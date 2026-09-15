Το απίθανο πρωινό τρέξιμο για τα παιδιά της

Ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αθηνά Οικονομάκου, αποκαλύπτοντας με χιουμοριστικό τρόπο μια από τις πρωινές της «περιπέτειες» ως μητέρα.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε σε Instagram Story μια φωτογραφία από τον δρόμο, στην οποία φαίνονται τα πόδια της, ενώ φαίνεται πως βρίσκεται καθ’ οδόν για να προλάβει το σχολικό λεωφορείο.

Πάνω στη φωτογραφία έγραψε χαρακτηριστικά: «Me every morning, trying to catch Sienna’s school bus after Maximos’ has already left 😂🏃‍♀️💨», δηλαδή, «Εγώ κάθε πρωί, προσπαθώντας να προλάβω το σχολικό λεωφορείο της Σιέννα, αφού του Μάξιμος έχει ήδη φύγει».

Με αυτόν τον τρόπο, η Αθηνά Οικονομάκου περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως φαίνεται, αποτελεί μέρος της καθημερινής πρωινής ρουτίνας της.

Αφού το σχολικό λεωφορείο του Μάξιμος έχει ήδη αναχωρήσει, έρχεται η ώρα για το… δεύτερο «δρομολόγιο», με την ίδια να προσπαθεί να προλάβει εκείνο της Σιέννα.

Η ανάρτησή της αποτυπώνει με αρκετή δόση χιούμορ το καθημερινό πρόγραμμα μιας μητέρας, όπου τα πρωινά συχνά συνοδεύονται από βιασύνη, τρέξιμο και προσπάθεια να είναι όλα στην ώρα τους.

Η ίδια, πάντως, φαίνεται να αντιμετωπίζει την κατάσταση με χιούμορ, μετατρέποντας ένα συνηθισμένο πρωινό τρέξιμο σε ένα ιδιαίτερα απολαυστικό στιγμιότυπο για τους followers της.