Το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου αναγνώρισε, σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα, ότι παρουσιάστηκε «έλλειψη» πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, κάτι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνείτο κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες.

«Η χρήση πυρομαχικών κατά την Επιχείρηση Επική Οργή προκάλεσε ελλείψεις στο στρατηγικό απόθεμα και αποκάλυψε βασικά προβλήματα στη βιομηχανική βάση για τον ανεφοδιασμό με πυρομαχικά», παραδέχεται η έκθεση του γενικού επιθεωρητή του Πενταγώνου για την αμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν.

Η έκθεση τονίζει πάντως τη λήψη «μέτρων» από το υπουργείο για την επιτάχυνση της παραγωγής.

Όταν δημοσιεύτηκαν, τον Ιούνιο, πληροφορίες στον Τύπο για την επιβολή περιορισμών στη χρήση συγκεκριμένων τύπων όπλων, κυρίως πυραύλων και πιο συγκεκριμένα πυραύλων αναχαίτισης για τα αντιαεροπορικά συστήματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, η κυβέρνηση τις είχε διαψεύσει. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε διαβεβαιώσει πως η χώρα διαθέτει «τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών».

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο αμερικανός πρόεδρος επέμενε ότι οι διαθέτουν «πρακτικά απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών», όπως δεν έπαψε να επαναλαμβάνει κατά τη διάρκεια του πολέμου, για παράδειγμα τον Μάρτιο.

Ωστόσο, τουλάχιστον σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, η έλλειψη πυρομαχικών είναι τόσο σοβαρή που ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να μην επαναληφθούν επιθέσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παρά τη μαζική χρήση των πυραύλων αναχαίτισης, «ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες κτίρια και εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, στη Σαουδική Αραβία, στο Ιράκ, στο Ομάν και στην Ιορδανία», αναφέρει η έκθεση του επιθεωρητή (σελ. 18), σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Το έγγραφο, που καλύπτει την περίοδο από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο του 2026, αναφέρεται επίσης στις ζημιές αεροσκαφών: καταστράφηκαν τέσσερα F-15, υπέστησαν ζημιές ένα F-35, επτά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-135, ενώ καταστράφηκαν επίσης ως και 30 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα MQ-9 Reaper, μεταξύ άλλων.

Το έγγραφο υπολογίζει ότι «πάνω από 50.000 αμερικανοί στρατιωτικοί» ενεπλάκησαν στον πόλεμο στον Κόλπο, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

Τα αντίποινα του Ιράν ή συμμάχων του κατέστρεψαν επίσης διπλωματικά κτίρια σε τέσσερις χώρες (Ιράκ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), πάντα σύμφωνα με το έγγραφο.

Καταιγισμός χτυπημάτων σε Σαουδική Αραβία και Υεμένη

Στο μεταξύ, συνεχίζεται ο καταιγισμός χτυπημάτων ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία και Υεμένη.

Τη νύχτα που πέρασε, οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον στόχων στη νότια Σαουδική Αραβία. Τουλάχιστον 13 άμαχοι τραυματίστηκαν.

Ο σαουδαραβικός στρατός απάντησε, σύμφωνα με τους Χούθι, εξαπολύοντας περίπου 50 αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στην Υεμένη, όπως είχε πράξει και την προηγουμένη ημέρα.

Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Όπως μετέδωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ, Δημήτρης Σουλτογιάννης, οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνεδριάσει εκτάκτως απόψε, προκειμένου να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι σιίτες αντάρτες Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.