Αν σου θυμίζει κάτι, δεν είσαι μόνη. Πρόκειται για μια συμπεριφορά που μπορεί να κρατήσει έναν άνθρωπο συναισθηματικά εγκλωβισμένο σε μια σχέση που έχει τελειώσει, δημιουργώντας ψεύτικες ελπίδες και εμποδίζοντάς τον να προχωρήσει παρακάτω.

Γιατί ένας πρώην σύντροφος σε κρατά συναισθηματικά εγκλωβισμένη;

Η συγκεκριμένη ιστορία δεν είναι καθόλου ασυνήθιστη. Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να αποδεσμευτούν από πρώην συντρόφους, ιδιαίτερα όταν εκείνοι εξακολουθούν να τους προσφέρουν μικρές δόσεις ελπίδας, χωρίς να έχουν πραγματική πρόθεση να επιστρέψουν στη σχέση.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάθε πρώην που επικοινωνεί ξανά έχει κακές προθέσεις. Κάποιες φορές, πίσω από αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να κρύβονται η μοναξιά, η συναισθηματική ανασφάλεια και η ανάγκη για επιβεβαίωση. «Οι πρώην σύντροφοι που δυσκολεύονταν να διαχειριστούν τους χωρισμούς στο παρελθόν μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στον αποχωρισμό, με αποτέλεσμα να αναζητούν ξανά επαφή», εξηγεί η Dr. Wildaliz Caro.

Όπως επισημαίνει, το γεγονός ότι κάποιος θέλει να έχει πρόσβαση στη ζωή σου δεν σημαίνει ότι επιθυμεί απαραίτητα και μια σχέση μαζί σου. Μπορεί να επικοινωνεί επειδή αισθάνεται μόνος ή επειδή χρειάζεται να νιώσει ότι εξακολουθεί να έχει σημασία για εσένα. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες η συμπεριφορά είναι πιο συνειδητά χειριστική.

Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος: εσύ προσπαθείς να καταλάβεις τι πραγματικά θέλει, εκείνος σου δίνει ελπίδες, αλλά ποτέ δεν κάνει το βήμα που θα οδηγούσε σε μια ουσιαστική επανασύνδεση. Και όσο αυτό συνεχίζεται, τόσο δυσκολεύεσαι να αφήσεις πίσω σου τη σχέση και να ανοίξεις ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου.

Πώς θα καταφέρεις να αφήσεις πίσω σου έναν πρώην που δεν σε αφήνει να προχωρήσεις;

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι να θέσεις ένα ξεκάθαρο όριο. Δεν χρειάζεται να συνεχίζεις να απαντάς σε μηνύματα που σε μπερδεύουν ή να συμμετέχεις σε συζητήσεις που αναζωπυρώνουν συναισθήματα χωρίς να οδηγούν πουθενά.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου