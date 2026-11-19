Η βασική διαφορά ανάμεσα στη δουλειά και στις σχέσεις είναι ότι η πρώτη προσφέρει συνήθως έναν πιο καθαρό «οδηγό χρήσης»

Μπορεί να διαχειρίζεται απαιτητικές συσκέψεις, να παίρνει αποφάσεις γρήγορα και να μιλά με άνεση μπροστά σε κοινό, αλλά να νιώθει έντονη αμηχανία πριν από μια φιλική συνάντηση ή ένα χαλαρό κοινωνικό κάλεσμα. Αυτή η αντίθεση συχνά συνδέεται με το άγχος υψηλής λειτουργικότητας.

Εξωτερικά, το άτομο φαίνεται οργανωμένο, αποτελεσματικό και σταθερό. Εσωτερικά, όμως, μπορεί να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και να διαχειρίζεται έντονη ψυχική πίεση, η οποία δεν φαίνεται εύκολα στους άλλους.

Πώς η επαγγελματική αυτοπεποίθηση δεν περνά αυτόματα στις σχέσεις

Στον χώρο εργασίας υπάρχουν κανόνες, ρόλοι και σαφείς προσδοκίες. Συνήθως είναι γνωστό τι θεωρείται επιτυχία, ποιο είναι το ζητούμενο και με ποιον τρόπο αξιολογείται η προσπάθεια. Αυτό δίνει σε πολλούς ανθρώπους αίσθηση ελέγχου και προβλεψιμότητας.

Στην προσωπική ζωή, όμως, τα πράγματα είναι λιγότερο ξεκάθαρα. Οι σχέσεις δεν λειτουργούν με δείκτες απόδοσης, ούτε υπάρχει πάντα μια σαφής απάντηση για το αν όλα πηγαίνουν καλά. Η αβεβαιότητα αυτή μπορεί να ενεργοποιεί περισσότερο άγχος, ακόμη και σε άτομα που στη δουλειά μοιάζουν απόλυτα κυρίαρχα της κατάστασης.

Η προετοιμασία είναι πολύτιμη επαγγελματική δεξιότητα. Βοηθά στην οργάνωση, στην πρόβλεψη δυσκολιών και στη διαχείριση κρίσιμων στιγμών. Όταν, όμως, το ίδιο μοτίβο εφαρμόζεται αυτούσιο στην κοινωνική ζωή, μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί αντίστροφα. Ένα απλό δείπνο, μια κουβέντα ή μια έξοδος με φίλους μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν δοκιμασία. Το άτομο σκέφτεται εκ των προτέρων τι θα πει, πώς θα απαντήσει και πώς θα αποφύγει μια άβολη στιγμή. Αντί να μειώνεται η ένταση, ενισχύεται η αίσθηση ότι η κοινωνική περίσταση είναι κάτι που χρειάζεται άμυνα και συνεχή έλεγχο.

Η αυτοεκτίμηση που βασίζεται κυρίως στην επίδοση

Για αρκετούς ανθρώπους, η αίσθηση προσωπικής αξίας χτίζεται κυρίως μέσα από την αποτελεσματικότητα. Νιώθουν καλά όταν είναι παραγωγικοί, όταν πετυχαίνουν στόχους και όταν λαμβάνουν αναγνώριση για όσα καταφέρνουν. Αυτό το πλαίσιο λειτουργεί ιδιαίτερα καλά στη δουλειά, όπου τα αποτελέσματα είναι πιο εύκολο να μετρηθούν.

Στις ανθρώπινες σχέσεις, όμως, η λογική αυτή δεν εφαρμόζεται το ίδιο. Η φιλία, η οικειότητα και η συντροφικότητα δεν προσφέρουν σαφές σύστημα αξιολόγησης. Για κάποιον που έχει μάθει να αισθάνεται ασφαλής μόνο όταν «αποδίδει», αυτή η ασάφεια μπορεί να προκαλεί ανασφάλεια και εσωτερική ένταση.

Γιατί η δουλειά μπορεί να γίνεται ασφαλές καταφύγιο

Η εργασία προσφέρει δομή. Υπάρχουν ωράρια, καθήκοντα, λίστες, στόχοι και συγκεκριμένες λύσεις. Ακόμη και τα προβλήματα έχουν συχνά ένα πρακτικό πλαίσιο διαχείρισης. Αυτό βοηθά πολλούς ανθρώπους να νιώθουν ότι κινούνται σε γνώριμο έδαφος.

Αντίθετα, στην προσωπική ζωή αναδύονται θέματα που δεν λύνονται με μια προθεσμία ή με ένα καλά οργανωμένο πλάνο. Συναισθήματα, συγκρούσεις, προσδοκίες και απογοητεύσεις δεν μπαίνουν εύκολα σε τάξη. Έτσι, η παραμονή στη δουλειά για περισσότερη ώρα δεν σχετίζεται πάντα μόνο με φιλοδοξία, αλλά μερικές φορές και με αποφυγή της συναισθηματικής αβεβαιότητας.

Στο επαγγελματικό περιβάλλον, μια θετική αξιολόγηση ή ένα ξεκάθαρο σχόλιο μπορεί να λειτουργήσει καθησυχαστικά. Στην προσωπική ζωή, όμως, η ανάγκη για διαβεβαίωση συχνά επανέρχεται. Κάποιος μπορεί να ρωτά επανειλημμένα αν όλα είναι καλά, αν είπε κάτι λάθος ή αν ο άλλος έχει ενοχληθεί. Ακόμη και όταν παίρνει καθησυχαστική απάντηση, η ανακούφιση συχνά διαρκεί λίγο. Αυτό συμβαίνει επειδή το πρόβλημα δεν είναι μόνο η στιγμιαία αμφιβολία, αλλά η δυσκολία να εδραιωθεί εσωτερικά ένα αίσθημα ασφάλειας χωρίς συνεχή εξωτερική επιβεβαίωση.

Ένα επαγγελματικό λάθος συχνά αντιμετωπίζεται ψύχραιμα, διορθώνεται και αφήνεται πίσω. Αντίθετα, μια αμήχανη προσωπική στιγμή μπορεί να επανέρχεται ξανά και ξανά στη σκέψη. Ένα σχόλιο, μια παύση, μια έκφραση του άλλου μπορεί να αναλυθεί υπερβολικά για ώρες ή και ημέρες. Αυτή η μεταγενέστερη ανακύκλωση σκέψεων συντηρεί το άγχος αντί να το λύνει. Το άτομο προσπαθεί να εντοπίσει τι πήγε στραβά, αλλά συνήθως καταλήγει να ενισχύει την αυτοαμφισβήτηση και να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις επόμενες κοινωνικές επαφές.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου