Μια πολύ προσωπική και τρυφερή στιγμή με την κόρη της, Αλεξάνδρα, μοιράστηκε η Ελεονώρα Μελέτη με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.

Η ευρωβουλευτής δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία τη βλέπουμε να μιλά στο τηλέφωνο με τη μικρή της, λίγο μετά την ολοκλήρωση του σχολικού προγράμματος. Μια από τις καθημερινές τους συνήθειες, που όπως φαίνεται, έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Η Ελεονώρα Μελέτη περιέγραψε με τον δικό της απολαυστικό τρόπο τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους, αποκαλύπτοντας πόσο ανυπομονεί να ακούσει όλα όσα έχει να της διηγηθεί η κόρη της. Από τα πιο απλά περιστατικά στο σχολείο και τις πληροφορίες που της κάνουν εντύπωση, μέχρι τις μικρές γκρίνιες και τις επιθυμίες της για τα ρούχα που θέλει να αποκτήσει.

Πίσω, όμως, από αυτή την όμορφη καθημερινή συνήθεια, η ίδια θέλησε να περάσει και ένα ουσιαστικό μήνυμα για τη μητρότητα και τη γυναίκα που εργάζεται και εξελίσσεται επαγγελματικά, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψει τα προσωπικά της όνειρα.

Η ανάρτηση της Ελεονώρας Μελέτη

«Λάτρεψα αμέσως αυτή τη φωτογραφία. Είναι το «κακό» προφίλ μου αλλά η @sissy_kallini απαθανάτισε τη στιγμή που μιλάω με τη κόρη μου. Έχει μόλις τελειώσει το σχολείο κ μου λέει τα νέα της. Τρελαίνομαι όταν της λέω «αγααααάπη μου;» κ εκεί απαντάει: «Λοιπόν μαμά άκου» και με μια ανάσα αρχίζει να μου λέει τα νέα της ημέρας.

Θα μάθω από το τι σνακ έφαγαν οι συμμαθητές της και τι ρούχα φόραγε η δασκάλα, μέχρι το πως η τομάτα είναι βοτανικό φρούτο! (με πολύ ενθουσιασμό αυτή η πληροφορία.) Θα μου γκρινιάξει για όλα όσα έχει να κάνει λέγοντας πως «είναι άδικο να έχει γεννηθεί για να κάνει τα χειρότερα πράγματα στον κόσμο» αλλά θα το ξεχάσει αμέσως όταν θυμηθεί να μου πει να τις πάρω τις ροζ πιτζάμες με φιόγκους που είδε τις προάλλες σε νούμερο 10-11 για να είναι μακριά τα μανίκια όπως τα φοράνε τα «diva girls».

Ναι, μου λείπει. Κ εγώ της λείπω. Κάποιοι με ρωτάνε «μα καλά πως το κάνεις και την αφήνεις, εγώ δε θα μπορούσα». Αλλά και εγώ δεν μπορώ να μη βλέπει η κόρη μου πως όταν μεγαλώσει δε χρειάζεται να «θυσιάσει» τίποτα για να είναι ευτυχισμένη».

Με την εξομολόγησή της, η Ελεονώρα Μελέτη έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για τις εργαζόμενες μητέρες, τονίζοντας πως η αγάπη για τα παιδιά και η επαγγελματική καταξίωση δεν είναι δύο δρόμοι που πρέπει να αποκλείουν ο ένας τον άλλον.