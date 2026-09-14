Σε σημαντική αναβάθμιση των κατηγοριών προχώρησαν οι δικαστικές αρχές για τους γιατρούς του Κολωνακίου, οι οποίοι βαρύνονται πλέον με την κακουργηματική δίωξη της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αφήνοντας πίσω το αρχικό κατηγορητήριο της θανατηφόρας έκθεσης.

Η είδηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πλήθος αρνητικών σχολίων να κατακλύζει τους λογαριασμούς των δύο κατηγορουμένων, ενώ πολλοί τοποθετήθηκαν δημόσια στα social media.

Ανάμεσά τους, η Ναταλία Γερμανού σχολίασε τη δικαστική τροπή γράφοντας: «Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσημο. Όχι ότι θα γυρίσει πίσω… Αλλά λίγη δικαιοσύνη γαμώτο», συνοδεύοντας την ανάρτησή της με το τραγούδι του καλλιτέχνη Ένα Κενό.

Λίγες ώρες πριν, το μεσημέρι της Δευτέρας, η παρουσιάστρια επέλεξε να τιμήσει δημόσια τη μνήμη του μέσα από λόγια του ίδιου του Γιώργου Μαζωνάκη για τη φιλία, όπως αυτά είχαν καταγραφεί σε παλαιότερη συνέντευξή του στην Ελένη Μενεγάκη. Με αυτόν τον τρόπο έκανε αναφορά και στον προσωπικό δεσμό που τους συνέδεε.

Σε insta story που δημοσίευσε η Ναταλία Γερμανού, μετέφερε αυτούσια αποσπάσματα από τις δηλώσεις του Γιώργου Μαζωνάκη για την έννοια της φιλίας. Ο τραγουδιστής είχε πει: «Ο κόσμος έχει μπερδέψει το ότι συζητώ με κάποιον την καθημερινότητα και τα πράγματα που λέγονται. Φίλος είναι αυτός που μπορείς να του πεις τα πράγματα που δεν λέγονται. Και χαίρεται με την πραγματική σου χαρά, σύμφωνα με το τι θες εσύ, όχι με το τι θέλει αυτός να είσαι. Οι καλοί είναι λίγοι και γνωριζόμαστε μεταξύ μας».

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτηση με το δικό της σύντομο μήνυμα, γράφοντας: «Εδώ θα είσαι. Εδώ θα είμαστε κι εμείς πάντα».