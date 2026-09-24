Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της η Μάρα Ζαχαρέα μίλησε για τα πρώτα της βήματα στη δημοσιογραφία στην οποία βρέθηκε τυχαία, το όνειρο της για τη ζωγραφική αλλά και για την πορεία της στην ενημέρωση, ούσα εδώ και χρόνια διευθύντρια ειδήσεων και παρουσιάστρια του Κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star.

«Η αλήθεια είναι ότι όταν εγώ ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, πρώτον δεν ήταν κάτι που το είχα στο μυαλό μου. Μπορώ να σου πω ότι με ενδιέφερε η ζωγραφική και το όνειρό μου ήταν να σπουδάσω Ιστορία της Τέχνης και να ανοίξω μια γκαλερί. Βρέθηκα στη δημοσιογραφία τυχαία. Ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά και έτσι έφτασα στην τηλεόραση», αποκάλυψε αρχικά η Μάρα Ζαχαρέα στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις συνθήκες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη, ειδικά τα πρώτα χρόνια αλλά και τι της δίδαξε η εμπειρία της στον χώρο της ενημέρωσης.

«Λοιπόν, αυτό το οποίο είδα είναι ότι για τις γυναίκες τα στεγανά ήταν πάρα πολλά. Έπρεπε να έχεις επιμονή, υπομονή, ατσαλένια θέληση, ακόμα και να γυρνάς στο σπίτι σου το βράδυ και να κλαις, αλλά την άλλη μέρα να πηγαίνεις στη δουλειά σου.

Οπότε έχω περάσει από πάρα πολλά στάδια και τώρα που έχω φτάσει να είμαι κεντρική παρουσιάστρια και διευθύντρια ειδήσεων από το 2017, όταν μάλιστα ανέλαβα, ήμουν και η πρώτη γυναίκα στην ιδιωτική τηλεόραση, ένα από τα μαθήματα που έχω πάρει είναι ότι δεν μπορείς να τους έχεις όλους ευχαριστημένους. Πρέπει να το πάρεις απόφαση ότι όταν ασκείς διοίκηση κάποιους θα ευχαριστήσεις και κάποιους θα στεναχωρήσεις και κάπως έτσι θα πορευόμαστε», είπε.

Παρουσιάστριες πάντα είχαμε και θα έχουμε, θέλω να ελπίζω, αλλά θα ήθελα τις γυναίκες να τις εμπιστευτούν πιο ενεργές στη λήψη των αποφάσεων

Ακόμη, εξέφρασε ανοιχτά ότι βλέπει με αμφιβολία την ύπαρξη τηλεοπτικών ντουέτων κι εξήγησε τους λόγους. «Εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη αμφιβολία για αυτό το ντουέτο. Όχι ότι είναι κακό το ντουέτο. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή χημεία, μια πολύ καλή συναντίληψη για να μπορεί να λειτουργήσει ένα ντουέτο. Όταν δηλαδή έρχεται ένα κανάλι και αποφασίζει, θα βάλω τη Μαρία και τη Μάρα, βάλτες μαζί να βγουν να πούνε, σπανίως αυτό καταλήγει καλά. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Μήπως εγώ δεν φάνηκα τόσο όσο ο διπλανός μου; Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι τα ντουέτα ωραία είναι, αλλά θέλει ο ιθύνων νους από πίσω να έχει σκεφτεί πάρα πολύ καλά τι πάει να κάνει», επισήμανε.

Αποκάλυψε δε, πως υπάρχουν ντουέτα που όταν τα είδε, είπε ποιος σκέφτηκε να βάλει αυτούς τους ανθρώπους μαζί, γιατί «μερικές φορές ξέρω και τις σχέσεις που έχουνε κάποιοι. Υπάρχει ντουέτο που μόλις το είδα, είπα αυτοί θα αντέξουν μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Ο καθένας δικαιούται να προσπαθήσει».

Μάρα Ζαχαρέα για Τίνα Μεσσαροπούλου και περιπέτεια υγείας Γιώργου Μυλωνάκη

Η Μάρα Ζαχαρέα διατηρεί μια στενή φιλική σχέση με την Τίνα Μεσσαροπούλου. Οι δύο γυναίκες μαζί με τους συζύγους τους περνούν μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους τόσο στην Αθήνα όσο και στην Πάρο, τα καλοκαίρια.

Για την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη αλλά και τη στάση της Τίνας Μεσσαροπούλου, είπε: «Ήταν πολύ σοκαριστικό, όταν συνέβη. Πέρασα μία εβδομάδα που κοιμόμουν πολύ λίγο. Θαύμασα πάρα πολύ την Τίνα στην πορεία αυτή. Είναι άλλο να το βλέπεις απ’ έξω και είναι άλλο να το ζεις από μέσα. Είχε μία στάση πραγματικά αξιοθαύμαστη, αλλά τώρα επειδή είναι όλα καλά και επειδή ο Γιώργος είναι μια χαρά και περάσαμε ένα ωραίο καλοκαίρι, είναι θεωρώ κάτι που το αφήνει κανείς πίσω και κοιτάει μπροστά γιατί η ζωή σε τραβάει μπροστά μοιραία».

