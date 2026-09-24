Good Job Nicky: «Ο πατέρας μου, Γιάννης Πάριος, είναι ιερό τέρας της μουσικής και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται» / Βίντεο: Alpha

Μία απρόσμενη συνάντηση είχε ο γιος της Σοφίας Αλιμπέρτη και του Γιάννη Πάριου, Μιχαήλ-Άγγελος Βαρθακούρης.

Κατά τη διάρκεια αεροπορικής πτήσης, βρέθηκε στο ίδιο αεροπλάνο με τη σταρ του Χόλιγουντ, Πενέλοπε Κρουζ, με την οποία και φωτογραφήθηκε χαμογελαστός.

Ο 34χρονος φωτογράφος απαθανάτισε τη στιγμή με τη δημοφιλή ηθοποιό, ενώ την ίδια ανάρτηση δημοσίευσε στη συνέχεια και η μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, η οποία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της γι' αυτή την απρόσμενη και πολύ ευχάριστη συνάντηση του γιου της με τη διεθνούς φήμης Ισπανίδα σταρ του Χόλιγουντ.

Ο Μιχαήλ-Άγγελος Βαρθακούρης και η Πενέλοπε Κρουζ / Instagram.com

Ο Μιχαήλ-Άγγελος Βαρθακούρης και η Πενέλοπε Κρουζ / Instagram.com

Η Σοφία Αλιμπέρτη αναδημοσίευσε τις φωτογραφίες, μοιράζοντας με τους followers της στα social media την υπέροχη στιγμή και γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της:

«Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω, έστω, την φωτογραφία; Την αγαπώ! Εσένα σε λατρεύω!», εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τη σπουδαία ηθοποιό.

Ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης, ο Good Job Nicky, ο Γιάννης Πάριος και ο Χάρης Βαρθακούρης / Φωτογραφία: NDP

Ο Μιχαήλ-Άγγελος Βαρθακούρης είναι ο μεγαλύτερος γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, ο οποίος ασχολείτααι επαγγελματικά με τη φωτογραφία, παρουσιάζοντας τη δουλειά του μέσα από εκθέσεις και προσωπικά projects.

Ο Νικόλας Βαρθακούρης (Good Job Nicky) είχε δηλώσει για τον αδελφό του, Μιχαήλ Άγγελο σε παλαιότερη συνέντευξή του ότι: «Είτε το πιστεύεις είτε όχι, ήμουν πάρα πολύ ήρεμος σαν παιδί. Ο αδερφός μου ο Μιχαήλ ήταν ο άτακτος και με ενοχλούσε πάρα πολύ. Πάντα παίζαμε ξύλο! Αλλά όσο μεγάλωνα άρχιζα να γίνομαι κι εγώ πιο δραστήριος, πιο αθλητικός. Γενικά, ό,τι έκανε ο Μιχαήλ, το έκανα κι εγώ. Ό,τι έκανε ο αδερφός μου, το θεωρούσα cool.

Δεν έχω καλύτερο φίλο στη ζωή μου από τον αδερφό μου τον Μιχαήλ. Δεν τον αλλάζω με τίποτα. Δεν έχω κάποιον άλλο αντίστοιχο με τον Μιχαήλ στη ζωή μου. Τον θαυμάζω. Είναι ένα λαμπρό, εκπληκτικό και πολύπλευρο μυαλό, που μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει. Μπορεί να πουλήσει πάγο σε Εσκιμώο που λένε, κυριολεκτικά».

Ο Μιχαήλ-Άγγελος Βαρθακούρης με τη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη / Φωτογραφία: NDP

Υπενθυμίζουμε ότι η Σοφία Αλιμπέρτη και ο Γιάννης Πάριος γνωρίστηκαν το 1986 και απέκτησαν δύο γιους, τον Μιχαήλ Άγγελο (1992) και τον Νικόλα (1997). Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Πάρο το 1986 και πήρε διαζύγιο το 1998, μετά από 12 χρόνια κοινής πορείας.