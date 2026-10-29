Αναζητάτε τους καλύτερους προορισμούς για το 2027; Το National Geographic δημοσίευσε πρόσφατα τη λίστα με τα καλύτερα ταξίδια για τη χρονιά που έρχεται, η οποία διαμορφώθηκε από το παγκόσμιο δίκτυο συντακτών, φωτογράφων και εξερευνητών του γνωστού περιοδικού.

Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται 25 ταξιδιωτικές προτάσεις σε έξι ηπείρους, δίνοντας στους λάτρεις των αποδράσεων όμορφες ιδέες για εξορμήσεις στα πιο όμορφα μέρη του κόσμου.



Tα καλύτερα ταξίδια για το 2027

Η Νορβηγία, είναι ένας τόπος που μαγνητίζει κάθε επισκέπτη, με τα εντυπωσιακά φιόρδ, τα τιρκουάζ νερά, τους καταρράκτες και τους επιβλητικούς βράχους. Ταξιδεύοντας στην κομητεία Βεστλάν θα νομίσετε ότι βρίσκεστε στην καρδιά της σκανδιναβικής μυθολογίας. Από την απόδρασή σας εκεί must visit είναι τα Χαρνταγκερφιόρδ, ο βράχος Τρολτούνγκα, «η γλώσσα του τρολ» -που προεξέχει 700 μέτρα πάνω από μια γαλάζια λίμνη-, καθώς και το Νερεϊφιόρδ, το οποίο εκτίνεται για πάνω από 16 χιλιόμετρα. Το Μπέργκεν η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας, έχει «κατατεθέν» τη μεσαιωνική προκυμαία Μπρίγκεν, η οποία θυμίζει παραμύθι.

Η Αίγυπτος συμπεριλαμβάνεται στα πιο εντυπωσιακά ταξίδια. Πρόκειται για έναν από τους αρχαιότερους και πιο σημαντικούς πολιτισμούς του κόσμου. Ο περίφημος ιστορικός πλούτος, η φυσική ομορφιά της χώρας αλλά και η ιδιαίτερη κουλτούρα των Αιγυπτίων προσελκύουν κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες. Και μέσα σε όλα αυτά προσθέστε και την εντυπωσιακή έκλειψη Ηλίου, η οποία θα «βυθίσει» την πόλη Λούξορ για πάνω από 6 λεπτά στο λυκόφως (συγκεκριμένα στις 2 Αυγούστου του 2027).

Η Κίνα και η Ιαπωνία βρίσκονται στη λίστα του National Geographic για τους καλύτερους προορισμούς του κόσμου για το 2027. Γνωρίστε από κοντά τους μοναδικούς αυτούς πολιτισμούς, με τις διαφορετικές κουλτούρες. Στην Κίνα must see είναι το Σινικό Τείχος, το πιο εμβληματικό μνημείο της χώρας, ιδανικό για πεζοπορία και πανοραμική θέα και η Απαγορευμένη Πόλη (Μουσείο των Ανακτόρων) που βρίσκεται στο Πεκίνο. Στην Ιαπωνία επισκεφθείτε τον Senso-ji Temple, τον αρχαιότερο και πιο διάσημος βουδιστικός ναό στην περιοχή Ασακούσα και την πιο πολυσύχναστη διάβαση πεζών στον κόσμο, Shibuya Crossing.

Οι Ευρωπαϊκοί προορισμοί δίνουν ηχηρό «παρών» στη λίστα με τα καλύτερα ταξίδια για τη χρονιά που έρχεται. Συγκεριμένα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Νορμανδία είναι κάποιες χώρε που είναι must για ένα μελλοντικό ταξίδι.

Στη Χιλή, το Εθνικό Πάρκο Torres del Paine (Παταγονία), με γρανιτένιους πύργους, παγόβουνα, λίμνες σε έντονο γαλάζιο χρώμα και καταρράκτες και η Έρημος Ατακάμα & Κοιλάδα της Σελήνης (Valle de la Luna), η πιο ξηρή έρημος στον κόσμο, γνωστή για τους σεληνιακούς βραχώδεις σχηματισμούς, τους αλατούχους πλημμυρισμένους χώρους και τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα είναι τα κορυφαία must see για όσους βρεθούν στην πανέμορφη χώρα στα νοτιοδυτικά της Νότιας Αμερικής.

Στη Βραζιλία θα εντυπωσιαστείτε από τα φανταστικά αξιοθέτα, όπως τον Χριστό Λυτρωτή, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ένα εμβληματικό άγαλμα ύψους 32 μέτρων στην κορυφή του λόφου Κορκοβάντο, που προσφέρει πανοραμική θέα σε ολόκληρη την πόλη του Ρίο, τους καταρράκτες Ιγουασού, ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα καταρρακτών στον πλανήτη, καθώς και το Βουνό Ζαχαρόψωμο, έναν εντυπωσιακό βράχο με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα στη χερσόνησο του κόλπου Γκουανεμπάρα.

Στη λίστα του γνωστού ταξιδιωτικού περιοδικού συμπεριλαμβάνονται επίσης το Μάντισον του Ουισκόνσιν, τα νότια Όζαρκ, η περιοχή Μάγια Κάαν του Μεξικού και το Χάλιφαξ του Καναδά. Εκεί ανοίγει ένα κέντρο του αυτόχθονου λαού Μίκμακ. «Οι Μίκμακ είναι εδώ πάνω από 10.000 χρόνια», λέει η διευθύντρια Παμ Γκλόουντ-Ντεροσιέ. «Αυτή είναι η πατρίδα μας και θέλουμε να μάθει ο κόσμος ποιοι είμαστε».

Σύμφωνα με το National Geographic, αυτοί είναι οι κορυφαίοι 25 προορισμοί του κόσμου για το 2027:

Γαλλικία, Βέστλαντ, Νορμανδία,

Πενάνγκ , Μαλαισία

Λούξορ, Αίγυπτος

Μάντισον, Ουισκόνσιν, ΗΠΑ

Πουέρτο Ρίκο

Ντάμφρις και Γκαλογουέι, Σκωτία

Νιιγκάτα, Ιαπωνία

Τσενγκντού, Κίνα

Pacific Coast Highway, Kαλιφόρνια, ΗΠΑ

Τζαϊπούρ, Ινδία

Γρενάδα

Σαλβαδόρ, Βραζιλία

Κάμπο Φρόουαρντ, Χιλή

Σανταντέρ, Ισπανία

Νορμανδία, Γαλλία

Southern Ozarks, ΗΠΑ

Χάλιφαξ, Νέα Σκωτία, Καναδάς

Υπερκαυκάσιο Μονοπάτι, Αρμενία

Mελβούρνη, Αυστραλία

Λειψία, Γερμανία

Βαλτιμότη, Μέριλαντ, ΗΠΑ

Μαλάουι

Maya Ka’an, Μεξικό

Γκντανσκ, Σόποτ και Γκντίνια, Πολωνία

Κουέλαπ, Περού

Η ψήφος των αναγνωστών ως ο 26ος καλύτερος προορισμός για το 2027 πήγε στο νησί Καταλίνα, της Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ο συγκεκριμένος προορισμός βρίσκεται μόλις μία ώρα με το πλοίο από το Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνιας. «Είμαστε τόσο μοναδικοί όσο τα Γκαλαπάγκος, και βρισκόμαστε μόλις 35 χιλιόμετρα από το Λος Άντζελες», ανέφερε ο διευθυντής επικοινωνίας του φορέα που προστατεύει σχεδόν το 90% του νησιού, Πέπε Μπάρτον.