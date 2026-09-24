Το μπλε είναι το «νέο μαύρο» για τα νύχια σας, φέτος το φθινόπωρο

Οι κλασικές αποχρώσεις υποχωρούν και τη θέση τους παίρνει το βαθύ μπλε

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Το σκούρο μπλε έρχεται να διεκδικήσει τη θέση του στο μανικιούρ της νέας σεζόν

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Το φθινόπωρο έχουμε συνηθίσει να στρεφόμαστε σχεδόν αυτόματα σε μπορντό, καφέ, κεραμιδί και ζεστές γήινες αποχρώσεις. Φέτος, όμως, το nail mood γίνεται λίγο πιο ψυχρό. Το σκούρο μπλε έρχεται να διεκδικήσει τη θέση του στο μανικιούρ της νέας σεζόν και αποδεικνύει πως μπορεί να δείχνει εξίσου sophisticated με το μαύρο, αλλά με περισσότερη ένταση και χαρακτήρα.

Το μπλε είναι το «νέο μαύρο» για τα νύχια σας, φέτος το φθινόπωρο

Από το ναυτικό μπλε και το midnight blue μέχρι το cobalt blue, το βαθύ teal και το λαμπερό chrome, η συγκεκριμένη παλέτα αλλάζει εντελώς ύφος ανάλογα με το φινίρισμα.

Μάθε τα beauty μυστικά, όπως μας τα παρουσιάζουν οι experts της ομορφιάς

Μπορεί να γίνει μίνιμαλ, glossy και διαχρονική ή να μεταμορφωθεί σε ένα πιο experimental nail art με μεταλλικά στοιχεία, glitter σχέδια, λουλούδια ή neon λεπτομέρειες. Κι αυτό ακριβώς είναι που κάνει το σκούρο μπλε τόσο ενδιαφέρον για τη νέα σεζόν.

Κλασικό Navy

Το μπλε είναι το «νέο μαύρο» για τα νύχια σας, φέτος το φθινόπωρο

Όπως έχει πει ο Christian Dior «ανάμεσα σε όλα τα χρώματα, το navy blue είναι το μόνο που μπορεί να ανταγωνιστεί το μαύρο». Αυτή είναι η διαχρονική απόχρωση που ταιριάζει ιδανικά στις πρώτες δροσερές ημέρες του φθινοπώρου.

Μπλε Φλόγες

Το μπλε είναι το «νέο μαύρο» για τα νύχια σας, φέτος το φθινόπωρο

Μπορεί το κόκκινο και το πορτοκαλί να είναι οι αποχρώσεις που συνδέουμε συνήθως με τη φωτιά, όμως το μπλε είναι στην πραγματικότητα το πιο θερμό σημείο της φλόγας. Η ζωηρή γαλάζια απόχρωση δείχνει εντυπωσιακή πάνω σε ανοιχτή ροζ ή μπεζ βάση, ενώ οι διακριτικές λάμψεις μέσα στο σχέδιο χαρίζουν περισσότερη διάσταση και κίνηση

Δείτε όλες τις φθινοπωρινές επιλογές για μπλε νύχια, στο Allyou.gr

Συντάκτηης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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