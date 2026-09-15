Το ζευγάρι των γιατρών του Κολωνακίου έφτασαν νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 15/9 στον 32ο τακτικό ανακριτή για να λογοδοτήσουν για τις ενέργειές τους, όταν αντιλήφθηκαν ότι η ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη κινδύνευε κατά τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης.

Έφτασαν στον ανακριτή οι δύο γιατροί / INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

Οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν μαζί στο δικαστικό μέγαρο, με τον άνδρα να κατεβαίνει πρώτος από το αυτοκίνητο και τη σύζυγό του να ακολουθεί λίγα λεπτά αργότερα. Στη συνέχεια εισήλθαν στο κτίριο, όπου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία των απολογιών τους.

Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τους γιατρούς

Η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση / INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

Το κατηγορητήριο σε βάρος τους έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, κατηγορία ιδιαίτερα βαριά, η οποία επισύρει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης, εφόσον βεβαίως αποδειχθούν οι σχετικές προϋποθέσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιεί σημαντικά το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης σε σχέση με την αρχική κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, για την οποία προβλέπεται διαφορετικό πλαίσιο ποινής και δικονομικών συνεπειών.

Οι δύο γιατροί έχουν το δικαίωμα να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή ή να κάνουν χρήση του δικαιώματος σιωπής. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια ακριβώς στάση θα επιλέξουν.

Ο γιατρός και η ιδιοκτήτης της κλινικής / INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο τα ψηφιακά πειστήρια

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να έχουν τα ψηφιακά πειστήρια που παραδόθηκαν στην ανάκριση. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα δεδομένα από το καταγραφικό του ιατρικού μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, τα οποία φέρεται να καταγράφουν με ακρίβεια τις ώρες και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται από τις δικαστικές αρχές προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο μεσημέρι και ποιος ήταν ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα συγκεκριμένα ψηφιακά δεδομένα αποτέλεσαν σημαντικό μέρος του υλικού που οδήγησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός ενημερώθηκε μετά τις 16:00 για την ανακοπή του»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, παράλληλα, οι πληροφορίες για τη γραμμή υπεράσπισης που αναμένεται να ακολουθήσει ο γιατρός. Χθες φέρεται να εξετάστηκαν ή να προτάθηκαν ως μάρτυρες υπεράσπισης δύο πρόσωπα από το περιβάλλον του, ένας ασθενής του και μία γραμματέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι δύο μάρτυρες υποστηρίζουν ότι ο γιατρός ενημερώθηκε μετά τις 16:00 για την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται να διαμορφώνει διαφορετική εκδοχή ως προς το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο γιατρός φέρεται να ενημερώθηκε για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο ιατρείο.

Η ακριβής εικόνα, ωστόσο, αναμένεται να αποσαφηνιστεί μέσα από τις απολογίες των κατηγορουμένων και την αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων από τις δικαστικές αρχές.