Γιώργος Μαζωνάκης: H είδηση του θανάτου του κάνει τον «γύρο» του κόσμου

Διεθνή ΜΜΕ αποχαιρετούν τον μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη προκαλεί παγκόσμια συγκίνηση, με ξένα Μέσα να τον αποχαιρετούν.
  • Το Paris Match και οι Χιντουστάν Τάιμς καλύπτουν την πορεία και τον αιφνίδιο θάνατό του.
  • Στη Σιγκαπούρη, οι Straits Times αναφέρονται στη μεγάλη του επιρροή στη μουσική.
  • Στα Βαλκάνια, το Top Channel και το NOVA μεταδίδουν τη συγκίνηση του κοινού.
  • Η μουσική του Μαζωνάκη έχει επηρεάσει τρεις γενιές Ελλήνων.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη κάνει το γύρο του κόσμου. Από το Παρίσι μέχρι την Ινδία και τη Σιγκαπούρη, ξένα Μέσα αποχαιρετούν μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μίλησαν» τα κινητά των γιατρών και το μηχάνημα

Ένας καλλιτέχνης που τραγούδησε τις χαρές, τους έρωτες και τις δύσκολες νύχτες των Ελλήνων, σήμερα έγινε είδηση χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα του.

Το γαλλικό Paris Match παρουσίασε την πορεία και τον αιφνίδιο θάνατο ενός από τους πιο αγαπητούς τραγουδιστές της Ελλάδας.

Γιώργος Μαζωνάκης: Το γαλλικό Paris Match για τον θάνατό του

Στην άλλη άκρη του κόσμου, οι Χιντουστάν Τάιμς της Ινδίας μετέφεραν την είδηση στο ασιατικό κοινό.

Γιώργος Μαζωνάκης: Ινδικό ΜΜΕ για τον θάνατό του

Στη Σιγκαπούρη, οι Straits Times μιλούν για έναν μεγάλο αστέρα της ελληνικής μουσικής και παρακολουθούν την έρευνα για τις τελευταίες ώρες της ζωής του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Στη Σιγκαπούρη, οι Straits Times μιλούν για έναν μεγάλο αστέρα της ελληνικής μουσικής

Και στα Βαλκάνια, όπου τα τραγούδια του Μαζωνάκη ξεπέρασαν τα σύνορα, η συγκίνηση είναι έντονη. Το αλβανικό Top Channel παρουσιάζει τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ενώ το βουλγαρικό NOVA μετέδωσε τις εικόνες από τη Νίκαια: ένα πλήθος που τραγουδά μέσα στη νύχτα και αποχαιρετά μία φωνή που συντρόφευσε τρεις γενιές. 

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