Με το νέο του άλμπουμ Με τα γόνατα χορεύουν, ο Γιάννης Μαθές κινείται ανάμεσα στο φως και τις σκιές, κρατώντας τη ρίζα της στο ελληνικό τραγούδι αλλά με τα παράθυρα ορθάνοιχτα σε νέες διαδρομές. Ο τίτλος, από στίχο του Μάνου Σαγκρή στο τραγούδι Τα παιδιά της εποχής, αποτυπώνει τη φιλοσοφία του δίσκου: να προχωράς μπροστά αποδεχόμενος και τις δύσκολες στιγμές, χωρίς φίλτρα κι επιτήδευση.

Στη συζήτηση που κάναμε για το Starte, αναφέρεται στο πώς «ξεχνάει» τον εαυτό του ως συνθέτη κι ενορχηστρωτή όταν μπαίνει στο στούντιο για να τραγουδήσει, για το εφηβικό σύμπαν των ηρώων του στο κλιπ του Μ’ αρέσεις, αλλά και για τη συγκίνηση της θεατρικής σκηνής στην παράσταση Νίκος Ξυλούρης: Ο Αρχάγγελος της Κρήτης, όπου υποδύεται τον Σταύρο Ξαρχάκο. Σε άλλο σημείο μιλάει για τη δημιουργική χημεία με τη Δήμητρα Γαλάνη, τη σημασία του «συν» σε κάθε συνεργασία και στη θέση της τεχνολογίας όταν υπηρετεί την ανθρώπινη αλήθεια. Μια κουβέντα καθαρή, χωρίς ταμπέλες, για τη μουσική, την ελευθερία και το ουσιαστικό μοίρασμα. Θα τη χάσεις;

Ο τίτλος της νέας σου δισκογραφικής δουλειάς «Με τα γόνατα χορεύουν» είναι πολύ ιδιαίτερος, γεμάτος εικόνες. Πώς γεννήθηκε και τι συμβολίζει για εσένα;

Σ’ ευχαριστώ! Είναι στίχος του Μάνου Σαγκρή από το τραγούδι μας Τα παιδιά της εποχής. Είχαμε πολλές ιδέες μέχρι να καταλήξουμε. Τελικά διαλέξαμε αυτόν, γιατί νιώσαμε ότι αυτό που συμβολίζει περνάει σαν αίσθηση σχεδόν μέσα από όλα τα τραγούδια του άλμπουμ. Κι εμείς σαν ακροατές του καταλαβαίνουμε ότι μας απασχολεί συχνά τελικά μέσα από τη μουσική ο δρόμος προς το καλύτερο - όχι μονοδιάστατα όμως μέσα από τη χαρά και το φως, αλλά μέσα και από την αποδοχή των δυσκολιών και των σκοτεινών στιγμών της ζωής.

Στο κλιπάκι του Μ’ αρέσεις με τον Μάνο Σαγκρή, βλέπουμε κι όλα σου τα μουσικά είδωλα, έτσι δεν είναι;

Είναι το εφηβικό μου δωμάτιο, όπου κάποια στιγμή όλα τα πόστερ πάνω από το κρεβάτι μου ξαφνικά ζωντανεύουν. Είναι όλος σχεδόν ο κόσμος μου εκείνης της ηλικίας. Γεμάτος εικόνες που μου δημιουργούσε η μουσική. Πραγματικές και εξωπραγματικές. Και μερικοί από τους ήρωές μου σε ξεχωριστή θέση. Όλα ζωντανά μέχρι σήμερα στο πιο πολύχρωμο ταξίδι μέσα μου. Είναι ένα κλιπ που αγαπώ πολύ και που επιμελήθηκε εξαιρετικά ο Μάνος.

Δείτε το κλιπ του Μ’ αρέσεις

Υπάρχει κάποιο κομμάτι του άλμπουμ που σε δυσκόλεψε περισσότερο ερμηνευτικά ή συναισθηματικά;

Η πιο μεγάλη δυσκολία γενικά για εμένα που γράφω ο ίδιος τη μουσική και ενορχηστρώνω παράλληλα είναι, όταν φτάσει η στιγμή να μπω στο στούντιο για να τραγουδήσω, να καταφέρω να «ξεχάσω» το τεχνικό κομμάτι της σύνθεσης κι όλης της παραγωγής του ήχου που προηγήθηκε, και να επικεντρωθώ στην ερμηνεία, με αυθορμητισμό και με μια καινούρια φόρα, σαν να είμαι ένας άλλος, τρίτος άνθρωπος που αντιμετωπίζει το υλικό για πρώτη φορά.

