Μπράντον Τζόνσον: Το βίντεο που τον δείχνει να χορεύει, χλευάστηκε στα social media / Βίντεο: ΣΚΑΪ

Με ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε στα social media, έκανε γνωστή την είδηση ότι θα είναι ξανά υποψήφιος για δήμαρχος της πόλης του Σικάγο, ο Μπράντον Τζόνσον.

H ανάρτηση του σημερινού δημάρχου της μεγαλύτερης πόλης στην πολιτεία του Ιλινόι, αν και πήρε πάνω από 14.000 likes, προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, με τους χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά την απόφαση του Τζόνσον να δηλώσει ξανά υποψηφιότητα με αυτό τον τρόπο.

O Μπράντον Τζόνσον / Φωτογραφία: Ap Images

Όπως φαίνεται στην ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ο 58χρονος Τζόνσον χορεύει σε μια ταράτσα ενός κτηρίου κάνοντας lip-sync στο τραγούδι «Hideaway», της Kiesza.

Πίσω του βλέπουμε μία παρέα από νέους ανθρώπους που τον συνοδεύουν χορεύοντας, ενώ διακρίνεται και μία γυναίκα που φορά ένα μπλουζάκι με το σύνθημα «I ♥ DEI».

«Ας ξαναβάλουμε αυτόν τον υπέρμαχο της προοδευτικής πολιτικής στη θέση του, Σικάγο!», γράφει η λεζάντα του βίντεο που ανέβηκε στα social media, διάρκειας 12 δευτερολέπτων.

Τα σχόλια παρόλα αυτά, δεν ήταν ιδιαίτερα θετικά, αφού κάποιοι χρήστες έγραψαν κάτω από την ανάρτηση του δημάρχου ότι:

«Συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγετε, κύριε, οπότε χορέψτε και βγείτε έξω!», έγραψε ένας χρήστης, με το σχόλιό του βρίσκει σύμφωνους πάνω από 400 άτομα.

«Κανένα συγκεκριμένο σχέδιο, μόνο χορός», σχολίασε ένας άλλος χρήστης.

«Έχει γραμμένο παντού τη λέξη cringe», είπε ένας σχολιαστής.

«Αυτό το βίντεο είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο ΔΕΝ θα πάρει την ψήφο μας», έγραψε ένας άλλος.

«Όχι. Δεν έχει κάνει τίποτα, απολύτως τίποτα, για τις καταλήψεις από εφήβους, τις καταλήψεις στους δρόμους, τους φόρους ακίνητης περιουσίας, δεν ξέρει πώς να διαχειρίζεται σωστά τα χρήματα, πηγαίνει στο Λονδίνο και παίρνει μαζί του το μισό διοικητικό του προσωπικό με χρήματα των φορολογουμένων. Όχι, ευχαριστώ. Επόμενος», έγραψε ένας σχολιαστής.

«Είναι αυτό αστείο;» διερωτήθηκε ένας ακόμη χρήστης.

«Όχι, το Σικάγο αξίζει κάτι καλύτερο», πρόσθεσε ένας άλλος.

Σε δημοσίευμα της New York Post αναφέρεται ότι σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας του Σικάγο, η περίοδος του Μπράντον Τζόνσον στη δημαρχία έχει συνοδευτεί από αύξηση της συνολικής εγκληματικότητας (27%) έως το 2025, σε σύγκριση με τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια.

Έτσι, παρά την προσπάθεια του Τζόνσον να παρουσιάσει θετικά τη θητεία του, τα στατιστικά στοιχεία έρχονται να τον διαψεύσουν.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Τζόνσον έχει δεχθεί επανειλημμένα αρνητικά σχόλια για δηλώσεις του, οι οποίες θεωρήθηκαν ότι ενισχύουν φυλετικές εντάσεις. Ακόμη και προτού αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του ως δήμαρχος, είχε δεχθεί επικρίσεις όταν προειδοποίησε το κοινό να μη «δαιμονοποιεί τις βίαιες συγκεντρώσεις εφήβων στο κέντρο της πόλης», κατά τις οποίες σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, πυρπολήθηκαν αυτοκίνητα και προκλήθηκαν ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες.