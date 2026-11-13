Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος: Η πρώτη αποστολή ιατρικής φροντίδας σε νησιά

Περισσότερες από 2.680 ιατρικές εξετάσεις σε 5 νησιά των Κυκλάδων

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Από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026, το Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος πραγματοποίησε την πρώτη του αποστολή ιατρικής φροντίδας, με σταθμούς την Αμοργό, τη Σχοινούσα, το Κουφονήσι, τη Σίφνο και τη Σέριφο. Σε συνεργασία με τη Σύμπλευση, το πλοίο Aqua Blue, που εξασφάλισε το Ίδρυμα από τη Seajets, διαμορφώθηκε σε πλωτή ιατρική μονάδα. 

Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος: Η πρώτη αποστολή ιατρικής φροντίδας σε νησιά

Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του πλοίου λειτούργησαν ιατρεία 25 διαφορετικών ειδικοτήτων ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 2.680 ιατρικές εξετάσεις. Οι κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν πολλαπλές εξετάσεις σε μία επίσκεψη, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν εκτός νησιού,  κάτι που για ορισμένους δεν θα ήταν καν εφικτό.

Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος: Η πρώτη αποστολή ιατρικής φροντίδας σε νησιά

Η ανταπόκριση των κατοίκων ανέδειξε την ανάγκη για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στον τόπο τους. Με αφετηρία αυτή την πρώτη αποστολή, το Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος προτίθεται να καθιερώσει τις ιατρικές αποστολές ως τακτική δράση του για τις νησιωτικές κοινότητες.

Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος: Η πρώτη αποστολή ιατρικής φροντίδας σε νησιά

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δράσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε επιλεγμένα σχολεία των νησιών της αποστολής.

Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος: Η πρώτη αποστολή ιατρικής φροντίδας σε νησιά
Το Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος ευχαριστεί τη Σύμπλευση, τους επαγγελματίες υγείας, τους εθελοντές, τις τοπικές κοινότητες, και το πλήρωμα που συνέβαλαν  στην υλοποίηση της αποστολής.

Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος: Η πρώτη αποστολή ιατρικής φροντίδας σε νησιά

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