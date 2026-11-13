Μαλέσκου: Ρωτήθηκε για τον σύζυγό της και έδωσε μία απρόσμενη απάντηση

«Να μιλάμε για εμένα, όχι για άλλους ανθρώπους»

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Μια απάντηση που σίγουρα κανείς δεν περίμενε έδωσε η Ιωάννα Μαλέσκου, όταν ρωτήθηκε on camera για τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά. Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία κρατά συνήθως χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, όταν οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν αν γυμνάζονται μαζί καθώς και οι δύο είναι λάτρεις της γυμναστικής εκείνη απάντησε:

«Γυμνάζομαι. Προσπαθώ να γυμνάζομαι όσο το δυνατόν πιο πολύ. Η αλήθεια είναι. Να μιλάμε όμως για μένα και όχι για άλλους ανθρώπους. Εγώ γυμνάζομαι μόνη μου», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Παρόλο που κυκλοφοροόυν φήμες -πριν το καλοκαίρι- ότι έχει χωρίσει από τον πατέρα του παιδιού της, η ίδια δε θέλησε ποτέ ούτε να διαψεύσει ούτε να επιβεβαιώσει τα δημοσιεύματα. Γεγονός, πάντως, είναι ότι έχουν περάσει μήνες από την τελευταία φορά που είδαμε μαζί το ζευγάρι. 

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Σε άλλο μέρος της συνέντευξής της αποκάλυψε και με τι έχουν να κάνουν τα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς από χρήστες των social media. Kαι εκεί η παρουσιάστρια του Open μας ξάφνιασε καθώς όπως είπε έχουν να κάνουν με την εξωτερική της εμφάνιση.

«Η πιο έντονη κριτική που έχω ακούσει είναι για τα κιλά μου. Όσο περίεργο κι αν ακουστεί. Ακόμα και τώρα δέχομαι πολλά σχόλια. Μου γράφουν μηνύματα και μου σχολιάζουν είτε ότι είμαι, ότι έχω βάλει κιλά είτε ότι δεν είναι ωραία η εικόνα μου έτσι. Γενικά έχω συνηθίσει να ακούω πράγματα. Είτε αυτό αφορά στο χρώμα των μαλλιών μου, είτε στην επιλογή των ρούχων μου είτε στο βάρος μου».

Η Ιωάννα Μαλέσκου βόλτα με τη μοναχοκόρη της, Μαρίλια/ φωτογραφία από NDP

Η Ιωάννα Μαλέσκου βόλτα με τη μοναχοκόρη της, Μαρίλια/ φωτογραφία από NDP

Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς είναι μαζί πέντε χρόνια και  παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα στις 30 Μαρτίου 2023 στο Δημαρχείο Ραφήνας.

Τον Μάιο του 2023 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Μαρίλια. 

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ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΑΣ
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