Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται στην εντατική μετά από ατύχημα

Toν ηθοποιό βρήκε πεσμένο στο πάτωμα η οικονόμος του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.11.26 , 12:25 Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
09.11.26 , 12:23 Φτιάξτε χοιρινό με κυδώνι και σάλτσα κρασιών, μία χειμωνάτικη συνταγή
09.11.26 , 12:22 Συγκινητική η νέα ανάρτηση της Άννας Βίσση: «Μας δένουν πολλά»
09.11.26 , 12:17 Travel Tuesday 2026: Πότε είναι & ποιες ταξιδιωτικές προσφορές περιλαμβάνει
09.11.26 , 12:16 Σκάνδαλο με τον CEO της Nvidia: Ερευνάται αν είχε σχέση με Κινέζα πράκτορα
09.11.26 , 12:14 VW ID. Polo: Καλύτερο μικρό αυτοκίνητο στην Γερμανία για το 2027
09.11.26 , 12:04 Βανδή – Θεοδωρίδου: Οι άνδρες της ζωής τους στην πρεμιέρα τους
09.11.26 , 12:00 Xρήσιμα και εύκολα tips για να μην λαδώνουν ποτέ τα μαλλιά σου
09.11.26 , 11:55 Μερομήνια 2027: Πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε θα πέσουν χιόνια
09.11.26 , 11:53 «Μύρισε» Χριστούγεννα: Φόρεσε τα γιορτινά της η Regent Street του Λονδίνου
09.11.26 , 11:52 Σημαντικοί μουσικοί και αυτόν τον Νοέμβριο στο Half Note Jazz Club
09.11.26 , 11:43 Μαυρικίου: Η οργισμένη απάντησή του στις φήμες ότι έκανε αλλαγή φύλου
09.11.26 , 11:21 Μέτρα για την ΤΝ και τις νέες δεξιότητες των εργαζομένων
09.11.26 , 11:19 Άγ. Παντελεήμονας: Με δεμένα πόδια η σορός γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα
09.11.26 , 11:15 MINI Countryman C Midnight Black με 199 ευρώ τον μήνα
Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου»
Μελίνα Νικολαΐδη – Χριστιάνα Μπέτα: Λαμπερές στην πρεμιέρα των μαμάδων τους
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Eριέττα Μαυρουδή: «Δεν αισθάνθηκα καμία μητρότητα και το λέω ευθαρσώς»
First Dates: Πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!
First Dates: «Τέτοιο άντρα θέλω, να κάνουμε εκδρομές & να τρώμε παϊδάκια»
Βανδή – Θεοδωρίδου: Οι άνδρες της ζωής τους στην πρεμιέρα τους
Μαυρικίου: Η οργισμένη απάντησή του στις φήμες ότι έκανε αλλαγή φύλου
Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Ευαγγελία
Πόσα μετρητά να έχουμε στο σπίτι για τις 72 ώρες έκτακτης ανάγκης
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς πριν από τρεις μήνες έγινε 96 ετών/ βίντεο από ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις δυσκολότερες ώρες της ζωής του περνά ο σπουδαίος ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς, καθώς είχε ένα σοβαρό ατύχημα μέσα στο σπίτι του και τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ESPRESSO, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δημόσιου νοσοκομείου.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς με τη Χριστίνα Αλεξανιάν/ φωτογραφία από NDP/ NIKOLAREAS, POUPOULIDOY, Daskalakis

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς με τη Χριστίνα Αλεξανιάν/ φωτογραφία από NDP/ NIKOLAREAS, POUPOULIDOY, Daskalakis

O ηθοποιός τον οποίο αγαπήσαμε μέσα από τους ρόλους του στην ελληνικό κινηματογράφο(σ.σ: Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα, η Παριζιάνα, Μια τρελή... τρελή οικογένεια, Τζένη- Τζένη, μία Ελληνίδα στο Χαρέμι κ.α) και σε ελληνικές σειρές(σ.σ: Τηλεμπόρα, Ρετιρέ), έχει πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα. 

Τον 96χρονο ηθοποιό βρήκε πεσμένο στο σπίτι η οικονόμος και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ όπου και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

O Δημήτρης Καλλιβωκάς με τη σύζυγό του το 2017/ φωτογραφία από NDP/ NIKOLAREAS

O Δημήτρης Καλλιβωκάς με τη σύζυγό του το 2017/ φωτογραφία από NDP/ NIKOLAREAS

Ο ηθοποιός που έχει γράψει ιστορία με τους ρόλους του στον ελληνικό κινηματογράφο, τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα με την υγεία του. Μάλιστα η σύζυγός του, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όρασης είχε μετακομίσει στην Τήνο καθώς εκείνος δεν μπορούσε να τη φροντίσει λόγω των προβλημάτων υγείας που είχε. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα Ανάρτηση Της Άννας Βίσση: «Μας Δένουν Πολλά»
Celebrities & Gossip Νεα
Συγκινητική η νέα ανάρτηση της Άννας Βίσση: «Μας δένουν πολλά»
Βασίλης Μπισμπίκης - Γιάννης Καρυπίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Βανδή – Θεοδωρίδου: Οι άνδρες της ζωής τους στην πρεμιέρα τους
Μαυρικίου: Αποκάλυψε Τι Χειρουργική Επέμβαση Έκανε
Celebrities & Gossip Νεα
Μαυρικίου: Η οργισμένη απάντησή του στις φήμες ότι έκανε αλλαγή φύλου
Μελίνα Νικολαΐδη – Χριστιάνα Μπέτα
Celebrities & Gossip Νεα
Μελίνα Νικολαΐδη – Χριστιάνα Μπέτα: Λαμπερές στην πρεμιέρα των μαμάδων τους
Τσουβέλας: Σπάνια Έξοδος Με Τη Σύντροφό Του, Ευαγγελία
Celebrities & Gossip Νεα
Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η σπάνια βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Ευαγγελία
Καπουράνης - Κρανίδη: Προστατεύουν Τον Έρωτά Τους
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Καπουράνης – Κατερίνα Κρανίδη: Η σχέση τους μετράει τρία χρόνια!
Ελένη Τσολάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Σε χριστουγεννιάτικο mood η Ελένη Τσολάκη: Στόλισε με την κόρη της
Νένα Χρονοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Χρονοπούλου: 16 χρόνια γάμου - Αδημοσίευτες φωτογραφίες με τον Μητρόπουλο
Κλέλια Ανδριολάτου: Ξέγνοιαστες Στιγμές Στον Άγιο Δομίνικο
Celebrities & Gossip Νεα
Κλέλια Ανδριολάτου: Εξωτικά τοπία & ξέγνοιαστες στιγμές στον Άγιο Δομίνικο
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top