Στον ανακριτή με χειροπέδες οι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Πρότειναν μία γραμματέα και έναν ασθενή για μάρτυρες υπεράσπισης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.26 , 14:15 Φαίη Σκορδά: Η σκυλίτσα της έγινε… φύλακας – Το απρόοπτο στον κήπο
15.09.26 , 14:00 Θάνατος Μαζωνάκη: «Πέντε φορές χτύπησε το alarm κατά την πλασμαφαίρεση»
15.09.26 , 14:00 Σε κουράζουν οι πολλές ώρες στο γραφείο; Κάνε αυτές τις απλές ασκήσεις
15.09.26 , 13:56 Βarbie: «Είμαι σίγουρη πως θα υπάρξει σίκουελ» δήλωσε η παραγωγός
15.09.26 , 13:53 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: «Ο σύζυγός μου είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός»
15.09.26 , 13:43 Volvo XC60 και XC90 plug-in: Με ηλεκτρική αυτονομία έως 200 χιλιόμετρα
15.09.26 , 13:32 Ιωάννα Τούνη: Το μαγαζί στο Παρίσι και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε
15.09.26 , 13:30 Χανιά: Ομολόγησε η 18χρονη μητέρα ότι χτύπησε το βρέφος της
15.09.26 , 13:23 Ελληνική Ακτινολογική Εταιρία:Εξετάσεις & επεμβάσεις που δε γίνονται νόμιμα
15.09.26 , 13:12 Στον ανακριτή με χειροπέδες οι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
15.09.26 , 13:00 KARD: Το διάσημο συγκρότημα της K-pop σκηνής για πρώτη φορά στην Αθήνα
15.09.26 , 12:55 Market Pass 2026: Νέα ανατροπή στο χρονοδιάγραμμα - Το 2027 οι πληρωμές
15.09.26 , 12:41 «Ντροπή, είναι νεκρός!»:Έξαλλος ο Στραβελάκης με την Αφροδίτη Μάνου
15.09.26 , 12:40 Επίδομα 400 ευρώ: Έκλεισε η ημερομηνία που θα το πάρουν οι συνταξιούχοι
15.09.26 , 12:28 Φεστιβάλ Βενετίας: Βραβείο σκηνοθεσίας για την Ελληνίδα Ζακλίν Λέντζου
Στον ανακριτή με χειροπέδες οι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του
ΔΥΠΑ: Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας
Θάνατος Μαζωνάκη: «Απατεώνες. Όταν ακούτε κβαντική ιατρική να τρέχετε»
«Ντροπή, είναι νεκρός!»:Έξαλλος ο Στραβελάκης με την Αφροδίτη Μάνου
Χανιά: Ομολόγησε η 18χρονη μητέρα ότι χτύπησε το βρέφος της
Χασαπόπουλος για κηδεία Μαζωνάκη: «Θα το πω, ο Σάκης γιατί δεν πήγε;»
Ιωάννα Τούνη: Το μαγαζί στο Παρίσι και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε
Θ. Πλεύρης: «Γνωρίζω τον γιατρό που κατηγορείται για τον Μαζωνάκη»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (15/9/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ζευγάρι των γιατρών του Κολωνακίου έφτασαν νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 15/9 στον 32ο τακτικό ανακριτή για να λογοδοτήσουν για τις ενέργειές τους, όταν αντιλήφθηκαν ότι η ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη κινδύνευε κατά τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης.

Στον ανακριτή οι γιατροί του Κολωνακίου

Έφτασαν στον ανακριτή οι δύο γιατροί / INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

Οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν μαζί στο δικαστικό μέγαρο, με τον άνδρα να κατεβαίνει πρώτος από το αυτοκίνητο και τη σύζυγό του να ακολουθεί λίγα λεπτά αργότερα. Στη συνέχεια εισήλθαν στο κτίριο, όπου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία των απολογιών τους.

Μαζωνάκης: «Μίλησαν» τα κινητά των γιατρών - Τα alert που αγνοήθηκαν

Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τους γιατρούς 

Στον ανακριτή με χειροπέδες οι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση / INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

Το κατηγορητήριο σε βάρος τους έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, κατηγορία ιδιαίτερα βαριά, η οποία επισύρει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης, εφόσον βεβαίως αποδειχθούν οι σχετικές προϋποθέσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιεί σημαντικά το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης σε σχέση με την αρχική κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, για την οποία προβλέπεται διαφορετικό πλαίσιο ποινής και δικονομικών συνεπειών.

Οι δύο γιατροί έχουν το δικαίωμα να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή ή να κάνουν χρήση του δικαιώματος σιωπής. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια ακριβώς στάση θα επιλέξουν.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Απατεώνες. Όταν ακούτε κβαντική ιατρική να τρέχετε»

Στον ανακριτή με χειροπέδες οι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο γιατρός και η ιδιοκτήτης της κλινικής / INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο τα ψηφιακά πειστήρια

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να έχουν τα ψηφιακά πειστήρια που παραδόθηκαν στην ανάκριση. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα δεδομένα από το καταγραφικό του ιατρικού μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, τα οποία φέρεται να καταγράφουν με ακρίβεια τις ώρες και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται από τις δικαστικές αρχές προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο μεσημέρι και ποιος ήταν ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα συγκεκριμένα ψηφιακά δεδομένα αποτέλεσαν σημαντικό μέρος του υλικού που οδήγησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας.

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του

Στον ανακριτή με χειροπέδες οι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός ενημερώθηκε μετά τις 16:00 για την ανακοπή του»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, παράλληλα, οι πληροφορίες για τη γραμμή υπεράσπισης που αναμένεται να ακολουθήσει ο γιατρός. Χθες φέρεται να εξετάστηκαν ή να προτάθηκαν ως μάρτυρες υπεράσπισης δύο πρόσωπα από το περιβάλλον του, ένας ασθενής του και μία γραμματέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι δύο μάρτυρες υποστηρίζουν ότι ο γιατρός ενημερώθηκε μετά τις 16:00 για την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται να διαμορφώνει διαφορετική εκδοχή ως προς το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο γιατρός φέρεται να ενημερώθηκε για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο ιατρείο.

Η ακριβής εικόνα, ωστόσο, αναμένεται να αποσαφηνιστεί μέσα από τις απολογίες των κατηγορουμένων και την αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων από τις δικαστικές αρχές.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΓΙΑΤΡΟΙ
 |
ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 |
ΙΑΤΡΕΙΟ
 |
ΚΛΙΝΙΚΗ
 |
ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος Μαζωνάκη: Πέντε Τα Alarm Στο Μηχάνημα
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: «Πέντε φορές χτύπησε το alarm κατά την πλασμαφαίρεση»
Χανιά: Τι Λέει Η Μητέρα Του 17 Ημερών Βρέφους
Ελλαδα
Χανιά: Ομολόγησε η 18χρονη μητέρα ότι χτύπησε το βρέφος της
Ζωγράφου: Εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητο αντιδημάρχου
Ελλαδα
Ζωγράφου: Έκαψαν το αυτοκίνητο αντιδημάρχου - Βίντεο ντοκουμέντο
Εργασιακό Άγχος
Ελλαδα
Η Ελλάδα στην πρώτη θέση της Ευρώπης στο εργασιακό στρες και την κατάθλιψη
Αυξήθηκαν Οι Δανεισμοί Βιβλίων Από Τις Βιβλιοθήκες
Ελλαδα
Αυξήθηκαν οι δανεισμοί βιβλίων από τις βιβλιοθήκες για το 2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Στον ανακριτή οι δύο γιατροί
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: «Απατεώνες. Όταν ακούτε κβαντική ιατρική να τρέχετε»
Αλκέτ Ριζάι: Δραπέτης Μετά Το Περιστατικό Σε Beach Bar
Ελλαδα
Αλκέτ Ριζάι: Επίσημα δραπέτης μετά τους πυροβολισμούς σε beach bar
Γιατροί Μαζωνάκη: Έχεις Δύο Χρόνια Να Ζήσεις- Νέα Καταγγελία
Ελλαδα
Γιατροί Μαζωνάκη: «Έχεις δύο χρόνια να ζήσεις» - Νέα καταγγελία
Έλεγχος και της ΑΑΔΕ για το ιατρείο στο οποίο πέθανε ο Μαζωνάκης
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Πόσο χρέωναν οι γιατροί την πλασμαφαίρεση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top