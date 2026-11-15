Σε γιορτινή διάθεση μπήκε από νωρίς φέτος η Σταματίνα Τσιμτσιλή, όπως και πολλοί celebrities. H παρουσιάστρια του Alpha, θέλησε το σαββατοκύριακο που είχε ελεύθερο χρόνο να φέρει τη ζεστασιά, το φως και τη λάμψη των Χριστουγέννων στον προσωπικό της χώρο, στο σπίτι όπου ζει με τον σύζυγό της Θέμη Σοφό και τα τρία τους παιδιά.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν έκρυψε την ανυπομονησία της για τις γιορτές και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τα νέα στιγμιότυπα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ίδια πόζαρε χαμογελαστή και ευδιάθετη μπροστά στο φρεσκοστολισμένο της δέντρο. Το σκηνικό στο σαλόνι της θυμίζει παραμύθι. Όσον αφορά το ύφος του φετινού στολισμού, η Σταματίνα Τσιμτσιλή κινήθηκε σε μια κλασική, αλλά ταυτόχρονα πολύ εντυπωσιακή και ατμοσφαιρική αισθητική με στολίδια κάθε ειδους.

Δες φωτογραφίες: