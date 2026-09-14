Κηδεία Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη η μητέρα του - Στο νεκροταφείο η σορός του

Οι γονείς και οι αδελφές του τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDP PHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Η οικογένεια του Μαζωνάκη εξέρχεται της εκκλησίας / Βίντεο Star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αγία Τριάδα στη Νίκαια.
  • Πλήθος καλλιτεχνών και κόσμου παρακολούθησε την κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη.
  • Η οικογένεια του Μαζωνάκη ήταν απαρηγόρητη κατά την έξοδο της σορού από την εκκλησία.
  • Η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Γ' Νεκροταφείο της Νίκαιας.
  • Ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα καθώς η νεκροφόρα απομακρυνόταν.

Ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αγία Τριάδα στη Νίκαια, με την παρουσία πλήθους καλλιτεχνών αλλά και κόσμου που γνώριζε τον καλλιτέχνη και τον αγαπούσε. 

Κηδεία Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη η μητέρα του - Στο νεκροταφείο η σορός του

Κηδεία Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη η μητέρα του - Στο νεκροταφείο η σορός του

Βίντεο Star.gr

Κατά την έξοδο την σορού από την εκκλησία, οι αδερφές αλλά και οι γονείς του ήταν απαρηγόρητοι για την τεράστια αυτή απώλεια. Ακολούθησαν το φέρετρο ακριβώς πίσω του και μεταβαίνουν στο Γ' Νεκροταφείο της Νίκαιας όπου θα γίνει η ταφή. 

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Κηδεία Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη η μητέρα του - Στο νεκροταφείο η σορός του

Κηδεία Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη η μητέρα του - Στο νεκροταφείο η σορός του

Κηδεία Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη η μητέρα του - Στο νεκροταφείο η σορός του

Η Βάσω και η Μαρία Μαζωνάκη, αλλά και οι γονείς Κλειώ και Μανώλης δεν έφυγαν στιγμή δίπλα από τη σορό του. 

Κηδεία Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη η μητέρα του - Στο νεκροταφείο η σορός του

Το φέρετρο του Μαζωνάκη βγαίνει από την εκκλησία / Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)

Η στιγμή ήταν ανατριχιαστική, καθώς οι εκατοντάδες κόσμου που βρέθηκαν στην εκκλησία για την κηδεία του τραγουδιστή ξέσπασαν σε ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα την ώρα που η νεκροφόρα ξεκίνησε να απομακρύνεται από τη Αγία Τριάδα για να φτάσει στο Γ' Νεκροταφείο. 

Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε στην τελευταία του κατοικία.

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Κηδεία Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη η μητέρα του - Στο νεκροταφείο η σορός του

Κηδεία Μαζωνάκη: Υποβασταζόμενη η μητέρα του - Στο νεκροταφείο η σορός του

*Φωτογραφίες: Eurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)

 

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