Γιάννης Νταλιάνης: Η καριέρα, το διαζύγιο από τη Λαμπροπούλου και οι κόρες

Το βιογραφικό του ηθοποιού, σκηνοθέτη και δραματουργού

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Γιάννης Νταλιάνης: «Μετά τον χωρισμό με τη Μαριλίτα η ζωή συνεχίζεται - Έχουμε καλές σχέσεις» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Νταλιάνης πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά «Κάμπινγκ» και στην παράσταση «Λύκοι» στο Θέατρο Μικρό Παλλάς.
  • Είναι παντρεμένος με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου από την οποία έχει δύο κόρες, με τον χωρισμό τους να ανακοινώνεται τον Μάρτιο του 2024.
  • Ο Νταλιάνης έχει πλούσια καριέρα στο θέατρο και τον κινηματογράφο, με 65 συμμετοχές και συνεργασίες με σημαντικούς σκηνοθέτες.
  • Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας «Zero Gravity» και έχει διδάξει υποκριτική στο Εθνικό Θέατρο.
  • Ο αδελφός του, Κώστας Νταλιάνης, απεβίωσε το 2026, γεγονός που τον επηρέασε βαθιά.

Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και δραματουργός Γιάννης Νταλιάνης πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο στην τηλεοπτική σειρά «Κάμπινγκ» και στην παράσταση «Λύκοι» στο Θέατρο Μικρό Παλλάς.

Νταλιάνης: Πώς είναι η ζωή του μετά το διαζύγιο από τη Λαμπροπούλου

 

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Γνωρίζοντας τον Γιάννη Νταλιάνη - Το βιογραφικό του ηθοποιού

  • Γεννήθηκε στην Αθήνα και ο προσωπικός λογαριασμός του στο Intagram είναι @ntalianisgiannis
  • Σπούδασε στο Φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Δραματική Σχολή του Λαϊκού Πειραματικού Θεάτρου, στη Δραματική Σχολή του Π. Κατσέλη και στο Κέντρο Αρχαίου Δράματος της Ασπασίας Παπαθανασίου

 

 

  • Από το 1980 έως σήμερα έχει συνεργαστεί με διακεκριμένους σκηνοθέτες, ερμηνεύοντας σημαντικούς ρόλους σε διάφορα γνωστά έργα όπως: Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη, Αριστοφάνη, Ηρώνδα, Σαίξπηρ, Μολιέρου, Καλντερόν, Γκολντόνι, Μπωμαρσαί, Μαριβώ, Γκαίτε, Σίλλερ, Κλάιστ κ.ά.
  • Έχει διδάξει υποκριτική στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου
  • Από το 1981 ως το 2026 μετράει 65 συμμετοχές, κυρίως σε Δράμα και Αρχαίο Δράμα
  • Σκηνοθέτησε παραστάσεις όπως τις «Norway Today», «το Ασυνόδευτο», «το Κινητό του Μπελ Μπελ», «Κληρονομιά» και το «On Ego»

 

 

  • Έχει μεταφράσει τα έργα «Με το ίδιο Μέτρο», «Μακμπέθ» και «On Ego»
  • Έπαιξε στον κινηματογράφο σε ταινίες όπως οι: «Οι ιστορίες μιας κερήθρας», «Στη Σκιά του Φόβου», «Ουτοπία», «Βροχή», «Θα το μετανιώσεις», «Λίστα Γάμου», «Ιλουστρασιόν», «Η κόντρα», «Ο Σόλων Έτσι» και «το Διαμάντι του Μήλου»
  • Στην τηλεόραση τον απολαύσαμε στις σειρές: «Άγριες Μέλισσες», «Σιωπηλός Δρόμος», «Αγάπη Παράνομη», «Σκοτεινή Θάλασσα», ενώ αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στο «Κάμπινγκ»
  • Ο Δημήτρης Τάρλοου τον έχει σκηνοθετήσει 8 φορές. Ξεχωρίζουν «Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης» (2026), «Για Τρία Ψυγεία και Ένα Πλυντήριο» (2026), «Ήμερη - Η Ανατομία μιας Πτώσης» (2025) και «Οι Τσέντσι» (2024)
  • Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας «Zero Gravity», που επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού
  • Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είναι ο νονός της Ελεωνόρας Ζουγανέλη, έχοντας βαφτίσει την τραγουδίστρια λόγω της στενής φιλίας και κουμπαριάς του με τον πατέρα της, Γιάννη Ζουγανέλη
  • Ο Γιάννης Νταλιάνης ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Μαριλίτα Λαμπροπούλου, με την οποία απέκτησε δύο κόρες
  • Το 2026 «έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος αδελφός του και σκηνοθέτης Κώστας Νταλιάνης, ένα γεγονός που του στοίχισε αφάνταστα.