Μάρα Ζαχαρέα για αισθητικές επεμβάσεις: «Το σκέφτομαι μια φορά τη βδομάδα, αλλά μετά φοβάμαι»

Στην ερώτηση της Μαρίας Παναγοπούλου ότι μεγαλώνει όμορφα κι αν έχει σκεφτεί να κάνει κάτι επεμβατικό πάνω της, η Μάρα Ζαχαρέα απάντησε: «Κάτι δηλαδή, για να μιλάμε έξω από τα δόντια, να πάω να κάνω λίφτινγκ; Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Και μια φορά τη βδομάδα το σκέφτομαι και λέω ρε παιδί μου πώς να κάνω, αλλά μετά φοβάμαι. Φοβάμαι τη διαδικασία και φοβάμαι και το αποτέλεσμα. Γιατί κακά τα ψέματα όλες έχουμε δει και αποτελέσματα που έχουν πετύχει και αποτελέσματα που έχουν αποτύχει και λες “τώρα εγώ σε ποιο θα είμαι;”. Κι αν είμαι στη δεύτερη κατηγορία, μετά τι θα κάνω;».

Ζαχαρέα: «Η κόρη μου με λέει συνέχεια “μικρό μου boomer”»

Η Μάρα Ζαχαρέα διατηρεί λογαριασμό στο Instagram, μέσα από τον οποίο δε διστάζει να δημοσιεύει και άλλες πλευρές της ζωής και της καθημερινότητάς της. Για τη σχέση της με τα social media και τα αρνητικά σχόλια, είπε:

«Επειδή ακούω παντού γύρω μου ότι υπάρχει αυτή η μάχη του πληκτρολογίου, όπου διάφοροι γράφουν εναντίον των πάντων ή προσβάλλουν, λέω εντάξει, μέσα σε αυτόν τον ορυμαγδό να μου γράψει και εμένα κάποιος κάτι, δε βαριέσαι. Είναι μέσα στη ζωή, οπότε δε δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα».

«Η κόρη μου με λέει συνέχεια “μικρό μου boomer”», σχολίασε.

Ζαχαρέα: «Δεν πήγα ποτέ στο αεροδρόμιο όταν έφευγαν τα παιδιά μου. Δεν άντεχα»

Η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του Κεντρικού δελτίου ειδήσεων έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον σύζυγό της Θόδωρο Ρουσόπουλο, τον Βασίλη και την Άννα, ηλικίας 29 και 26 ετών αντίστοιχα.

«Όταν τα παιδιά μου έφυγαν για σπουδές στο εξωτερικό, γιατί τώρα έχουν γυρίσει και τα δύο και βρίσκονται εδώ, δεν πήγα ποτέ στο αεροδρόμιο όταν έφευγαν. Πήγαινα πάντα όταν ερχόντουσαν. Δεν άντεχα. Έκλαιγα όταν ήμουν μόνη μου και μου το έλεγε ο Θόδωρος: “Μην κλάψεις μπροστά στα παιδιά”. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο το τήρησα», εξομολογήθηκε.

«Δεν είμαι τόσο πολύ στο ζακέτα, θα πάρεις κτλ. Στα πρακτικά περισσότερο. Όταν έρθουν στο σπίτι να μας δούνε, γιατί δε μένουν πια μαζί μας, θα τους ρωτήσω αν θέλουν να φάνε κάτι», συμπλήρωσε και παραδέχτηκε πως δεν είναι έτοιμη να γίνει πεθερά. «Εντάξει αν συμβεί, συνέβη, αλλά για κάποιο λόγο ακόμα μου φαίνεται λίγο μακρινό», πρόσθεσε.

«Έχω σκεφτεί ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσω να λέω δελτίο ειδήσεων και ελπίζω να κρατήσω τότε τη Διεύθυνση. Και ελπίζω κάποια στιγμή να αφήσω και τη Διεύθυνση, γιατί δεν είμαι υπέρ του να μεγαλώνουμε τρομερά στην ηλικία και να ερχόμαστε στη δουλειά μας. Γιατί πρέπει να δώσεις χώρο και σε νέους ανθρώπους να δείξουν τι μπορούν να κάνουν.

Και έχω διαβάσει πάνω σε αυτό, το θυμάμαι γιατί μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, μια φράση του Φρανσουά Μιτεράν που είχε πει ότι: "Όταν σβήσουν τα φώτα της ράμπας και οι προβολείς στραφούν αλλού, τότε θα συνειδητοποιήσεις ό,τι πραγματικά αξίζει στη ζωή ήταν σε άλλο σημείο"», είπε κλείνοντας η Μάρα Ζαχαρέα.