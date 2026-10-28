Τραγωδία στην Ισπανία: Τουλάχιστον 30 νεκροί σε σύγκρουση τρένων στο Τολέδο

Το ένα τρένο έπεσε πάνω στο άλλο - Πολλοί τραυματίες

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία AP
Τραγωδία στην Ισπανία: Συγκρούστηκαν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας / EΡΤ

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Τραγωδία στην Ισπανία, όπου δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην επαρχία του Τολέδο.

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Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον αριθμό των θυμάτων ωστόσο να ανεβαίνει.

Σε 30 νεκρούς ανέρχεται ο τελευταίος επίσημος απολογισμός από τη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης Λα Μάντσα. 

Οι τραυματίες φέρεται να είναι περισσότεροι από 170.

Ανεστάλησαν τα δρομολόγια στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία, όπως ανακοίνωσε η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων ADIF.

«Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας ανεστάλη μετά από σύγκρουση τρένου με προπορευόμενο», δήλωσε η ADIF σε ανάρτηση στο Χ. 

Στο σημείο έσπευσαν μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το ένα τρένο έπεσε πάνω στο άλλο, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν δύο βαγόνια και να καταλήξουν στην πλαγιά.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί (τοπική ώρα, 10.00 ώρα Ελλάδας) ανάμεσα στις πόλεις Λος Γέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.

Ισπανία - σύγκρουση τρένων: Συγκλονισμένος δηλώνει ο Πέδρο Σάντσεθ        

Συγκλονισμένος από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε σήμερα στην Ισπανία δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στο Χ. 

«Η σκέψη μου, η αλληλεγγύη μου και η στήριξή μου είναι σε όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους» ανέφερε στην ανάρτησή του. 

Όλες οι υποχρεώσεις του Ισπανού πρωθυπουργού ακυρώθηκαν για σήμερα. Το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα επίσης ακύρωσε όλες τις προεκλογικές εκδηλώσεις του.

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