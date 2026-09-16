Μπράντον Τζόνσον: Τα χλευαστικά σχόλια σε βίντεο για την επανεκλογή του

«Αυτός είναι λόγος για να μην σε ψηφίσουμε», έγραψαν κάτω από το ποστ του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.26 , 11:00 «Πολίτες β' κατηγορίας» από τις 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη
16.09.26 , 10:56 Μπράντον Τζόνσον: Τα χλευαστικά σχόλια σε βίντεο για την επανεκλογή του
16.09.26 , 10:54 Θάνατος Μαζωνάκη: «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω»
16.09.26 , 10:42 Πέτρος Φιλιππίδης: Στον Άρειο Πάγο για την αναίρεση της καταδίκης του
16.09.26 , 10:34 Chery Τiggo 9 και Robert Lewandowski: Δύο «9άρια» στην κορυφή
16.09.26 , 10:17 Κατερίνα Καινούργιου: Δείπνο με φίλους στο εστιατόριο του συντρόφου της
16.09.26 , 10:10 Μαζωνάκης: «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή» - Το βίντεο του δικηγόρου του
16.09.26 , 10:08 Πέτρος Πολυχρονίδης: «Είμαι ένας φτωχός και μόνος cowboy»
16.09.26 , 10:06 Μαζωνάκης: Τσαφούλιας και Showbiz "αδειάζουν" τη Μάνου και εκείνη απαντά
16.09.26 , 10:04 Εγγονός Μίκη Θεοδωράκη: «Δεν είχαμε την κλασική σχέση παππού - εγγονού»
16.09.26 , 10:00 Μία συνταγή για να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα σπανακοτυρόπιτα στο τηγάνι
16.09.26 , 09:44 Ενοίκια: Νέα παράταση στην υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας
16.09.26 , 09:30 Ελαικομικό Μητρώο: Παράταση στις υποχρεωτικές δηλώσεις για τη συγκομιδή
16.09.26 , 09:22 Πασίγνωστο ζευγάρι χωρίζει μετά από 9 χρόνια γάμου!
16.09.26 , 09:17 Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν περπάτησε στην πασαρέλα ως γαμπρός
Χριστίνα Παππά: «Είχα πάει σε αυτό το ιατρείο. Με επανέφεραν με απινιδωτή»
Θάνατος Μαζωνάκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί – Τι υποστήριξαν
Μαζωνάκης: «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή» - Το βίντεο του δικηγόρου του
Πασίγνωστο ζευγάρι χωρίζει μετά από 9 χρόνια γάμου!
Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με καταιγίδες και χαλάζι - Πού θα βρέξει
Μαζωνάκης: Τσαφούλιας και Showbiz "αδειάζουν" τη Μάνου και εκείνη απαντά
Καινούργιου: Δείπνο με τους συνεργάτες της στο εστιατόριο του συντρόφου της
Μαζωνάκης: «Να παραγγείλω φαγητό;» – Η στάση της γιατρού στην Ασφάλεια
Πέτρος Πολυχρονίδης: «Είμαι ένας φτωχός και μόνος cowboy»
Εγγονός Μίκη Θεοδωράκη: «Δεν είχαμε την κλασική σχέση παππού - εγγονού»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Ap images
Μπράντον Τζόνσον: Το βίντεο που τον δείχνει να χορεύει, χλευάστηκε στα social media / Βίντεο: ΣΚΑΪ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μπράντον Τζόνσον ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για δήμαρχος Σικάγου μέσω βίντεο στα social media, το οποίο προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις.
  • Το βίντεο, διάρκειας 12 δευτερολέπτων, τον δείχνει να χορεύει με νέους, αλλά οι χρήστες σχολίασαν την έλλειψη συγκεκριμένων σχεδίων.
  • Σύμφωνα με στατιστικά, η εγκληματικότητα στο Σικάγο έχει αυξηθεί κατά 27% κατά τη διάρκεια της θητείας του Τζόνσον.
  • Ο Τζόνσον έχει δεχθεί κριτική για δηλώσεις του που θεωρήθηκαν ότι ενισχύουν φυλετικές εντάσεις.
  • Προτού αναλάβει, είχε επικριθεί για τη στάση του απέναντι σε βίαιες συγκεντρώσεις εφήβων στο κέντρο της πόλης.

Με ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε στα social media, έκανε γνωστή την είδηση ότι θα είναι ξανά υποψήφιος για δήμαρχος της πόλης του Σικάγο, ο Μπράντον Τζόνσον. 

H ανάρτηση του σημερινού δημάρχου της μεγαλύτερης πόλης στην πολιτεία του Ιλινόι, αν και πήρε πάνω από 14.000 likes, προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, με τους χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά την απόφαση του Τζόνσον να δηλώσει ξανά υποψηφιότητα με αυτό τον τρόπο.  

Τραγωδία στο Λος Άντζελες: Συνετρίβη ελικόπτερο ενώ κάλυπτε τροχαίο

O Μπράντον Τζόνσον / Φωτογραφία: Ap Images

O Μπράντον Τζόνσον / Φωτογραφία: Ap Images

Όπως φαίνεται στην ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ο 58χρονος Τζόνσον χορεύει σε μια ταράτσα ενός κτηρίου κάνοντας lip-sync στο τραγούδι «Hideaway», της Kiesza.