Υπάρχει ένας στίχος από τη δουλειά αυτή που συνοψίζει τη φιλοσοφία του δίσκου; Αν ναι, ποιος είναι αυτός;

«Να το φυσήξει ο βοριάς, να το αναστενάξει κι απ’ άκρη σ’ άκρη της χαράς τον κόσμο να αλλάξει. Να το φυσήξει απ’ τα βουνά και χαμηλά ως εμένα να δω μέσα και γύρω μου πως όλα είναι ένα».Από το τραγούδι μας με τίτλο Το ελάχιστο.

Ποιο τραγούδι του δίσκου κερδίζει σταδιακά τη δική του δυναμική στις live εμφανίσεις, ίσως και πέρα από τις αρχικές σου προβλέψεις;

Οι εμφανίσεις στο θέατρο ακόμα δε μου αφήνουν χρόνο για συναυλίες. Θα γίνει κι αυτό πολύ σύντομα όμως. Για την ώρα είναι μεγάλη χαρά που έχουμε ακούσει τα Λυχνάρια μας στο ραδιόφωνο. Ακόμα μεγαλύτερη, τα όμορφα σχόλια που παίρνουμε για αυτό το τραγούδι.

Τι θα ήθελες να κρατήσει κάποιος ακούγοντας το άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος;

Νομίζω αυτό που μόλις είπες. Ότι είναι μια δουλειά που, απ’ ό,τι μας λένε, ακούγεται από την αρχή μέχρι το τέλος.

Γιάννη, το ρεπερτόριό σου γενικά πώς θα το χαρακτήριζες;

Μου κάνεις την πιο δύσκολη ερώτηση. Και είναι δύσκολη γιατί δεν το ’χω με τις ταμπέλες και τις κατηγοριοποιήσεις γενικότερα. Οπότε πολύ ειλικρινά θα σου πω ότι δεν ξέρω. Ξέρω ότι μου αρέσει κι αγαπώ βαθιά το ελληνικό τραγούδι κι αυτό θα ήθελα να υπηρετήσω. Με διαφορετικούς τρόπους ίσως κάθε φορά. Αγαπώ τη μουσική που ξεκινάει από τη μνήμη μου και πηγαίνει προς μια άγνωστη κατεύθυνση. Η μνήμη μου έχει πολλή Ελλάδα. Στο ύφος και στον τρόπο. Κι αυτή η μνήμη πάντοτε είχε παράθυρα ανοιχτά. Το σπίτι της μπορεί να είναι βαθιά καρφωμένο στο ελληνικό χώμα, όμως τα παράθυρά του είναι ανοιχτά προς όλες τις κατευθύνσεις. Κι ο αέρας που μπαίνει απ’ έξω θέλω να έχει μια κίνηση ποιητική. Με παιχνίδι και έρωτα. Και με ελευθερία να μ’ αφήνει συχνά μόνο μου, για να με ανακαλύπτω κάθε φορά όσο γίνεται καλύτερα κι έτσι να γίνεται πιο αληθινό κι αυτό που μοιράζομαι με τους άλλους.

Το να ερμηνεύεις τραγούδια του Ξυλούρη στην παράσταση Νίκος Ξυλούρης: Ο Αρχάγγελος της Κρήτης πώς είναι ως εμπειρία;

Είναι συγκλονιστική. Τα τραγούδια είναι η μία όψη. Η άλλη είναι το πάθος του κόσμου που έρχεται στο θέατρο. Εμείς μπορεί να λέμε την ιστορία, όμως η συγκίνηση και η ζωντάνια στα μάτια του κόσμου δείχνει κάτι που μου πολλαπλασιάζει και το δικό μου πάθος. Τα τραγούδια έδειχναν ποιος είναι. Το ήθος και την αλήθεια που μετέφερε σαν προσωπικότητα. Κι αυτά μετέφεραν το ίδιο ήθος και την ίδια αλήθεια εξάλλου από τους δημιουργούς τους. Κι εμείς από τη σκηνή τώρα βλέπουμε αυτά τα στοιχεία να είναι ζωντανά στον κόσμο μέσα από τις αντιδράσεις του. Κλαίνε, χαίρονται, γελάνε, πιστεύουν, σέβονται. Το βλέπω κάθε βράδυ στα μάτια τους. Αυτό είναι ελπίδα για μένα. Και η ελπίδα με τρέφει γενικά. Πέρα από τον τραγουδιστικό μου ρόλο, να σου πω πως έχω τη χαρά και την τιμή να υποδύομαι έναν απ’ αυτούς τους σπουδαίους δημιουργούς που συνεργάστηκαν με τον Ξυλούρη στα πρώτα του βήματα στην Αθήνα, τον Σταύρο Ξαρχάκο.

Ποια συνεργασία σου μέχρι σήμερα λειτούργησε ως «σχολείο» για σένα και τι κράτησες από αυτήν;

Όλες. Κι οι όμορφες και οι λιγότερο όμορφες. Από τις πιο απαιτητικές μέχρι τις λιγότερο δύσκολες, από όλες κράτησα ένα πράγμα: την ουσία της λέξης «συνεργασία». Το «συν» κρατάω. Αυτό που ενώνει. Τους ανθρώπους, τις στιγμές, τις σκέψεις, τις ιδέες, τα αισθήματα και τα όνειρα. Χωρίς αυτό το «συν», δε μου λέει τίποτα καμία διαδρομή.

Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, με τον οποίο θα ήθελες πολύ να μοιραστείς τη σκηνή ή το στούντιο στο μέλλον;

Ναι. Μπορώ να σου πω πολλούς. Θα ξεκινήσω με τους πέντε σολίστες που ηχογραφήσαμε το άλμπουμ: Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου, Ιάσονας Μαυρογεώργος, Δημήτρης Κατσίβελος, Alex Monteiro Da Silva, Τάκης Βασιλείου. Ανυπομονώ να παίξουμε μαζί στη σκηνή.

Ο Γιάννης Μαθές με τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Μάνο Σαγκρή

Από τα αγαπημένα μου τραγούδια, όπως και πολύ κόσμου, είναι το πρόσφατο ντουέτο με τη Δήμητρα Γαλάνη. Πώς ήταν αυτή η συνεργασία;

Σκέτη αγάπη. Με τον δικό μας κώδικα με αυτή τη σπουδαία γυναίκα. Αγαπάμε τα δύσκολα με τη Δήμητρα. Σε όλο το δίσκο είχε συμβολή. Όχι μόνο στο Πόσο μισώ να σ’ αγαπώ. Έριχνε ιδέες και ο βαθμός δυσκολίας για μένα ανέβαινε. Τρομερά δημιουργική διαδικασία. Είναι γεμάτη μουσική αυτή η μεγάλη καλλιτέχνις, από πάνω μέχρι κάτω. Για μένα ήταν ένα μεγάλο κίνητρο ο χρόνος που η ίδια αφιέρωσε στη δουλειά μας με τον Μάνο κι ο σεβασμός που έδειξε στο υλικό μας.

Ποια είναι η πιο χρήσιμη συμβουλή που σου έχουν δώσει στον χώρο και την ακολουθείς;

Νομίζω η καλύτερη συμβουλή είναι αυτή που δεν δίνεται. Για να κάνεις τα λάθη σου μόνος σου και να τα ευχαριστηθείς. Να φας τα μούτρα σου και να μάθεις μέσα από αυτό. Κανονικά και αληθινά. Όλο το άλλο μου κάνει λίγο περίεργο. Μια φορά κάποιος αρκετά μεγαλύτερός μου μού είχε πει: «Να είστε έξυπνοι βρε εσείς οι νέοι. Να μην είστε βλάκες!». Ίσως ό,τι καλύτερο έχω ακούσει από συμβουλή.

Με τη χρήση του AI πώς βλέπεις το τοπίο στη σύγχρονη ελληνική δισκογραφία; Ότι τα social media επηρεάζουν τη διάδοση ενός νέου τραγουδιού πώς σου φαίνεται, πώς το αντιμετωπίζεις;

Οτιδήποτε φτιάχνεται για να λειτουργήσει αυτόνομο από την ανθρώπινη σφραγίδα κι εμπλοκή με αφήνει εντελώς αδιάφορο. Ειδικά σε ό,τι αφορά ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα, που για μένα είναι προϊόν μιας φορτισμένης ψυχικής κατάθεσης. Όταν αντίθετα η τεχνολογία γίνεται εργαλείο στο να φανερωθεί η μοναδικότητα αυτής της κατάθεσης, εκεί αρχίζω να ψήνομαι. Εγώ γενικά τα χρησιμοποιώ πολύ και με βοηθάνε. Μπορείς να κάνεις καταπληκτικά πράγματα. Αρκεί το υλικό να μη σταματήσει να μυρίζει «ανθρωπίλα».

Εκτός από τη μουσική, τι είναι αυτό που σε αποφορτίζει και γεμίζει τις μπαταρίες σου;

Οι διαδρομές με το ποδήλατό μου. Παντού.

Αποκάλυψέ μου ένα πράγμα για εσένα, για την προσωπικότητά σου, τον χαρακτήρα σου, που θα έπρεπε να ξέρω για να πω ότι… κάπως σε ξέρω (γέλια).

Ένα πράγμα για μένα; Βαριέμαι να μιλάω για μένα! Μ’ αρέσει να βλέπω τα όμορφα στους άλλους ανθρώπους και να τους το δίνω. Μ’ αρέσει να δίνω τα εύσημα. Να ανεβάζω τους άλλους. Το βρίσκω ερωτικό πράγμα αυτό. Όπως και το να μου εκφράζει κάποιος φανερά τα στοιχεία μου που του αρέσουν. Χωρίς χειριστικές «στρατηγικές» άμυνας. Πλήττω με το να πρέπει να πουλάω τον εαυτό μου, γενικότερα. Νιώθω μια φυσική ησυχία για ό,τι είμαι. Βαριέμαι επίσης την έννοια της αυτοπεποίθησης όταν γίνεται αυτοσκοπός και διαρκής αγώνας να τονώνεται το «εγώ» στην εποχή μας. Για εμένα το υγιές είναι να τονώνει ο ένας τον άλλον. Όχι καθένας τον εαυτό του, σαν να είμαστε τέλεια προϊόντα προς πώληση. Είμαστε ατελή προϊόντα προς αγάπη. Όλο το άλλο μου θυμίζει αυτοϊκανοποίηση.

Πώς θα περάσεις τις γιορτινές ημέρες που έρχονται σύντομα;

Χρειάζομαι ξεκούραση λόγω υπερφόρτωσης δικτύου. Ελπίζω να καταφέρω να αδειάσω το κεφάλι μου για να έρθουν καινούριες όμορφες και δημιουργικές σκέψεις. Με χαλαρούς ρυθμούς κι αγαπημένους ανθρώπους. Δουλειές σπιτιού που με ηρεμούν, φαγητό, γυμναστική, διάβασμα, συζητήσεις και βόλτες στη φύση, πολλές φορές κοντά σε κατανυκτικά μοναστήρια. Με διαφορετικές μουσικές κι ήρεμες δυνάμεις που εμπνέουν.

Τι άλλο όμορφο να περιμένουμε από εσένα;

Τις πιο ζεστές και αληθινές μου σκέψεις κι ευχές για τις μέρες που έρχονται σιγά σιγά. Τίποτα λιγότερο από οτιδήποτε θέλει κι αγαπάει ο καθένας μας. Με έναν και μόνο περιορισμό, που να γίνεται κι αυτός απόλαυση στο τέλος της μέρας: την κατανόηση και τον σεβασμό στις δίκαιες επιθυμίες του διπλανού μας.

Γιάννης Μαθές: Το εξώφυλλο του άλμπουμ Με τα γόνατα χορεύουν

Μετά τη διάκρισή τους στις Ακροάσεις Ανοιχτές Γέφυρες του Μεγάρου Μουσικής και της ΕΔΕΜ, ο Γιάννης Μαθές κι ο Μάνος Σαγκρής παρουσιάζουν το άλμπουμ, Με τα γόνατα χορεύουν.

13 καινούργια τραγούδια. Για αυτά που γυρνάνε από το σκοτάδι στο φως, για να μας λυγίσουν και να σηκωθούμε. Για όλα εκείνα τα παράξενα χρώματα που κάνουν με την επιμονή, το φεγγάρι μας γεμάτο.

Στους στίχους ο Μάνος Σαγκρής, στη μουσική και την ερμηνεία ο Γιάννης Μαθές. Μαζί του σε δυο ξεχωριστά ντουέτα, δυο μεγάλες ερμηνεύτριες, η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Στο στούντιο έπαιξαν, αυτοσχεδίασαν και ηχογράφησαν ζωντανά, 5 σολίστες, συνδυάζοντας την ηλεκτρική, ακουστική κιθάρα, το άταστο μπάσο, την τρομπέτα, το percussion set, με το γιουκαλίλι του Γιάννη και τις μοναδικές ατμόσφαιρες από το σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής.

Στίχοι: Μάνος Σαγκρής

Μουσική, ενορχήστρωση, ερμηνεία: Γιάννης Μαθές

Συμμετέχει η Δήμητρα Γαλάνη κι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.