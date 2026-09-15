Οικονομάκου: Το πρωινό «κυνηγητό» για να προλάβει το σχολικό της Σιέννα

Σε ρόλο μαραθωνοδρόμου η ηθοποιός

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Το απίθανο πρωινό τρέξιμο για τα παιδιά της

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Ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αθηνά Οικονομάκου, αποκαλύπτοντας με χιουμοριστικό τρόπο μια από τις πρωινές της «περιπέτειες» ως μητέρα.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε σε Instagram Story μια φωτογραφία από τον δρόμο, στην οποία φαίνονται τα πόδια της, ενώ φαίνεται πως βρίσκεται καθ’ οδόν για να προλάβει το σχολικό λεωφορείο.

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Πάνω στη φωτογραφία έγραψε χαρακτηριστικά: «Me every morning, trying to catch Sienna’s school bus after Maximos’ has already left 😂🏃‍♀️💨», δηλαδή,  «Εγώ κάθε πρωί, προσπαθώντας να προλάβω το σχολικό λεωφορείο της Σιέννα, αφού του Μάξιμος έχει ήδη φύγει».

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Οικονομάκου: Το πρωινό «κυνηγητό» για να προλάβει το σχολικό της Σιέννα

Με αυτόν τον τρόπο, η Αθηνά Οικονομάκου περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως φαίνεται, αποτελεί μέρος της καθημερινής πρωινής ρουτίνας της.

Αφού το σχολικό λεωφορείο του Μάξιμος έχει ήδη αναχωρήσει, έρχεται η ώρα για το… δεύτερο «δρομολόγιο», με την ίδια να προσπαθεί να προλάβει εκείνο της Σιέννα.

Οικονομάκου: Το πρωινό «κυνηγητό» για να προλάβει το σχολικό της Σιέννα

Η ανάρτησή της αποτυπώνει με αρκετή δόση χιούμορ το καθημερινό πρόγραμμα μιας μητέρας, όπου τα πρωινά συχνά συνοδεύονται από βιασύνη, τρέξιμο και προσπάθεια να είναι όλα στην ώρα τους.

Η ίδια, πάντως, φαίνεται να αντιμετωπίζει την κατάσταση με χιούμορ, μετατρέποντας ένα συνηθισμένο πρωινό τρέξιμο σε ένα ιδιαίτερα απολαυστικό στιγμιότυπο για τους followers της.

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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