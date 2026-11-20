Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2027.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης στον πρόεδρο του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, ο κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2027 και η εισηγητική του έκθεση, κατατίθεται για πρώτη φορά αποκλειστικά με χρήση κωδικού ταχείας απόκρισης (QR code).

Ο κ. Πιερρακάκης, κατέθεσε, επίσης, έκθεση επί των φορολογικών δαπανών, εκθέσεις των γενικών διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, φορολογίας, τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, δημόσιας περιουσίας και κοινωφελών περιουσιών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την ετήσια έκθεση ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 του νόμου 4270 του '14, όπως αυτό ισχύει.

Η κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2027 συνοδεύεται και από ειδική έκδοση του Προϋπολογισμού Επιδόσεων Οικονομικού Έτους 2027. Τέλος, με χρήση διακριτού Κωδικού Ταχείας Απόκρισης (QR code), κατατέθηκε ο Απολογισμός και Γενικός Ισολογισμός του Κράτους Οικονομικού Έτους 2025, συνοδευόμενη από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου.

Μετά από σχετικό αίτημα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο πρόεδρος της Βουλής, όρισε τις ημερομηνίες για τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και στην Ολομέλεια του Σώματος.

Συγκεκριμένα, στην επιτροπή Οικονομικών θα τεθεί προς επεξεργασία σε τέσσερις συνεδριάσεις, στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2026, και στη συνέχεια, η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής θα ξεκινήσει την 11η Δεκεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί τη 15η Δεκεμβρίου του 2026 έως τις 12 τα μεσάνυχτα με την ψήφισή του.

Κατά την παράδοση του προϋπολογισμού στον Ν. Κακλαμάνη, τον κ. Πιερρακάκη συνόδευε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομικίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θάνος Πετραλιάς.