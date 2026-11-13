Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό επεισόδιο ο Βαγγέλης Ιωαννίδης

Ο ηθοποιός νωρίτερα έχει κάνει καρδιολογική επέμβαση

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Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό επεισόδιο ο Βαγγέλης Ιωαννίδης
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Επιμέλεια STAR.GR
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Βαγγέλης Ιωαννίδης: Στο Νοσοκομείο Με Εγκεφαλικό Επεισόδιο
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Κρίσιμες ώρες περνά ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της κλινικής «Βουγιουκλάκειο», ύστερα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο υπέστη. 

Στιγμιότυπο από τη σειρά Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι/ Βαγγέλης Ιωαννίδης, Θανάσης Παπαδόπουλος, Παύλος Λιάρος, Λάμπρος Κωνσταντάρας και Μάρω Κοντού

Στιγμιότυπο από τη σειρά Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι/ Βαγγέλης Ιωαννίδης, Θανάσης Παπαδόπουλος, Παύλος Λιάρος, Λάμπρος Κωνσταντάρας και Μάρω Κοντού

Ο αγαπημένος ηθοποιός ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του στη ελληνική ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι» στην οποία υποδύονταν τον μικρότερο γιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα τον Μπάμπη Πετρόχειλο, ο οποίος ήταν ατίθασος και κυκλοφορούσε μέσα στο σπίτι με τη μηχανή, σύμφωνα με δημοσίευμα της ESPRESSO, πριν μία εβδομάδα είχε υποβληθεί σε χειρουργείο για την καρδιά του. 

Παύλος Λιάρος, Θανάσης Παπαδόπουλος, Βαγγέλης Ιωαννίδης και Λάμπρος Κωνσταντάρας/ Ο Στρίγγλος που έγινε Αρνάκι 

Παύλος Λιάρος, Θανάσης Παπαδόπουλος, Βαγγέλης Ιωαννίδης και Λάμπρος Κωνσταντάρας/ Ο Στρίγγλος που έγινε Αρνάκι 

Ενώ όλα έδειχναν να κυλούν ομαλά, ο ηθοποιός ένιωσε ενοχλήσεις και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του είναι η σύζυγός του Ελένη.

Ο δημοφιλής ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου έχει παίξει συνολικά σε 25 ταινίες. Οι πιο χαρακτηριστικές είναι: ο «Γαμπρός από το Λονδίνο» στην οποία υποδύθηκε τον τον Σωτήρη, τον μικρό αδελφό της ηρωίδας (Νόρα Βαλσάμη), εκεί που αναρωτήθηκε “αν έχει η Αγγλία Καλαμάτα” αλλά και ο ρόλος του στο “Της μιας δραχμής τα γιασεμιά” στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο  Ορέστης Μακρής και η Κατερίνα Βασιλάκου, και εκείνος υποδύθηκε το τρυφερό παιδί που πουλούσε λουλούδια. 
 

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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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