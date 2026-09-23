Τα loafers είναι το στοιχείο που μπορεί να δώσει χαρακτήρα ακόμη και στο πιο απλό σύνολο

Αν υπάρχει ένα παπούτσι που μοιάζει φτιαγμένο για τη νέα σεζόν, αυτό είναι το loafer. Κλασικό αλλά ποτέ προβλέψιμο, αυστηρό όταν το χρειάζεσαι και απρόσμενα cool όταν αλλάζει το styling, επιστρέφει στο προσκήνιο για να γίνει το σημείο αναφοράς των φθινοπωρινών looks.

Από την ανδρική γκαρνταρόμπα στο επίκεντρο του γυναικείου στιλ, τα loafers έχουν διανύσει μια μεγάλη διαδρομή χωρίς να χάσουν ποτέ τον χαρακτήρα τους. Η αυστηρή, σχεδόν ανδρόγυνη γραμμή τους ήταν πάντα μέρος της γοητείας τους, όμως σήμερα επιστρέφουν με νέες αναλογίες και διαφορετικές υφές, αποκτώντας μια πιο σύγχρονη διάσταση.

Κλασικό δέρμα, ογκώδεις σόλες, μεταλλικές λεπτομέρειες και πιο λεπτές σιλουέτες συνυπάρχουν, επιτρέποντας στο ίδιο παπούτσι να κινηθεί από το αυστηρό tailoring μέχρι το πιο ανεπιτήδευτο καθημερινό στιλ.

Και αυτή ακριβώς είναι η δύναμή τους: Τα loafers δεν επιβάλλουν έναν συγκεκριμένο τρόπο να τα φορέσεις. Με tailored παντελόνια και σακάκια αποκτούν μια εκλεπτυσμένη, σύγχρονη αισθητική, με τζιν γίνονται πιο χαλαρά, ενώ μαζί με μίνι φούστες, φορέματα και κάλτσες αποκτούν μια πιο νεανική, preppy διάθεση.

Το φθινόπωρο, λοιπόν, τα loafers δεν λειτουργούν απλώς ως ένα πρακτικό παπούτσι, γίνονται το στοιχείο που μπορεί να δώσει χαρακτήρα ακόμη και στο πιο απλό σύνολο.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου