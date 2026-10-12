Μάρα Ζαχαρέα: Με οξεία λαρυγγίτιδα - Το μήνυμα πριν επιστρέψει στο δελτίο

Το story της διευθύντρας ειδήσεων και παρουσιάστριας του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρα Ζαχαρέα αντιμετωπίζει οξεία λαρυγγίτιδα πριν την επιστροφή της στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.
  • Η κατάσταση της υγείας της έχει επηρεάσει τη φωνή της, δημιουργώντας εμπόδιο στην παρουσίαση.
  • Παρά την αδιαθεσία, είναι αποφασισμένη να επιστρέψει, αν και δεν είναι σίγουρη για την πλήρη ανάρρωσή της.
  • Ανακοίνωσε μέσω social media ότι έχει μια εβδομάδα να παρουσιαστεί και σχολίασε χιουμοριστικά την κατάσταση της φωνής της.

Μια απρόσμενη περιπέτεια με την υγεία της αντιμετωπίζει η Μάρα Ζαχαρέα, λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star.

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Η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων, αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι ταλαιπωρείται από οξεία λαρυγγίτιδα, η οποία έχει επηρεάσει τη φωνή της, δημιουργώντας ένα επιπλέον εμπόδιο στην επιστροφή της μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Μάρα Ζαχαρέα: Με οξεία λαρυγγίτιδα - Το μήνυμα πριν επιστρέψει στο δελτίο

Παρά την αδιαθεσία της, η Μάρα Ζαχαρέα φαίνεται αποφασισμένη να επιστρέψει στο πόστο της, αν και, όπως παραδέχτηκε, δεν είναι ακόμη βέβαιη ότι έχει αναρρώσει πλήρως.

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Το δημόσιο μήνυμά της

Η Μάρα Ζαχαρέα αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της και στο πώς ενδέχεται να ακουστεί η φωνή της κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ειδήσεων.

Μάρα Ζαχαρέα: Με οξεία λαρυγγίτιδα - Το μήνυμα πριν επιστρέψει στο δελτίο

«Μια εβδομάδα έχω να έρθω γραφείο, μια εβδομάδα να πω δελτίο. Οξεία λαρυγγίτιδα ήταν αυτή και ακόμα δεν ξέρω αν είμαι και τελείως καλά. Θα βγω έτσι να πω δελτίο με μια φωνή που είναι λίγο για δελτίο, λίγο για μεταμεοσονύχτια εκπομπή. Θα φανεί», είπε με αρκετή δόση χιούμορ.

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