Μια πολύ συγκινητική στιγμή έζησε σήμερα, 13/11, ο Στέλιος Κρητικός, καθώς ο γιος του, Άρης, παρέλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις σπουδές του.

Ο γνωστός ηθοποιός δεν γινόταν να απουσιάζει από την τελετή ορκωμοσίας, δημοσιεύοντας μάλιστα τρεις φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει χαμογελαστός και γεμάτος καμάρι δίπλα στον πτυχιούχο γιο του. Ο ίδιος θέλησε να συνοδεύσει τα στιγμιότυπα με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και υπερηφάνεια: «Αριστείδης ο Άριστος, όπως λέει και το πτυχίο σου. Κι αν δεν σου δοθεί τίποτα, δημιούργησέ το απ’ το τίποτα. Σ’ αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η συγκινητική ανάρτηση του Στέλιου Κρητικού

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νεαρός είχε καταφέρει το 2021 να εισαχθεί πρώτος στη σχολή του, κάνοντας από τότε ιδιαίτερα περήφανο τον πατέρα του. Με την αποφοίτησή του ολοκλήρωσε έναν ακόμη σημαντικό στόχο και πλέον ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, με τον Στέλιο Κρητικό να βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο πλευρό του.

Ο Στέλιος Κρητικός έχει τεράστια αδυναμία στα παιδιά του, φροντίζοντας με κάθε τρόπο να τους δείχνει πόσο πολύ στηρίζει τα όνειρά τους. Υπενθυμίζεται ότι έχει αποκτήσει δύο γιους, τον Μιχαήλ Άγγελο και τον Άρη, από τον πρώτο του γάμο, καθώς και δύο κόρες με τη σύζυγό του, Κάτια.

«Η ανάγκη μου είναι να μεγαλώσω τα παιδιά μου με ασφάλεια πάνω απ’ όλα και δεν εννοώ οικονομική, αλλά να μη χτυπήσουν, να είμαι πάντα κοντά τους, να τους προστατεύω και να παίζω μαζί τους. Να είναι χαρούμενα παιδιά», είχε εξομολογηθεί παλιότερα στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», προσθέτοντας: «Αν είμαι για κάτι πάρα πολύ χαρούμενος, είναι ότι νιώθω και βλέπω τα παιδιά μου να γελάνε με όλα, με οτιδήποτε τους φαίνεται αστείο».