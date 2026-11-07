Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από δώδεκα τραυματίστηκαν, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε πλατεία της κεντρικής αγοράς στην Κρακοβία της Πολωνίας, το απόγευμα του Σαββάτου.
🚨 BREAKING: There was just a MASS SH00TING in Krakow, Poland with exact totals of deceased and injured unclear as a psycho unloaded gunfire in a moving vehicle The gunman reportedly WORE A MASK This is terrifying. PRAY FOR THE VICTIMS 🙏🏻🇵🇱 Find out who it was and their motive. The attackers were driving toward the Main Square, firing from the car at random people https://t.co/X9atDxp51n— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 7, 2026
Ο ένοπλος πυροβολούσε τυχαία ανθρώπους, καθώς περνούσε οδηγώντας από την Κεντρική Πλατεία της πόλης, ανέφερε η αστυνομία της Κρακοβίας. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και αστυνομικοί.
Ο δράστης πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής με την αστυνομία.
Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι η αστυνομία διεξάγει έρευνα για την επίθεση.
Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026
Η Κρακοβία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας και απέχει περίπου 250 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, τη Βαρσοβία.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.