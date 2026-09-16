Υπάρχει ένας λόγος που τα makeup looks των celebrities δείχνουν τόσο αψεγάδιαστα χωρίς να μοιάζουν απαραίτητα υπερβολικά. Πίσω από ένα λαμπερό δέρμα, ένα τέλεια σμιλεμένο πρόσωπο ή ένα effortless smoky eye μακιγιάζ κρύβονται χρόνια εμπειρίας, αμέτρητα πρόσωπα και πολλά μικρά μυστικά που οι επαγγελματίες του χώρου έχουν μάθει να εφαρμόζουν σχεδόν αυτόματα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αρκετά από αυτά δεν αφορούν ακριβά προϊόντα ή περίπλοκες τεχνικές. Έχουν περισσότερο να κάνουν με την προετοιμασία της επιδερμίδας, τον τρόπο εφαρμογής και τη σωστή ποσότητα. Με άλλα λόγια, είναι μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.

Όλα ξεκινούν από την επιδερμίδα

Οι ειδικοί γνωρίζουν καλύτερα από όλους ότι το πιο δουλεμένο μακιγιάζ δεν μπορεί να δείξει πραγματικά καλά πάνω σε μια αφυδατωμένη ή μη προετοιμασμένη επιδερμίδα. Γι’ αυτό και το skincare αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς τους.

Ένας καλός καθαρισμός, ένα serum που ταιριάζει στις ανάγκες της επιδερμίδας και μια ενυδατική πριν από το μακιγιάζ μπορούν να κάνουν τη βάση πιο ομοιόμορφη και να βοηθήσουν το foundation να απλωθεί καλύτερα. Το ζητούμενο δεν είναι να εφαρμόσεις όσο περισσότερα προϊόντα γίνεται, αλλά να δώσεις στην επιδερμίδα ακριβώς ό,τι χρειάζεται.

Λιγότερο foundation, καλύτερο αποτέλεσμα

Ένα από τα πιο χρήσιμα lessons των επαγγελματιών είναι να μην καλύπτουμε ολόκληρο το πρόσωπο με μεγάλη ποσότητα foundation από την αρχή. Η βάση δείχνει πολύ πιο φυσική όταν εφαρμόζεται εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται.

Ξεκίνα με μια λεπτή στρώση και πρόσθεσε προϊόν μόνο στα σημεία που χρειάζονται περισσότερη κάλυψη. Έτσι, η φυσική υφή της επιδερμίδας παραμένει ορατή και το αποτέλεσμα δείχνει περισσότερο σαν όμορφο δέρμα και λιγότερο σαν makeup.

Δώσε έμφαση στο layering

Οι περισσότεροι makeup artists δεν βασίζονται απαραίτητα σε ένα προϊόν που κάνει τα πάντα. Συχνά φτάνουν στο τελικό αποτέλεσμα μέσα από λεπτές στρώσεις, συνδυάζοντας διαφορετικές υφές.

Ένα cream bronzer, ένα cream blush και στη συνέχεια μια πολύ μικρή ποσότητα powder μπορούν να δημιουργήσουν διάσταση χωρίς να κάνουν το πρόσωπο να δείχνει βαρύ. Το ίδιο ισχύει και για το χρώμα: είναι πολύ πιο εύκολο να προσθέσεις ένταση σταδιακά παρά να προσπαθήσεις να διορθώσεις ένα υπερβολικά έντονο αποτέλεσμα.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου