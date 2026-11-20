Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα θετική αξιολόγηση για την επίτευξη του συνόλου των οροσήμων και στόχων των τελευταίων τεσσάρων αιτημάτων πληρωμής που υπέβαλε η Ελλάδα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Η αξιολόγηση ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση 11,32 δισ. ευρώ συνολικά προς τη χώρα και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του προγράμματος και την πλήρη αξιοποίηση των συνολικών πόρων ύψους 35,95 δισ. ευρώ που αναλογούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο οροσήμων και στόχων που έχει αξιολογηθεί μέχρι σήμερα για τη χώρα στο πλαίσιο του Τ.Α.Α. καθώς αφορά συνολικά 172 ορόσημα και στόχους, 160 για το σκέλος των επιχορηγήσεων και 12 των δανείων.

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Οι εκταμιεύσεις των αιτημάτων αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους, μετά και από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές EPC (Economic Policy Committee) και EFC (Economic and Financial Committee) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημερινή εξέλιξη επισφραγίζει μια εθνική προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, από τον σχεδιασμό του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης έως την ολοκλήρωση της υλοποίησής του. Μέσα σε αυτό το διάστημα, η Ελλάδα υλοποίησε 176 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, πέτυχε 376 ορόσημα και στόχους και αξιοποίησε το μεγαλύτερο, ως ποσοστό του ΑΕΠ, πρόγραμμα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.