Πίσω του βλέπουμε μία παρέα από νέους ανθρώπους που τον συνοδεύουν χορεύοντας, ενώ διακρίνεται και μία γυναίκα που φορά ένα μπλουζάκι με το σύνθημα «I ♥ DEI».

Πανεπιστήμια απέναντι στο ΑΙ: Απαγορεύουν τους φορητούς υπολογιστές

«Ας ξαναβάλουμε αυτόν τον υπέρμαχο της προοδευτικής πολιτικής στη θέση του, Σικάγο!», γράφει η λεζάντα του βίντεο που ανέβηκε στα social media, διάρκειας 12 δευτερολέπτων.

 

 

Τα σχόλια παρόλα αυτά, δεν ήταν ιδιαίτερα θετικά, αφού κάποιοι χρήστες έγραψαν κάτω από την ανάρτηση του δημάρχου ότι:

«Συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγετε, κύριε, οπότε χορέψτε και βγείτε έξω!», έγραψε ένας χρήστης, με το σχόλιό του βρίσκει σύμφωνους πάνω από 400 άτομα.

«Κανένα συγκεκριμένο σχέδιο, μόνο χορός», σχολίασε ένας άλλος χρήστης.

«Έχει γραμμένο παντού τη λέξη cringe», είπε ένας σχολιαστής.

«Αυτό το βίντεο είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο ΔΕΝ θα πάρει την ψήφο μας», έγραψε ένας άλλος.

«Όχι. Δεν έχει κάνει τίποτα, απολύτως τίποτα, για τις καταλήψεις από εφήβους, τις καταλήψεις στους δρόμους, τους φόρους ακίνητης περιουσίας, δεν ξέρει πώς να διαχειρίζεται σωστά τα χρήματα, πηγαίνει στο Λονδίνο και παίρνει μαζί του το μισό διοικητικό του προσωπικό με χρήματα των φορολογουμένων. Όχι, ευχαριστώ. Επόμενος», έγραψε ένας σχολιαστής.

«Είναι αυτό αστείο;» διερωτήθηκε ένας ακόμη χρήστης.

«Όχι, το Σικάγο αξίζει κάτι καλύτερο», πρόσθεσε ένας άλλος.

 

Σε δημοσίευμα της New York Post αναφέρεται ότι σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας του Σικάγο, η περίοδος του Μπράντον Τζόνσον στη δημαρχία έχει συνοδευτεί από αύξηση της συνολικής εγκληματικότητας (27%) έως το 2025, σε σύγκριση με τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια. 

Έτσι, παρά την προσπάθεια του Τζόνσον να παρουσιάσει θετικά τη θητεία του, τα στατιστικά στοιχεία έρχονται να τον διαψεύσουν.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Τζόνσον έχει δεχθεί επανειλημμένα αρνητικά σχόλια για δηλώσεις του, οι οποίες θεωρήθηκαν ότι ενισχύουν φυλετικές εντάσεις. Ακόμη και προτού αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του ως δήμαρχος, είχε δεχθεί επικρίσεις όταν προειδοποίησε το κοινό να μη «δαιμονοποιεί τις βίαιες συγκεντρώσεις εφήβων στο κέντρο της πόλης», κατά τις οποίες σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, πυρπολήθηκαν αυτοκίνητα και προκλήθηκαν ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΡΑΝΤΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
 |
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 |
ΣΙΚΑΓΟ
 |
ΗΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λος Άντζελες: Συνετρίβη Ελικόπτερο Ενώ Κάλυπτε Τροχαίο
Κοσμος
Τραγωδία στο Λος Άντζελες: Συνετρίβη ελικόπτερο ενώ κάλυπτε τροχαίο
Τραμπ: Συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας Για Ενεργειακά Πλήγματα
Κοσμος
Τραμπ: Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν για παύση ενεργειακών πληγμάτων
Νότια Αφρική: Φόβοι Για Serial Killer -7 Δολοφονίες Γυναικών
Κοσμος
Serial killer στο Γιοχάνεσμπουργκ; 7 γυναίκες δολοφονήθηκαν σε δύο μήνες!
Αμερικανικό Πεντάγωνο
Κοσμος
Πόλεμος Ιράν: «Ελλείψεις» πυρομαχικών παραδέχεται το Αμερικανικό Πεντάγωνο
Ποια Δεδομένα Δεν Πρέπει Να Μοιραστούμε Ποτέ Με Το ChatGPT
Κοσμος
Ποια δεδομένα δεν πρέπει να μοιραστούμε ποτέ με το ChatGPT
Ινδία: Τα Μαλλιά 25χρονης Μπλέχτηκαν Σε Ρόδα Λούνα Παρκ
Κοσμος
Τρομακτικό ατύχημα: Μπλέχτηκαν τα μαλλιά της σε ρόδα λούνα παρκ στην Ινδία
Βρετανία: Nάρκωνε Και Βίαζε Τη Σύζυγό Του Επί 20 Χρόνια
Κοσμος
Υπόθεση Πελικό στη Βρετανία: Nάρκωνε & βίαζε τη σύζυγό του επί 20 χρόνια!
Προέλαση των Χούθι
Κοσμος
Προελαύνουν προς την Ερυθρά Θάλασσα οι Χούθι
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα Διεθνή ΜΜΕ Για Τον Θάνατό Του
Κοσμος
Γιώργος Μαζωνάκης: H είδηση του θανάτου του κάνει τον «γύρο» του κόσμου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top