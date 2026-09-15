Το νέο Renault Trafic E-Tech electric ανακηρύχθηκε Van της Χρονιάς 2027 κατά την τελετή απονομής του βραβείου International Van of the Year (IVOTY), που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της έκθεσης IAA Transportation στο Ανόβερο.Το νέο van της Renault απέσπασε την ομόφωνη ψήφο από το σύνολο των 26 δημοσιογράφων του κλάδου, από 26 ευρωπαϊκές χώρες.

Το νέο Trafic Van E-Tech electric είναι το 6ο όχημα της Renault που κατακτά τον επίζηλο τίτλο, μετά από τα:

• Master II το 1998

• Trafic II το 2002

• Kangoo Z.E. το 2012

• Kangoo Van III το 2022

• Master III το 2025

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στο εργοστάσιο της Sandouville στη Γαλλία, το νέο Trafic Van E-Tech electric αποδεικνύει τη δέσμευση της Renault να αναπτύσσει και να παράγει ελκυστικά και τεχνολογικά προηγμένα οχήματα, στην Ευρώπη. Με προσαρμόσιμα και επεκτάσιμα χαρακτηριστικά Software-Defined Van, μειώνει το συνολικό κόστος χρήσης, βελτιώνοντας παράλληλα την ηλεκτρική αποδοτικότητα και τις συνθήκες εργασίας, προσφέροντας ένα επίπεδο άνεσης πρωτόγνωρο για LCV.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό, van σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του Trafic, με τεχνολογίες και χαρακτηριστικά που δεν έχουν ξαναεμφανιστεί στην ευρωπαϊκή αγορά LCV: αυτονομία έως 470 km (εν αναμονή έγκρισης), ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V για ταχύτερη φόρτιση και διάμετρο στροφής ισοδύναμη με αυτή ενός Clio (10,3 μέτρα).

Είναι, επίσης, το πρώτο όχημα του Renault Group και το πρώτο LCV στην Ευρώπη που διαθέτει αρχιτεκτονική SDV (software-defined van). Αυτή επιτρέπει τακτικές ενημερώσεις του van, αποδοτική και εξατομικευμένη εμπειρία οδήγησης, ενισχυμένη ασφάλεια και βελτιωμένη υπολειμματική αξία, χάρη στις συνεχείς ενημερώσεις του οχήματος.

Το νέο Trafic Van E-Tech electric αναμένεται και στην ελληνική αγορά το 2027.

