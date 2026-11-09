Τις δυσκολότερες ώρες της ζωής του περνά ο σπουδαίος ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς, καθώς είχε ένα σοβαρό ατύχημα μέσα στο σπίτι του και τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ESPRESSO, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δημόσιου νοσοκομείου.
O ηθοποιός τον οποίο αγαπήσαμε μέσα από τους ρόλους του στην ελληνικό κινηματογράφο(σ.σ: Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα, η Παριζιάνα, Μια τρελή... τρελή οικογένεια, Τζένη- Τζένη, μία Ελληνίδα στο Χαρέμι κ.α) και σε ελληνικές σειρές(σ.σ: Τηλεμπόρα, Ρετιρέ), έχει πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα.
Τον 96χρονο ηθοποιό βρήκε πεσμένο στο σπίτι η οικονόμος και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ όπου και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
Ο ηθοποιός που έχει γράψει ιστορία με τους ρόλους του στον ελληνικό κινηματογράφο, τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα με την υγεία του. Μάλιστα η σύζυγός του, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όρασης είχε μετακομίσει στην Τήνο καθώς εκείνος δεν μπορούσε να τη φροντίσει λόγω των προβλημάτων υγείας που είχε.