούς Έλληνες σχεδιαστές, αγαπημένους τραγουδιστές και πρόσωπα της ελληνικής showbiz, σε ένα show με εντυπωσιακά catwalks, ιδιαίτερες δημιουργίες και live acts που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.

Η βραδιά, όμως, ξεκίνησε με παλμό αρκετή ώρα πριν την έναρξη στην πασαρέλα! Από νωρίς το απόγευμα, το κόκκινο χαλί γέμισε με γνωστά ονόματα της τηλεόρασης, της μουσικής και της μόδας, οι οποίοι έφτασαν στο Tae Kwon Do με προσεγμένες και συχνά τολμηρές εμφανίσεις.

Glam looks, ανατρεπτικοί συνδυασμοί, statement αξεσουάρ και σύνολα με έντονο fashion χαρακτήρα έκλεψαν τις εντυπώσεις, καθώς οι καλεσμένοι στάθηκαν μπροστά στις κάμερες και μοιράστηκαν τα πρώτα τους λόγια λίγο πριν ξεκινήσει το κυρίως πρόγραμμα.

Το star.gr είναι από νωρίς στο Tae Kwon Do, μεταφέροντάς σας όσα συμβαίνουν στο red carpet και καταγράφοντας τις αφίξεις των celebrities.

Δείτε τις εμφανίσεις των celebrities στο κόκκινο χαλί του Madwalk 2026:

Φαίη Σκορδά

Βάλια Χατζηθεοδώρου

Ρένα Μόρφη

Νίκος Κοκλώνης - Χάρης Σιανίδης

Lila

Μαρίλια Μητρούση

Τάνια Μπρεάζου

Βασίλης Ζούλιας - Περικλής Κονδυλάτος

Evangelia - Jay Stolar

Mary Vitinaros