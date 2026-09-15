Ποια δεδομένα δεν πρέπει να μοιραστούμε ποτέ με το ChatGPT

Τα αποτελέσματα έρευνας μεγάλου πανεπιστημίου των ΗΠΑ

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
ΕΕ: Αυστηροποιείται το ρυθμιστικό πλαίσιο για το Chatgpt και άλλες δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες / ERT (αρχείου)

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Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει γίνει εργαλείο της καθημερινότητας για εκατομμύρια ανθρώπους. Το ChatGPT μπορεί να βοηθήσει στη δουλειά, στις σπουδές, στην οργάνωση και σε πολλές άλλες καθημερινές ανάγκες. Όμως, επειδή η συνομιλία μοιάζει προσωπική, είναι εύκολο να ξεχάσουμε ότι οι πληροφορίες που πληκτρολογούμε επεξεργάζονται από μια διαδικτυακή υπηρεσία. Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή στο τι μοιραζόμαστε.

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Έλον, στη Βόρεια Καρολίνα, κατέληξε σε 5 πράγματα που δεν πρέπει να μοιραστεί κάποιος με το ChatGPT. 

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1. Κωδικοί και στοιχεία σύνδεσης

Το πρώτο πράγμα που δεν πρέπει ποτέ να γράφουμε σε ένα chatbot είναι οι κωδικοί πρόσβασης στους διάφορους λογαριασμούς που διατηρούμε. Αυτό αφορά κωδικούς για email, τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και κλειδιά πρόσβασης σε επαγγελματικά συστήματα. Ακόμη και αν ζητάμε βοήθεια επειδή έχουμε ξεχάσει έναν κωδικό, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε τις επίσημες διαδικασίες ανάκτησης και όχι να τον δώσουμε στην AI.

2. Τραπεζικά και οικονομικά στοιχεία

Αριθμοί πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, κωδικοί PIN, αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών και άλλα ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα δεν χρειάζεται να μοιράζονται με ένα chatbot. Μπορούμε να ζητήσουμε γενικές συμβουλές για ένα οικονομικό θέμα χωρίς να αποκαλύψουμε τα πραγματικά στοιχεία μας. Η βασική αρχή είναι απλή: αν μια πληροφορία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στα χρήματά μας, δεν τη δίνουμε.

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3. Ιατρικές και προσωπικές πληροφορίες

Οι πληροφορίες για την υγεία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες. Διαγνώσεις, εξετάσεις, φάρμακα, ιατρικοί φάκελοι και άλλα προσωπικά δεδομένα χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Αν θέλουμε να καταλάβουμε κάτι σχετικά με μια εξέταση ή μια ασθένεια, μπορούμε να αφαιρέσουμε ονόματα, αριθμούς και άλλα στοιχεία που αποκαλύπτουν την ταυτότητά μας.

4. Εμπιστευτικά στοιχεία της δουλειάς

Δεν είναι καλή ιδέα να αντιγράφουμε ολόκληρα εμπιστευτικά έγγραφα, συμβόλαια, πελατειακά δεδομένα, οικονομικά σχέδια ή εμπορικά μυστικά σε ένα δημόσιο εργαλείο AI. Ακόμη και ένα μικρό κομμάτι τους μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία όταν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα. Έρευνα για τη χρήση AI στον χώρο εργασίας δείχνει ότι οι εργαζόμενοι συχνά υποτιμούν τον κίνδυνο όταν μοιράζονται μικρά αποσπάσματα πληροφοριών.

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5. Προσωπικά δεδομένα άλλων ανθρώπων

Τέλος, χρειάζεται να προστατεύουμε όχι μόνο τα δικά μας δεδομένα αλλά και των άλλων. Δεν πρέπει να ανεβάζουμε ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, προσωπικά μηνύματα ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία φίλων, πελατών, συναδέλφων ή συγγενών χωρίς λόγο και χωρίς την απαραίτητη άδεια. Η πιο ασφαλής πρακτική είναι να αφαιρούμε τα αναγνωριστικά στοιχεία και να χρησιμοποιούμε ανώνυμα ή γενικά παραδείγματα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ελλοχεύει κινδύνους, αλλά με την κατάλληλη προσοχή δε χρειάζεται να τη φοβόσμαστε. Ένας απλός κανόνας μπορεί να μας προστατεύσει: αν μια πληροφορία θα μας δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα σε περίπτωση αποκάλυψης, καλύτερα να μην τη μοιραστούμε.

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