Μάθε τα beauty μυστικά, όπως μας τα παρουσιάζουν οι experts της ομορφιάς

Δες τι προτείνουν οι makeup artists των πιο εμβληματικών beauty looks

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Το καλό μακιγιάζ δεν κρύβει τα χαρακτηριστικά μας· αντίθετα, τα αναδεικνύει

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Υπάρχει ένας λόγος που τα makeup looks των celebrities δείχνουν τόσο αψεγάδιαστα χωρίς να μοιάζουν απαραίτητα υπερβολικά. Πίσω από ένα λαμπερό δέρμα, ένα τέλεια σμιλεμένο πρόσωπο ή ένα effortless smoky eye μακιγιάζ κρύβονται χρόνια εμπειρίας, αμέτρητα πρόσωπα και πολλά μικρά μυστικά που οι επαγγελματίες του χώρου έχουν μάθει να εφαρμόζουν σχεδόν αυτόματα.

Μάθε τα beauty μυστικά, όπως μας τα παρουσιάζουν οι experts της ομορφιάς

Το ενδιαφέρον είναι ότι αρκετά από αυτά δεν αφορούν ακριβά προϊόντα ή περίπλοκες τεχνικές. Έχουν περισσότερο να κάνουν με την προετοιμασία της επιδερμίδας, τον τρόπο εφαρμογής και τη σωστή ποσότητα. Με άλλα λόγια, είναι μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.

Όλα ξεκινούν από την επιδερμίδα

Μάθε τα beauty μυστικά, όπως μας τα παρουσιάζουν οι experts της ομορφιάς

Οι ειδικοί γνωρίζουν καλύτερα από όλους ότι το πιο δουλεμένο μακιγιάζ δεν μπορεί να δείξει πραγματικά καλά πάνω σε μια αφυδατωμένη ή μη προετοιμασμένη επιδερμίδα. Γι’ αυτό και το skincare αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς τους.

Γιατί «ξεφλουδίζει» το foundation; Μάθε τι να κάνεις για να το αποφύγεις

Ένας καλός καθαρισμός, ένα serum που ταιριάζει στις ανάγκες της επιδερμίδας και μια ενυδατική πριν από το μακιγιάζ μπορούν να κάνουν τη βάση πιο ομοιόμορφη και να βοηθήσουν το foundation να απλωθεί καλύτερα. Το ζητούμενο δεν είναι να εφαρμόσεις όσο περισσότερα προϊόντα γίνεται, αλλά να δώσεις στην επιδερμίδα ακριβώς ό,τι χρειάζεται.

Λιγότερο foundation, καλύτερο αποτέλεσμα

Μάθε τα beauty μυστικά, όπως μας τα παρουσιάζουν οι experts της ομορφιάς

Ένα από τα πιο χρήσιμα lessons των επαγγελματιών είναι να μην καλύπτουμε ολόκληρο το πρόσωπο με μεγάλη ποσότητα foundation από την αρχή. Η βάση δείχνει πολύ πιο φυσική όταν εφαρμόζεται εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται.

Ξεκίνα με μια λεπτή στρώση και πρόσθεσε προϊόν μόνο στα σημεία που χρειάζονται περισσότερη κάλυψη. Έτσι, η φυσική υφή της επιδερμίδας παραμένει ορατή και το αποτέλεσμα δείχνει περισσότερο σαν όμορφο δέρμα και λιγότερο σαν makeup.

Δώσε έμφαση στο layering

Μάθε τα beauty μυστικά, όπως μας τα παρουσιάζουν οι experts της ομορφιάς

Οι περισσότεροι makeup artists δεν βασίζονται απαραίτητα σε ένα προϊόν που κάνει τα πάντα. Συχνά φτάνουν στο τελικό αποτέλεσμα μέσα από λεπτές στρώσεις, συνδυάζοντας διαφορετικές υφές.

Ένα cream bronzer, ένα cream blush και στη συνέχεια μια πολύ μικρή ποσότητα powder μπορούν να δημιουργήσουν διάσταση χωρίς να κάνουν το πρόσωπο να δείχνει βαρύ. Το ίδιο ισχύει και για το χρώμα: είναι πολύ πιο εύκολο να προσθέσεις ένταση σταδιακά παρά να προσπαθήσεις να διορθώσεις ένα υπερβολικά έντονο αποτέλεσμα.

Δείτε όλα τα μυστικά του εντυπωσιακού beauty makeup στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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