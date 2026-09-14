Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την αθόρυβη φιλανθρωπική δράση του Μαζωνάκη

«Είμαι συγκλονισμένος από τον άδικο χαμό του», είπε

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (14/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Περιγράφει τον Μαζωνάκη ως άνθρωπο με ευαισθησίες και ιδιαίτερες ικανότητες.
  • Αναφέρει την αθόρυβη φιλανθρωπική δράση του καλλιτέχνη, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Είχε προσωπική γνωριμία με τον Μαζωνάκη και αξιοσημείωτες συζητήσεις μαζί του.
  • Ενώνει την προσευχή του με εκείνες της οικογένειας και των φίλων του Μαζωνάκη.

Συγκλονισμένος από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρεται και στην προσωπική σχέση που είχε αναπτύξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο περιγράφει ως έναν άνθρωπο με ξεχωριστές ευαισθησίες, ιδιαίτερες ικανότητες και έντονες εσωτερικές αναζητήσεις. Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη μνεία στην προσφορά του προς τους συνανθρώπους του, επισημαίνοντας πως πίσω από τη δημόσια εικόνα του υπήρχε σημαντικό φιλανθρωπικό έργο, το οποίο παρέμενε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Με τον Γιώργο είχαμε συναντήσεις μακριά από τα φώτα»

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μίλησε αρχικά για τις ιδιαίτερες συζητήσεις που είχε με τον τραγουδιστή σε προσωπικό επίπεδο. 

«Με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχα προσωπική γνωριμία και επαφή. Ήταν πολλές οι συναντήσεις μας και αξιοσημείωτες οι συζητήσεις μας μακριά από τα φώτα και τον θόρυβο της δημοσιότητας.

Ο Γιώργος είχε μία εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή και ήταν ένας άνθρωπος με ιδιαίτερα χαρίσματα, εσωτερικούς προβληματισμούς και υπαρξιακές αναζητήσεις. Υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι με αγάπη, πάθος και συνέπεια για περισσότερα από τριάντα χρόνια και κατάφερε, με το ταλέντο, που του χάρισε απλόχερα ο Θεός, και με την αυθεντικότητά του, να κερδίσει το κοινό, πέρα από διακρίσεις και τάξεις, και να εγγραφεί στη συλλογική μνήμη του λαού μας».

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Στη συνέχεια της δήλωσής του στο ΑΠΕ, ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στην αθόρυβη προσφορά του καλλιτέχνης:

«Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί του Θεού. Και μέσα στο σκοτάδι -γιατί όλοι μας ανεξαιρέτως δοκιμαζόμαστε από το σκοτάδι- ανακάλυπτε πάντα την έξοδο προς το Φως. Στάθηκε πάντα, ανώνυμα και σιωπηλά, γιατί έτσι συνειδητά επέλεγε, δίπλα σε συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη, χωρίς να ζητά αναγνώριση και χωρίς να μετατρέπει αυτή την ανάγκη του άλλου σε αφορμή προσωπικής προβολής. Με αθέατες πράξεις αληθινής αγάπης ως άνθρωπος.

Είμαι συγκλονισμένος από τον άδικο χαμό του υπό συνθήκες πραγματικά απαράδεκτες. Ενώνω την προσευχή μου με τις προσευχές της Οικογένειάς του, των ανθρώπων που τον αγάπησαν και των συνεργατών του. Και εύχομαι ο Θεός της αγάπης και του ελέους, που τα πάντα γνωρίζει και βλέπει, να αναπαύσει την ψυχή του και να χαρίζει στους οικείους του δύναμη και παρηγοριά.


Αιωνία του η μνήμη».

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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