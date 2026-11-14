Μιλλούση: Η συγκινητική στιγμή που ανέβηκε στη δοκό μαζί με τις κόρες της

«Γιατί το πιο όμορφο μετάλλιο δεν είναι πάντα αυτό που κατακτάς εσύ»

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Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής της έζησε η γνωστή πρωταθλήτρια Βασιλική Μιλλούση, συνδυάζοντας την αγάπη της για την ενόργανη γυμναστική με τον ρόλο της μητρότητας.

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Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εμφάνιση, η Βασιλική Μιλλούση ανέβηκε ξανά στη δοκό ισορροπίας το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Gala της Γυμναστικής. Αυτή τη φορά, ωστόσο, δεν ήταν μόνη της, καθώς είχε στο πλευρό της τις δύο της κόρες, τη Σοφία και τη Λένια. Οι μικρούλες φαίνεται πως έχουν πάρει το ταλέντο των γονιών τους στον αθλητισμό.

Θέλοντας να μοιραστεί τη συγκίνησή της με τους διαδικτυακούς της φίλους, η αθλήτρια προχώρησε σε μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram:

«Κάποιες στιγμές έχουν έναν συμβολισμό που δύσκολα χωράει σε λέξεις… Χθες, στο Gala της Γυμναστικής, ανέβηκα ξανά στη δοκό, αυτή τη φορά μαζί με τα κορίτσια μου. Ήρθε η πιο συγκινητική στιγμή… Να τους παραδώσω τα σκήπτρα. Όχι απλώς ως ένα σύμβολο συνέχειας, αλλά ως μια υπόσχεση πως η αγάπη για τη γυμναστική, το πάθος και τα όνειρα περνούν από γενιά σε γενιά. Γιατί το πιο όμορφο μετάλλιο δεν είναι πάντα αυτό που κατακτάς εσύ, αλλά αυτό που βοηθάς την επόμενη γενιά να ονειρευτεί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δες την ανάρτησή της:

 

 

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