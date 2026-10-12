Μια απρόσμενη περιπέτεια με την υγεία της αντιμετωπίζει η Μάρα Ζαχαρέα, λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star.

Η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων, αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι ταλαιπωρείται από οξεία λαρυγγίτιδα, η οποία έχει επηρεάσει τη φωνή της, δημιουργώντας ένα επιπλέον εμπόδιο στην επιστροφή της μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Παρά την αδιαθεσία της, η Μάρα Ζαχαρέα φαίνεται αποφασισμένη να επιστρέψει στο πόστο της, αν και, όπως παραδέχτηκε, δεν είναι ακόμη βέβαιη ότι έχει αναρρώσει πλήρως.

Το δημόσιο μήνυμά της

Η Μάρα Ζαχαρέα αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της και στο πώς ενδέχεται να ακουστεί η φωνή της κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ειδήσεων.

«Μια εβδομάδα έχω να έρθω γραφείο, μια εβδομάδα να πω δελτίο. Οξεία λαρυγγίτιδα ήταν αυτή και ακόμα δεν ξέρω αν είμαι και τελείως καλά. Θα βγω έτσι να πω δελτίο με μια φωνή που είναι λίγο για δελτίο, λίγο για μεταμεοσονύχτια εκπομπή. Θα φανεί», είπε με αρκετή δόση χιούμορ.