Έως και σε τριπλάσια επίπεδα σε σχέση με τα σταθερά για ένα χρόνο «μπλε» τιμολόγια ρεύματος διαμορφώνονται τα κυμαινόμενα «πράσινα» τιμολόγια του Νοεμβρίου που ανακοινώθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία ακόμη και το φθηνότερο «πράσινο» τιμολόγιο διαμορφώνεται σχεδόν στη διπλή τιμή από το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Η διαφορά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς ότι πολλά πράσινα τιμολόγια έχουν δύο κλιμάκια και οι χαμηλότερες χρεώσεις ισχύουν μόνο αν η κατανάλωση δεν ξεπεράσει ένα όριο που ορίζει ο προμηθευτής, π.χ. 100-200 κιλοβατώρες το μήνα. Αν ο καταναλωτής υπερβεί αυτό το όριο, τότε το σύνολο της κατανάλωσης, από την πρώτη κιλοβατώρα, χρεώνεται με υψηλότερη τιμή η οποία - πάντα στα πράσινα τιμολόγια - για τον Νοέμβριο ξεκινά από 26 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κλιμακώνεται μέχρι και τα 40 λεπτά/ Kwh. Συγκριτικά το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ διαμορφώνεται στα 13 λεπτά λεπτά/ Kwh.

Οι ανατιμήσεις για τον Νοέμβριο είναι αποτέλεσμα της εκτόξευσης της τιμής του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά πάνω και από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα και της επακόλουθης ανόδου της τιμής χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό χρηματιστήριο τον Οκτώβριο στα 197,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 156,31 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο.

Στα σταθερά τιμολόγια μόλις το 31,6% των νοικοκυριών

Όμως, παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο υπάρχουν στην αγορά φθηνότερες προτάσεις από τους προμηθευτές (το σταθερό της ΔΕΗ διατίθετο κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα ενώ τον Οκτώβριο υπήρχε πληθώρα σταθερών τιμολογίων κάτω από 15 λεπτά) η πλειονότητα των καταναλωτών παραμένει στα «πράσινα» τιμολόγια, επωμιζόμενη έτσι για την τρέχουσα περίοδο της ενεργειακής κρίσης σημαντικές επιβαρύνσεις που θα μπορούσε να αποφύγει.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής για τον Αύγουστο, με σταθερά τιμολόγια χρεώνονται το 31,63 % των οικιακών μετρητών, ποσοστό λίγο υψηλότερο από το 28,57 % που ήταν τον Ιανουάριο αλλά σημαντικά χαμηλότερο απότοκο 51,79 % που είναι το μερίδιο των «πράσινων» τιμολογίων. Το 16,58 % των μετρητών τον Αύγουστο είχαν κίτρινα (κυμαινόμενα επίσης) τιμολόγια έναντι 14,15% τον Ιανουάριο.

Πάντως η τάση μετακίνησης των καταναλωτών προς τα «μπλε» τιμολόγια είμαι εμφανής. Αναμένονται τα στοιχεία για την εξέλιξή της το φθινόπωρο μετά την εφαρμογή των ανταγωνιστικών τιμολογίων της ΔΕΗ αλλά και την όξυνση της ενεργειακής κρίσης.

