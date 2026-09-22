Πίσω από τα μακριά και εντυπωσιακά μαλλιά δεν βρίσκεται μόνο η φυσική ανάπτυξη της τρίχας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τα φροντίζουμε

Το μυστικό για να αποκτήσεις μακριά μαλλια και να τα διατηρήσεις στο μήκος που θέλεις κρύβεται περισσότερο στη διαχείριση της φθοράς τους παρά στην αναμονή ή στα μαγικά προϊόντα. Για να δείχνουν πραγματικά όμορφα τα μαλλιά, χρειάζονται λάμψη, ελαστικότητα και υγιείς άκρες.

Ξέρεις ότι κατά μέσο όρο, η τρίχα μεγαλώνει περίπου 1-1,5 εκατοστό τον μήνα; Κι ότι ο ρυθμός επηρεάζεται από παράγοντες όπως η γενετική, η ηλικία, το στρες, η γενικότερη υγεία και ο τρόπος ζωής;

Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι η φθορά. Όσο λιγότερο σπάνε τα μαλλιά, τόσο περισσότερο από το φυσικό τους μήκος καταφέρνουν να διατηρήσουν.

Αυτές είναι οι συνήθειες που αξίζει να βάλεις στη haircare ρουτίνα σου.

Κράτησε την τρίχα δυνατή σε όλο το μήκος της

Τα υγιή μαλλιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν το μήκος τους, ενώ η ξηρότητα οδηγεί πιο εύκολα στο σπάσιμο. Γι’ αυτό, εκτός από τη ρίζα, χρειάζεται να δίνεις ιδιαίτερη προσοχή στα μήκη και τις άκρες.

Ένα κατάλληλο σαμπουάν και conditioner για τον τύπο των μαλλιών σου, σε συνδυασμό με μάσκες και πιο εντατικές θεραπείες, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αίσθηση και την εμφάνιση της τρίχας. Και επειδή η ψαλίδα δεν μπορεί να «διορθωθεί» μόνιμα από ένα προϊόν, τα τακτικά trims παραμένουν σημαντικά για τη διατήρηση πιο υγιών άκρων.

Μην ξεχνάς τα μήκη και τις άκρες

Συχνά οι ρίζες δείχνουν πυκνές και υγιείς, ενώ τα μήκη αποκαλύπτουν τη συσσωρευμένη φθορά από βαφές, ντεκαπάζ, θερμότητα και καθημερινό styling. Το αποτέλεσμα είναι λεπτότερες, ξηρές άκρες που σπάνε εύκολα και μαλλιά που δεν μακραίνουν.

Εδώ χρειάζεται περισσότερη ενυδάτωση και προστασία. Ιδιαίτερα στα ξηρά ή σγουρά μαλλιά, ένα conditioner βαθιάς δράσης, μια μάσκα και λίγες σταγόνες ενός κατάλληλου oil μπορούν να βοηθήσουν τα μήκη να παραμένουν πιο ελαστικά και διαχειρίσιμα.

Όλα ξεκινούν από το τριχωτό

Το τριχωτό είναι η βάση πάνω στην οποία μεγαλώνουν τα μαλλιά και αξίζει την ίδια προσοχή με την επιδερμίδα του προσώπου. Ο σωστός καθαρισμός απομακρύνει λιπαρότητα, ιδρώτα και κατάλοιπα προϊόντων, ενώ η τακτική φροντίδα του τριχωτού μπορεί να συμβάλει σε ένα πιο ισορροπημένο περιβάλλον για τους θύλακες.

Επίσης μην κοιμάσαι συστηματικά με βρεγμένα μαλλιά και φρόντισε να καθαρίζεις το τριχωτό όσο συχνά χρειάζεται, ανάλογα με τη λιπαρότητα, το styling και την καθημερινότητά σου.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου