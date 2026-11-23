Με στόχο να περιοριστεί το κόστος των εορταστικών αγορών για τα ελληνικά νοικοκυριά, δρομολογείται η εφαρμογή του προγράμματος «Γιορτές για Όλους», το οποίο προβλέπει μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της καταναλωτικής κίνησης ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Στη λίστα των προϊόντων προστίθενται πλέον και τα παιχνίδια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα κρέατα και στα είδη που προορίζονται για το γιορτινό τραπέζι.

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