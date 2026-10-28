Τραγωδία στην Ισπανία, όπου δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην επαρχία του Τολέδο.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον αριθμό των θυμάτων ωστόσο να ανεβαίνει.

Σε 30 νεκρούς ανέρχεται ο τελευταίος επίσημος απολογισμός από τη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης Λα Μάντσα.

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

Οι τραυματίες φέρεται να είναι περισσότεροι από 170.

Ανεστάλησαν τα δρομολόγια στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, όπως ανακοίνωσε η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF.

«Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας ανεστάλη μετά από σύγκρουση τρένου με προπορευόμενο», δήλωσε η ADIF σε ανάρτηση στο Χ.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

🔴ÚLTIMA HORA | Dos trenes de alta velocidad chocan en Toledo. Varios vagones implicados han salido de las vías y han caído por un terraplén. Sigue aquí la última hora https://t.co/XpTNvYQGdD — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το ένα τρένο έπεσε πάνω στο άλλο, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν δύο βαγόνια και να καταλήξουν στην πλαγιά.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα, 10.00 ώρα Ελλάδας) ανάμεσα στις πόλεις Λος Γέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.

Ισπανία - σύγκρουση τρένων: Συγκλονισμένος δηλώνει ο Πέδρο Σάντσεθ

Συγκλονισμένος από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε σήμερα στην Ισπανία δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στο Χ.

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

«Η σκέψη μου, η αλληλεγγύη μου και η στήριξή μου είναι σε όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους» ανέφερε στην ανάρτησή του.

Όλες οι υποχρεώσεις του Ισπανού πρωθυπουργού ακυρώθηκαν για σήμερα. Το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα επίσης ακύρωσε όλες τις προεκλογικές εκδηλώσεις του.