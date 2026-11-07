Κρακοβία: Μακελειό στην κεντρική αγορά - Tουλάχιστον 5 νεκροί

Ο δράστης πυροβολούσε αδιακρίτως - Συνελήφθη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.11.26 , 18:55 LINGO: Ο Νίκος Μουτσινάς όχι μόνο συστήνει, αλλά... ανακρίνει τους παίκτες!
07.11.26 , 18:52 Θεσσαλονίκη: «Πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής οι εμπλεκόμενοι»
07.11.26 , 18:07 BMW Group: Αναθεωρεί τις προβλέψεις για το 2026
07.11.26 , 17:41 Κρακοβία: Μακελειό στην κεντρική αγορά - Tουλάχιστον 5 νεκροί
07.11.26 , 17:33 Ζέτα Δούκα: «Έχω μπει στην εμμηνόπαυση» - Όσα είπε για την ανορεξία
07.11.26 , 17:29 Κολωνός: Πυροβόλησαν 36χρονο στην κοιλιά - Με ποινικό παρελθόν ο τραυματίας
07.11.26 , 16:44 Δραπετσώνα: Μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε κι έπεσε μέσα σε παιδική χαρά
07.11.26 , 16:43 Γιώργος Περρής για Eurovision 2027: «Ο φόβος δε φεύγει με τίποτα!»
07.11.26 , 16:00 Τι σημαίνει η μεγάλη διαφορά ηλικίας στις ερωτικές σχέσεις;
07.11.26 , 15:57 ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι αλλαγές μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών
07.11.26 , 15:51 Τη Δευτέρα αποπλέει το Abille Marengo από το Ηράκλειο
07.11.26 , 15:45 Βαρύ πένθος για την Άννα Μαρία Βέλλη: «Καλή ξεκούραση, σ’ αγαπώ»
07.11.26 , 15:20 Ηλιάννα Ζέρβα: Κλέβει την παράσταση στις live εμφανίσεις της στην Πάτρα
07.11.26 , 14:54 Δανάη Μπάρκα: «Ξέρουμε τι περιμένουμε», όσα είπε για το φύλο του μωρού της
07.11.26 , 14:41 Προφυλακίστηκαν 3 υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης
«Μάνα Μητέρα Μαμά»: Πλήθος κόσμου στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης
Κόρη γνωστού ηθοποιού - Το κουκλάκι της φωτογραφίας έχει σήμερα γενέθλια!
Φαίη Σκορδά: Η νέα αναφορά στον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Αλλαγή με τις πληρωμές στους συνταξιούχους
Συντετριμμένη η Νικολέττα Καρρά: «Υποφέρω!» - Η απώλεια που βιώνει
Κρακοβία: Μακελειό στην κεντρική αγορά - Tουλάχιστον 5 νεκροί
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η νέα τρυφερή φωτογραφία του 13χρονου γιου του
Δανάη Μπάρκα: «Ξέρουμε τι περιμένουμε», όσα είπε για το φύλο του μωρού της
Τροχός της Τύχης: Πόσο εύκολος ήταν τελικά ο γρίφος με τα «Συνώνυμα»;
Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΑΡ
Στιγμιότυπα από τις εφιαλτικές στιγμές μετά το μακελειό στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας/ βίντεο Reuters

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέντε νεκροί και πάνω από δώδεκα τραυματίες από ένοπλη επίθεση στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας.
  • Ο δράστης πυροβόλησε τυχαία ανθρώπους οδηγώντας από την Κεντρική Πλατεία.
  • Αστυνομικοί μεταξύ των τραυματιών, ο δράστης τραυματίστηκε κατά τη συμπλοκή με την αστυνομία.
  • Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι η αστυνομία διεξάγει έρευνα.
  • Η Κρακοβία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, 250 χλμ από τη Βαρσοβία.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από δώδεκα τραυματίστηκαν, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε πλατεία της κεντρικής αγοράς στην Κρακοβία της Πολωνίας, το απόγευμα του Σαββάτου.

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με τουλάχιστον πέντε νεκρούς/ AP Beata Zawrzel

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με τουλάχιστον πέντε νεκρούς/ AP Beata Zawrzel

Ο ένοπλος πυροβολούσε τυχαία ανθρώπους, καθώς περνούσε οδηγώντας από την Κεντρική Πλατεία της πόλης, ανέφερε η αστυνομία της Κρακοβίας. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και αστυνομικοί.

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με τουλάχιστον πέντε νεκρούς/ AP Beata Zawrzel

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με τουλάχιστον πέντε νεκρούς/ AP Beata Zawrzel

Ο δράστης πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής με την αστυνομία.

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με τουλάχιστον πέντε νεκρούς/ AP Beata Zawrzel

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με τουλάχιστον πέντε νεκρούς/ AP Beata Zawrzel

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι η αστυνομία διεξάγει έρευνα για την επίθεση.

Η Κρακοβία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας και απέχει περίπου 250 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, τη Βαρσοβία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΑΚΟΒΙΑ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΜΑΚΕΛΕΙΟ
 |
ΝΕΚΡΟΙ
 |
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
 |
ΕΝΟΠΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λευκός Οίκος νέος προσωπάρχης
Κοσμος
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι αλλαγές μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών
Τα Καλύτερα Ταξίδια Για Το 2027
Κοσμος
Ταξίδια 2027: Οι top προορισμοί στο εξωτερικό για τη χρονιά που έρχεται
Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Ακυρώσαμε Τις NAVTEX Αθήνας και Λευκωσίας»
Κοσμος
Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Ακυρώσαμε τις NAVTEX Αθήνας και Λευκωσίας για το καλώδιο»
Μέγκαν Μαρκλ:Συνελήφθη Ο Πατέρας Της Για Παιδική Πορνογραφία
Κοσμος
Συνελήφθη στη Φλόριντα ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ για παιδική πορνογραφία
Μπήκε Σε Τράπεζα Και Σκότωσε Εργαζόμενη Για Χρέος 2.500$
Κοσμος
«Μπούκαρε» σε τράπεζα και σκότωσε εργαζόμενη για χρέος 2.500 δολαρίων
Μάρκο Ρούμπιο: Διαψεύδει την παραίτηση από την κυβέρνηση Τραμπ
Κοσμος
Μάρκο Ρούμπιο: Διαψεύδει τα σενάρια παραίτησης από την κυβέρνηση Τραμπ
Tik Tok Κομισιόν
Κοσμος
Εθιστικό το «For You» του Τik Τok, σύμφωνα με απόφαση της Κομισιόν
Γαλλία: Τροχαίο Με Σχολικό Λεωφορείο - Νεκροί Και Τραυματίες
Κοσμος
Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στη Γαλλία - Νεκρά δύο νέα παιδιά
Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε
Κοσμος
World’s Best Awards: Αυτή είναι η ωραιότερη πόλη του κόσμου για το 2026
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top