Ο Γιάννης Νταλιάνης και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου / Φωτογραφία: NDP

Ο Γιάννης Νταλιάνης και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου / Φωτογραφία: NDP

Γιάννης Νταλιάνης: Ο γάμος με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, ο χωρισμός και οι κόρες τους

Ο Γιάννης Νταλιάνης και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Μάρτιο του 2024, έπειτα από 18 χρόνια κοινής πορείας και γάμου. Το ζευγάρι αποφάσισε συναινετικά και ώριμα να τραβήξει χωρισμούς δρόμους, κρίνοντας ότι ήταν η σωστή κίνηση, αφού πλέον δεν μπορούσε να υπάρξει μια ιδανική σχέση

Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα

Η γνωστή ηθοποιός είχε μιλήσει πριν κάποιους μήνες για το χωρισμό τους, επισημαίνοντας ότι: «Είναι δύσκολο γιατί πρέπει να γίνει ουσιαστικά αυτή η μετάβαση. Να αλλάξεις σπίτι και τα παιδιά να έχουν 2 σπίτια, αλλά είναι κάτι που μερικές φορές είναι απαραίτητο κι όταν είναι για το καλό, το καταλαβαίνουν στο τέλος και τα παιδιά. Όταν γίνεται με τον σωστό τρόπο και με σεβασμό από τους δύο γονείς ο ένας για τον άλλον, με κατανόηση, με συνεργασία. Ο απώτατος στόχος είναι η ευημερία και του εαυτού μας και των παιδιών μας. Έχουμε ένα κοινό έργο, που είναι να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και να τα μεγαλώσουμε σωστά και με αγάπη», είπε η Μαριλίτα Λαμπροπούλου στο «2night Show».

Ο Γιάννης Νταλιάνης με την κόρη του (2026) / Φωτογραφία: NDP

Ο Γιάννης Νταλιάνης με την κόρη του (2026) / Φωτογραφία: NDP

Επίσης, υπογράμμισε ότι: «Τα παιδιά μας μάς λατρεύουν και τους δύο, οπότε τι πιο σημαντικό από το να μη νιώθουν ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι ότι παρότι χώρισαν ως ζευγάρι, ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν και δεν αγαπιούνται ως άνθρωποι; Εμείς αυτό προσπαθούμε με τον πατέρα των κοριτσιών μου. Είναι πολύ πιο δύσκολο να χωρίζεις με παιδιά. Δεν λέμε ότι είναι το ιδανικό το να χωρίζουν δύο γονείς, αλλά είναι το σωστό όταν δεν μπορεί να υπάρξει μία σχέση ιδανική. Αν δεν έχουν την ιδανική σχέση ως ζευγάρι, μπορούν ως αγαπημένοι γονείς παιδιών. Αγαπημένοι σύντροφοι, συνεργάτες στη ζωή αλλά όχι ζευγάρι πια. Αυτό τα παιδιά το καταλαβαίνουν και το δέχονται τελικά».

Ο Γιάννης Νταλιάνης είχε επίσης αναφερθεί στο διαζύγιό του από τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου στην εκπομπή Βuongiorno, λέγοντας ότι: «Η ζωή μετά το διαζύγιο είναι πολύ καλύτερη, γιατί ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει από καιρό και έγινε. Ήταν ώριμο να γίνει αυτό το πράγμα, οπότε είναι καλύτερη. Απλώς υπάρχουν κάποια τεχνικά πράγματα, τα οποία όμως λύνονται. Είναι εύκολο να διατηρηθούν οι ισορροπίες και ο εγωισμός να έρθει σε δεύτερη μοίρα, είναι το αυτονόητο».

 

 

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