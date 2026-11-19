Φαίη Σκορδά: Όσα είχε πει για τη μετακόμιση στο νέο της σπίτι/ εκπομπή For You

Μια ιδιαίτερα chic εμφάνιση έκανε η Φαίη Σκορδά στο κέντρο της Αθήνας, επιλέγοντας το διαχρονικό pinstripe tailoring και συνδυάζοντάς το με basic κομμάτια. Έτσι, πέτυχε ένα αρμονικό αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στο office chic και το sophisticated street style.

Φαίη Σκορδά / NDP

Η παρουσιάστρια επέλεξε μαύρο κοστούμι με λεπτή λευκή κάθετη ρίγα, αποτελούμενο από σακάκι και ασορτί παντελόνι. Το σακάκι είχε κομψή γραμμή, πέτο και διακριτικά κουμπιά, ενώ το παντελόνι ήταν ψηλόμεσο με ελαφρώς wide-leg γραμμή.

Φαίη Σκορδά / NDP

Η ανεπιτήδευτη κομψότητα ήταν στον τρόπο που συνδύασε το κουστούμι. Αντί για το κλασσικό λευκό πουκάμισο, επέλεξε ένα λευκό εφαρμοστό αμάνικο τοπ, δημιουργώντας μια όμορφη αντίθεση ανάμεσα στο αυστηρό ύφος του κοστουμιού και τη θηλυκότητα του απλού top.

Φαίη Σκορδά / NDP

Τα αξεσουάρ έχουν επίσης ξεχωριστή θέση στην εμφάνισή της. Στον λαιμό της διακρίνουμε ένα λεπτό, λαμπερό κολιέ με μικρές πέρλες, ενώ τα μαύρα μυτερά ψηλοτάκουνα παπούτσια ολοκληρώνουν ιδανικά το tailored σύνολο, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη φινέτσα.

Φαίη Σκορδά / NDP

Από τις λεπτομέρειες που τραβούν την προσοχή είναι η μεγάλη τσάντα ώμου σε βαθιά πετρόλ απόχρωση, η οποία προσθέτει μια διακριτική χρωματική πινελιά στο ασπρόμαυρο outfit. Στο χέρι της κρατά ένα εντυπωσιακό λευκό παλτό, σε χαλαρή γραμμή, που λειτουργεί ως η ιδανική επιλογή για τις πιο δροσερές ώρες.