Στιγμιότυπα από τις εφιαλτικές στιγμές μετά το μακελειό στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας/ βίντεο Reuters

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από δώδεκα τραυματίστηκαν, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε πλατεία της κεντρικής αγοράς στην Κρακοβία της Πολωνίας, το απόγευμα του Σαββάτου.

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με τουλάχιστον πέντε νεκρούς/ AP Beata Zawrzel

🚨 BREAKING: There was just a MASS SH00TING in Krakow, Poland with exact totals of deceased and injured unclear as a psycho unloaded gunfire in a moving vehicle The gunman reportedly WORE A MASK This is terrifying. PRAY FOR THE VICTIMS 🙏🏻🇵🇱 Find out who it was and their motive. The attackers were driving toward the Main Square, firing from the car at random people https://t.co/X9atDxp51n — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 7, 2026

Ο ένοπλος πυροβολούσε τυχαία ανθρώπους, καθώς περνούσε οδηγώντας από την Κεντρική Πλατεία της πόλης, ανέφερε η αστυνομία της Κρακοβίας. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και αστυνομικοί.

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με τουλάχιστον πέντε νεκρούς/ AP Beata Zawrzel

Ο δράστης πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής με την αστυνομία.

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με τουλάχιστον πέντε νεκρούς/ AP Beata Zawrzel

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι η αστυνομία διεξάγει έρευνα για την επίθεση.

Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026

Η Κρακοβία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας και απέχει περίπου 250 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, τη Βαρσοβία.