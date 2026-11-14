Κώστας Καραφώτης: Στη Νέα Υόρκη με τη σύζυγο και την 9 μηνών κόρη του

Δεν θα το αποφάσιζα ποτέ» γράφει η Κάτια Μάνου

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Celebrities & Gossip Νεα
Καραφώτης - Μάνου: Bάπτισαν την κόρη τους πριν λίγο καιρό/ βίντεο αρχείου

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Το πρώτο τους μεγάλο ταξίδι στο εξωτερικό με την 9 μηνών κόρη τους πραγματοποίησαν ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου. Το ζευγάρι μοιράστηκε τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από μια κοινή ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την παραμονή του στη Νέα Υόρκη.

Όπως αποκάλυψε η Κάτια Μάνου στην ανάρτησή της, αρχικά δίσταζε να κάνει ένα τόσο μακρινό ταξίδι με ένα μωρό, ωστόσο η παρότρυνση του τραγουδιστή την έκανε να αλλάξει γνώμη:

«Νέα Υόρκη με την 9 μηνών Λυδία μας! Απροσδόκητες χαρές, που έσβηναν κάθε κούραση! Αν Κώστα δεν μου έλεγες φεύγουμε οι τρεις μας, δεν θα το αποφάσιζα ποτέ».

Συνεχίζοντας την εξομολόγησή της, περιέγραψε πόσο μοναδικές ήταν οι στιγμές τους στην αμερικανική μεγαλούπολη, τονίζοντας πόσο εύκολα προσαρμόστηκε η μικρή τους κόρη:

«Και έτσι θα έχανα τις υπέροχες βόλτες μας στο Central Park, την ευκαιρία να δω πόσο ευπροσάρμοστη και κοινωνική είναι η μικρίνα μας. Θα έχανα τις καινούργιες στιγμές και συζητήσεις μας με την Αναστασία και κυρίως δεν θα διαπίστωνα ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε τα πάντα να μοιάζουν εφικτά και εύκολα».

Στις φωτογραφίες που συνοδεύουν την ανάρτηση, οι τρεις τους ποζάρουν χαμογελαστοί, απολαμβάνοντας τη νέα αυτή κοινή τους εμπειρία.

 

Κώστας Καραφώτης: Στη Νέα Υόρκη με τη σύζυγο και την 9 μηνών κόρη του

Κώστας Καραφώτης: Στη Νέα Υόρκη με τη σύζυγο και την 9 μηνών κόρη του

Κώστας Καραφώτης: Στη Νέα Υόρκη με τη σύζυγο και την 9 μηνών κόρη του

Κώστας Καραφώτης: Στη Νέα Υόρκη με τη σύζυγο και την 9 μηνών κόρη του

Κώστας Καραφώτης: Στη Νέα Υόρκη με τη σύζυγο και την 9 μηνών κόρη του

Κώστας Καραφώτης: Στη Νέα Υόρκη με τη σύζυγο και την 9 μηνών κόρη του

Κώστας Καραφώτης: Στη Νέα Υόρκη με τη σύζυγο και την 9 μηνών κόρη του

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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ
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