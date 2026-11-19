Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά εμφανίστηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, στην εκπομπή “Χαμογέλα και Πάλι” και αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας του Γιάννη Παπαμιχαήλ ο οποίος νοσηλεύεται σε κλινική δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής έπειτα από εισαγγελική παραγγελία.

Όπως είπε ο παρουσιαστής, ήταν πολύ κοντά με τον Γιάννη καθώς υπήρξε πολύ καλός φίλων των γονιών του, της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Τι είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος για το πρόβλημα υγείας του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Τον τελευταίο καιρό ωστόσο, όπως ο ίδιος επεσήμανε, όταν του έστελνε ο Γιάννης κάποιο μήνυμα η καρδιά του σφιγγόταν.

«Κάθε φορά που έβλεπα ότι μου στέλνει μήνυμα, σφίγγονταν η καρδιά μου… Εγώ με τον Γιάννη συνομιλώ, με κάθε τρόπο, πάνω από δυο χρόνια…Δεν έχω να συνεισφέρω κάτι σε σχέση με αυτό που έγινε. Γνώριζα κι εγώ τι συνέβαινε. Ήξερα ότι η πρόνοια είχε κινηθεί και ήδη νοσηλεύεται…Ήμουν φίλος της Αλίκης και συνεργάτης, ο αδελφός μου της είχε γράψει δίσκο, της είχε γράψει μουσική, είχαμε κάνει μαζί μια εκπομπή…Γνώριζα πολύ καλά και τον πατέρα του, και αυτό είναι το πιο ιδιαίτερο σε σχέση με τον Γιάννη. Τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ τον γνώρισα το 1976…Από κάποιο σημείο και μετά μιλάγαμε καθημερινά, στα πλαίσια αυτής της καθημερινής μας επικοινωνίας προσπάθησαν να τον συμφιλιώσω με τον γιο του, γιατί ήδη είχαν τσακωθεί…Ήταν ανυποχώρητος ο Δημήτρης…Στα επόμενα χρόνια γνωρίστηκα με τον Γιάννη και θεώρησα υποχρέωσή μου απέναντι στην Αλίκη και στον Δημήτρη να κρατάω επαφή. Ο Γιάννης πολύ γρήγορα άρχισε να δημιουργεί στον εαυτό του προβλήματα, είναι γνωστά, δε θα μπω στη φύση τους, και άρχισε σιγά σιγά να χάνει επαφή με την πραγματικότητα…

Τον τελευταίο καιρό που αυτό προχώρησε, σχεδόν κάθε βράδυ μου έστελνε μηνύματα, και είχαμε διάλογο…ακόμα και στα μουσικά του έφτανε στην υπερβολή… μου έλεγε ιστορίες που όπως τις διάβαζα, αναστέναζα, αυτές που είχαν δώσει τη σκυτάλη σε θεωρίες συνωμοσίας εναντίον του. Μου μιλούσε για μια εγκληματική οργάνωση οκτώ προσώπων που τον καταδιώκουν…» ανέφερε ο παρουσιαστής.

Παράλληλα ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποκάλυψε πως ο Γιάννης τον τελευταίο καιρό είχε κόψει κάθε επαφή με τους συγγενείς του.

Τι συνέβη και επενέβη η Πρόνοια

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο στο οποίο υποστήριζε ότι δέχεται απειλές και καταδιώκεται από εγκληματική οργάνωση.