Ευγενία Σαμαρά: Μετακόμισε σε εντυπωσιακό σπίτι - Δείτε βίντεο

Το τρυφερό μήνυμα στους φίλους της

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Μία μικρή γεύση από το νέο σπίτι της ηθοποιού

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευγενία Σαμαρά μετακόμισε σε νέο σπίτι, αφήνοντας πίσω το κέντρο της Αθήνας.
  • Η διαδικασία μετακόμισης απαιτούσε οργάνωση και βοήθεια από φίλους.
  • Μοιράστηκε βίντεο με τις προετοιμασίες και το νέο της σαλόνι.
  • Η Ζέτα Μακρυπούλια ήταν ανάμεσα στους φίλους που την υποστήριξαν.
  • Η Σαμαρά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τους φίλους της και τη σημασία τους σε κάθε νέα αρχή.

Μια νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή φαίνεται πως ανοίγει η Ευγενία Σαμαρά, η οποία πήρε την απόφαση να αφήσει πίσω της το σπίτι στο κέντρο της Αθήνας όπου έμενε για αρκετά χρόνια και να μετακομίσει σε έναν νέο χώρο.

Ευγενία Σαμαρά: Μετακόμισε σε εντυπωσιακό σπίτι - Δείτε βίντεο

Η αλλαγή αυτή, βέβαια, δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς η μετακόμιση απαιτούσε αρκετή δουλειά, οργάνωση και χρόνο. Ωστόσο, η ηθοποιός είχε την πιο πολύτιμη βοήθεια: τους αγαπημένους της φίλους, που βρέθηκαν στο πλευρό της σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας.

Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από τις προετοιμασίες, τις εργασίες και τις στιγμές της μετακόμισης, δίνοντας παράλληλα μια πρώτη γεύση από το νέο της σπίτι και το εντυπωσιακό σαλόνι του.

Ευγενία Σαμαρά: Μετακόμισε σε εντυπωσιακό σπίτι - Δείτε βίντεο

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν και η Ζέτα Μακρυπούλια, με την οποία η Ευγενία Σαμαρά διατηρεί μια ιδιαίτερα στενή φιλία. Οι δύο γυναίκες φαίνεται πως απολαμβάνουν να μοιράζονται όχι μόνο όμορφες στιγμές, αλλά και τις πιο απαιτητικές καθημερινές διαδικασίες.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη στήριξη που δέχτηκε και συνόδευσε το βίντεό της με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα, αφιερωμένο στους ανθρώπους της ζωής της.

«Αν για ένα πράγμα είμαι περήφανη στη ζωή μου είναι για τους φίλους μου!! Εύχομαι καινούργιες αρχές και αλλαγές και μέρη που θα μαζεύονται αυτοί που αγαπάμε και θα χουχουλιαζουμε παρέα. Ps: Φίλοι μου σας ευχαριστώ και σας αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

 

Για την Ευγενία Σαμαρά, λοιπόν, η μετακόμιση δεν ήταν απλώς η αλλαγή σπιτιού, αλλά μια όμορφη αφορμή για να επιβεβαιώσει πως οι άνθρωποι που έχει δίπλα της είναι τελικά το πιο σημαντικό κομμάτι κάθε νέας αρχής.

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