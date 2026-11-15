Η Αφροδίτη σε ορθή πορεία στον Ζυγό από τις 14/11, ξεκαθαρίζει τις σχέσεις

Δοκιμάζει σκληρά τις επιλογές μας, και θέλει να δει τι αξίζουμε

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Σχεσεις
Πηγή: Φωτογραφίες unsplash
Οι σχέσεις, τα συναισθήματα, οι οικονομικές επιλογές και η αυτοεκτίμηση περνούν σε μια νέα φάση

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Η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης το φθινόπωρο του 2026 έφερε στην επιφάνεια παλιές πληγές, συναισθηματικές εκκρεμότητες και ερωτήματα γύρω από την προσωπική μας αξία.

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Η επιστροφή της σε ορθή πορεία ανοίγει και πάλι τον δρόμο προς μία κανονικότητα για να πάμε μπροστά με δράσεις και αποφάσεις, ενώ ο Κρόνος που στέκεται αυστηρός απέναντι από τον Ζυγό θα ζητήσει κάτι ακόμη πιο ουσιαστικό. Σχέσεις και χρήματα με ξεκάθαρους όρους και αμοιβαία ευθύνη.

Η ανάδρομη Αφροδίτη επιστρέφει στον Ζυγό

Η Αφροδίτη σε ορθή πορεία στον Ζυγό από τις 14/11, ξεκαθαρίζει τις σχέσεις

Η Αφροδίτη ξεκίνησε την ανάδρομη πορεία της στις 3 Οκτωβρίου 2026 στις 8 μοίρες και 30 λεπτά του Σκορπιού. Στις 25 Οκτωβρίου επέστρεψε ανάδρομη στον Ζυγό, το ζώδιο που κυβερνά, μεταφέροντας την προσοχή στις σχέσεις, στις ισορροπίες, σε βαθιά συναισθήματα και στις προσωπικές μας αξίες.

Η επιστροφή της σε ορθή πορεία στον Ζυγό μάς καλεί να ξαναδούμε καταστάσεις που είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται από το δεύτερο μισό του Αυγούστου έως τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Συζητήσεις, συναισθηματικές εκκρεμότητες και συμφωνίες που θεωρούσαμε δεδομένες μπορεί να επανέλθουν, αυτή τη φορά ζητώντας διαφορετική αντιμετώπιση.

Η Αφροδίτη σε ορθή πορεία στον Ζυγό από τις 14/11, ξεκαθαρίζει τις σχέσεις

Το βασικό ερώτημα είναι αν μπορούμε να είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με κάποιον χωρίς να παραμερίζουμε τις δικές μας ανάγκες. Η Αφροδίτη στον Ζυγό αναζητά συντροφικότητα και αρμονία, όμως η ανάδρομη πορεία της αποκαλύπτει που σταματάει η αμοιβαιότητα και πώς μετατρέπεται η ανοχή σε εκμετάλλευση ή παραίτηση.

Αφροδίτη και Χείρωνας: Τρεις συναντήσεις που σκαλίζουν πληγές

Η Αφροδίτη σε ορθή πορεία στον Ζυγό από τις 14/11, ξεκαθαρίζει τις σχέσεις

Η περίοδος συνοδεύεται από τρεις αντιθέσεις της Αφροδίτης με τον Χείρωνα, οι οποίες φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της συναισθηματικής μας ζωής. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου όταν η Αφροδίτη βρισκόταν σε ορθή πορεία στον Σκορπιό και ο Χείρωνας στη 0η μοίρα του Ταύρου. Η όψη έφερε στην επιφάνεια τραύματα που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αγαπάμε, εμπιστευόμαστε και αντιλαμβανόμαστε την προσωπική μας αξία.

Στις 17 Σεπτεμβρίου ο Χείρωνας επέστρεψε ανάδρομος στον Κριό. Η δεύτερη αντίθεση, στις 28 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε πλέον με την Αφροδίτη ανάδρομη στον Ζυγό και τον Χείρωνα στον Κριό. Το επίκεντρο μετατοπίστηκε στην ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ταυτότητα και τη συντροφικότητα, πόσο χώρο δίνουμε στις επιθυμίες μας και πόσο συχνά τις περιορίζουμε για να διατηρήσουμε μια σχέση.

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Η τρίτη αντίθεση κορυφώνεται στις 28 Νοεμβρίου, όταν η Αφροδίτη θα έχει πλέον επιστρέψει σε ορθή πορεία, ενώ ο Χείρωνας θα παραμένει ανάδρομος. Αυτή η τελευταία συνάντηση προσφέρει την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε όσα συνειδητοποιήσαμε και να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά τις ευαισθησίες μας. Το ζητούμενο δεν είναι να επιλέξουμε ανάμεσα στον εαυτό μας και στους άλλους, αλλά να μπορούμε να είμαστε εξίσου καλά και με τους δύο.

Ο Δίας υπενθυμίζει τη δύναμη της γενναιοδωρίας

Η Αφροδίτη σε ορθή πορεία στον Ζυγό από τις 14/11, ξεκαθαρίζει τις σχέσεις

Παράλληλα, η Αφροδίτη σχηματίζει τρία εξάγωνα με τον Δία στον Λέοντα. Η πρώτη όψη πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου, η δεύτερη κορυφώνεται στις 4 Νοεμβρίου και η τρίτη στις 28 Νοεμβρίου. Οι όψεις αυτές αναδεικνύουν τη σημασία των σχέσεων που βασίζονται στην εκτίμηση, τη γενναιοδωρία και την αμοιβαία ενθάρρυνση. Οι άνθρωποι που αναγνωρίζουν τις δυνατότητές μας χαίρονται με την εξέλιξή μας και που μας στηρίζουν χωρίς να μας περιορίζουν μπορούν να γίνουν πολύτιμη πηγή δύναμης. Η αγάπη δεν χρειάζεται να μας μικραίνει για να χωρέσουμε μέσα της. Μπορεί να γίνει το περιβάλλον όπου ανθίζουμε και εξελισσόμαστε.

Όταν η Αφροδίτη γυρίζει σε ορθή πορεία

Η Αφροδίτη σε ορθή πορεία στον Ζυγό από τις 14/11, ξεκαθαρίζει τις σχέσεις

Η Αφροδίτη ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία της στις 22 μοίρες και 52 λεπτά του Ζυγού. Για την Ελλάδα, η αλλαγή πορείας πραγματοποιείται τις πρώτες ώρες της 14ης Νοεμβρίου. Η περίοδος της αναθεώρησης αρχίζει σταδιακά να δίνει τη θέση της σε μεγαλύτερη σαφήνεια. Οι σχέσεις, τα συναισθήματα, οι οικονομικές επιλογές και η αυτοεκτίμηση περνούν σε μια νέα φάση, στην οποία χρειάζεται να φανεί τι πραγματικά έχει αξία και τι μπορεί να προχωρήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα ζητήματα λύνονται αυτόματα. Η Αφροδίτη χρειάζεται ακόμη χρόνο για να ξεπεράσει τη μετα-ανάδρομη σκιά της, κάτι που θα συμβεί στις 15 Δεκεμβρίου, όταν θα επιστρέψει στις 8 μοίρες και 30 λεπτά του Σκορπιού, τη μοίρα από την οποία ξεκίνησε την ανάδρομη πορεία της. Επομένως, η ορθή πορεία της σηματοδοτεί την αρχή της αποσαφήνισης, όχι το οριστικό κλείσιμο όλων των θεμάτων.

Διαβάστε αναλυτικά για την ορθή πορεία της Αφροδίτης στον Ζυγό, στο Asibiliou.gr

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