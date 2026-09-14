Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη κάνει το γύρο του κόσμου. Από το Παρίσι μέχρι την Ινδία και τη Σιγκαπούρη, ξένα Μέσα αποχαιρετούν μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

Ένας καλλιτέχνης που τραγούδησε τις χαρές, τους έρωτες και τις δύσκολες νύχτες των Ελλήνων, σήμερα έγινε είδηση χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα του.

Το γαλλικό Paris Match παρουσίασε την πορεία και τον αιφνίδιο θάνατο ενός από τους πιο αγαπητούς τραγουδιστές της Ελλάδας.

Στην άλλη άκρη του κόσμου, οι Χιντουστάν Τάιμς της Ινδίας μετέφεραν την είδηση στο ασιατικό κοινό.

Στη Σιγκαπούρη, οι Straits Times μιλούν για έναν μεγάλο αστέρα της ελληνικής μουσικής και παρακολουθούν την έρευνα για τις τελευταίες ώρες της ζωής του.

Και στα Βαλκάνια, όπου τα τραγούδια του Μαζωνάκη ξεπέρασαν τα σύνορα, η συγκίνηση είναι έντονη. Το αλβανικό Top Channel παρουσιάζει τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ενώ το βουλγαρικό NOVA μετέδωσε τις εικόνες από τη Νίκαια: ένα πλήθος που τραγουδά μέσα στη νύχτα και αποχαιρετά μία φωνή που συντρόφευσε τρεις γενιές.

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