Βασίλης Μπισμπίκης: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο του κι οι δημόσιες ευχές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Μπισμπίκης δημοσίευσε σπάνια φωτογραφία με τον γιο του Μιχάλη για τα γενέθλιά του στο Instagram.
  • Η ανάρτηση περιλαμβάνει ευχές και δείχνει την οικογενειακή τους σχέση, με πατέρα και γιο να ποζάρουν αγκαλιασμένοι.
  • Ο Μιχάλης είναι καρπός του γάμου του ηθοποιού με την Κωνσταντίνα Μπεκιάρη και κατέχει κεντρική θέση στη ζωή του.
  • Ο Μπισμπίκης έχει εκφράσει τη βαθιά αγάπη του για τον γιο του, αποκαλώντας τον 'άγγελό' του.
  • Επισημαίνει τη σημασία της αποδοχής και της ειλικρίνειας στη σχέση τους.

Με μια σπάνια προσωπική ανάρτηση στο Instagram, ο Βασίλης Μπισμπίκης επέλεξε να ευχηθεί δημόσια στον γιο του, Μιχάλη, για τα γενέθλιά του. Ο ηθοποιός, που κρατά συνήθως χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την οικογενειακή του ζωή στα social media, ανάρτησε κοινή φωτογραφία με τον γιο του και συνόδευσε το στιγμιότυπο με τη φράση: «Χρόνια πολλά γιε μου…».

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, πατέρας και γιος ποζάρουν αγκαλιασμένοι, φορώντας και οι δύο μαύρα πουκάμισα. Η ανάρτηση ξεχώρισε καθώς πρόκειται για μία από τις λίγες φορές που ο ηθοποιός μοιράζεται δημόσια εικόνα με το παιδί του.

Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη

Ο Μιχάλης είναι ο γιος που απέκτησε ο Βασίλης Μπισμπίκης από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη. Όπως προκύπτει και από τις δημόσιες τοποθετήσεις του ηθοποιού κατά καιρούς, ο γιος του κατέχει κεντρική θέση στη ζωή του.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο του κι οι δημόσιες ευχές

Οι δηλώσεις του Βασίλη Μπισμπίκη για τον γιο του

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έχει αναφερθεί και στο παρελθόν με έντονη συγκίνηση στη σχέση τους. Τον Οκτώβριο του 2022, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται, είχε μιλήσει ανοιχτά για τον Μιχάλη, λέγοντας: «Έχω λατρεία με τον γιο μου. Είναι ο άγγελός μου. Τον λατρεύω. Δεν είμαι καθόλου αυστηρός μαζί του».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση είχε αποτυπώσει μια πιο προσωπική πλευρά του ηθοποιού, με τον ίδιο να περιγράφει χωρίς περιστροφές το συναισθηματικό δέσιμο που έχει με το παιδί του.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο του κι οι δημόσιες ευχές

Τι έχει πει για τη σχέση εμπιστοσύνης με τον Μιχάλη

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε σταθεί στον τρόπο με τον οποίο θέλει να μεγαλώνει ο γιος του, δίνοντας έμφαση στην αποδοχή, την αγάπη και την ειλικρίνεια μέσα στη σχέση γονέα και παιδιού.

Όπως είχε πει χαρακτηριστικά: «Θέλω ο Μιχάλης να είναι ανοιχτός μαζί μου, να μη φοβάται να μου πει το οτιδήποτε».

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