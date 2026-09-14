Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων για να απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών

Πιθανή η αναβάθμιση της κατηγορίας

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (14/9/2026)

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Έφτασαν στην Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα βρεθούν ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, ενώ δεν αποκλείεται να λάβουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν. 

Την ίδια ώρα στη Νίκαια ολοκληρώνεται η εξόδιος ακολουθία του τραγουδιστή, παρουσία πλήθους καλλιτεχνών αλλά και απλού κόσμου που τον αγάπησε βαθιά. 

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Η γιατρός της κλινικής στο Κολωνάκι

Η γιατρός που ανέλαβε να κάνει την πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη / INTIME (ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που αποτελεί κακούργημα, όμως - σύμφωνα με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star και την Τασούλα Παπανικολάου - πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι

Στην Ευελπίδων και ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι / INTIME (ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)

Η αναβάθμιση της κατηγορίας είναι πιθανή λόγω των νέων ψηφιακών πειστηρίων που έχουν εντοπιστεί από τις αρχές και έφτασαν σήμερα στα χέρια του ανακριτή της υπόθεσης. Αν η κατηγορία αναβαθμιστεί, τότε το ζευγάρι πιθανολογείται πως θα ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί ώστε να λάβει γνώση του νέου κατηγορητηρίου. 

Κηδεία Μαζωνάκη: Απαρηγόρητη η Πάολα - Δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει

Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων για να απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποινή για τη θανατηφόρα έκθεση φτάνει και τα 10 έτη και προβλέπει προφυλάκιση σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αν η κατηγορία γίνει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως ζητά η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η προβλεπόμενη ποινή μπορεί να είναι και ισόβια.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να επικαλεστούν τη σιωπή, εν αναμονή των ιστοπαθολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, αναμένεται να αποφασιστεί και η περαιτέρω ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών, δηλαδή αν θα αφεθούν ελεύθεροι ή θα παραμείνουν υπό προσωρινή κράτηση.

Κηδεία Μαζωνάκη: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια

Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων για να απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών

Πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, που μετέδωσε η Τασούλα Παπανικολάου, αναφέρουν ότι ο κ. Βουρλιώτης από την Άρχη για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει δώσει εντολή ώστε να πραγματοποιηθεί και οικονομικός έλεγχος στο ιατρείο της Καρνεάδου. 

Θάνατος Μαζωνάκη: «Μίλησε» το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης 

Θάνατος Μαζωνάκη: «Μίλησε» μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης 

Σημαντικά δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε στο ιατρείο στο Κολωνάκι φαίνεται πως φέρνει στο φως το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. 

Τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση του μηχανήματος στα εγκληματολογικά εργαστήρια παραδόθηκαν στις αρμόδιες Αρχές και εξετάζονται προσεκτικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή της χρονικής στιγμής κατά την οποία ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός της συσκευής (alarm).

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η ροή του αίματος κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης που υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε στις 14.37 το μεσημέρι. Η διαδικασία φαίνεται να διήρκησε 45 λεπτά και γύρω στις 15.23 με 15.27 προσδιορίζεται η ώρα που σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του.

Με αφορμή τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, σήμερα το πρωί, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, κ. Χαράλαμπος Λυκούδης βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων με σκοπό να καταθέσει ένα συγκεκριμένο αίτημα. Ζήτησε να δώσει κατάθεση το μέλος της τριμελούς επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που βρέθηκε στο ιατρείο στο Κολωνάκι για να κάνει αυτοψία παρουσία της κατηγορούμενης γιατρού. 

 

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