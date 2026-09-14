Ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αγία Τριάδα στη Νίκαια, με την παρουσία πλήθους καλλιτεχνών αλλά και κόσμου που γνώριζε τον καλλιτέχνη και τον αγαπούσε.
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Κατά την έξοδο την σορού από την εκκλησία, οι αδερφές αλλά και οι γονείς του ήταν απαρηγόρητοι για την τεράστια αυτή απώλεια. Ακολούθησαν το φέρετρο ακριβώς πίσω του και μεταβαίνουν στο Γ' Νεκροταφείο της Νίκαιας όπου θα γίνει η ταφή.
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Η Βάσω και η Μαρία Μαζωνάκη, αλλά και οι γονείς Κλειώ και Μανώλης δεν έφυγαν στιγμή δίπλα από τη σορό του.
Η στιγμή ήταν ανατριχιαστική, καθώς οι εκατοντάδες κόσμου που βρέθηκαν στην εκκλησία για την κηδεία του τραγουδιστή ξέσπασαν σε ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα την ώρα που η νεκροφόρα ξεκίνησε να απομακρύνεται από τη Αγία Τριάδα για να φτάσει στο Γ' Νεκροταφείο.
Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε στην τελευταία του κατοικία.
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