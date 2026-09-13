Οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό στην Ανάβυσσο, που μετέδωσε ο Παναγιώτης Μπούσιος στο Star / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star (13/9/2026)

Ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar επί της Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου, στην Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο, ήταν και ο Αλκέτ Ριζάι που είχε βγει με άδεια από τις Φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλκέτ Ριζάι εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από το beach bar στην Ανάβυσσο / Eurokinissi

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς

Τα ξημερώματα της Κυριακής σήμανε συναγερμός στην Ανάβυσσο, μετά από αναφορά για πυροβολισμούς έξω από beach bar της περιοχής.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ενημέρωση της Αστυνομίας έγινε περίπου στις 05:15. Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο κάλυκες, ενώ βρέθηκαν και ίχνη αίματος.

Αργότερα, ενημερώθηκαν από το Κέντρο Υγείας Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για πρώτες βοήθειες ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα από θραύσματα γυαλιών στον αστράγαλο και ένας 41χρονος Πακιστανός με διαμπερές τραύμα από σφαίρα στην γάμπα και ελήφθησαν καταθέσεις και από τους δύο. Και οι δύο ήταν υπάλληλοι της επιχείρησης, όμως φέρεται να έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό, όπως και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

H δυνατή μουσική στο αυτοκίνητο και η παρατήρηση

Σχετικά με τα όσα προηγήθηκαν, οι πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως, κάποια στιγμή και ενώ ο περισσότερος κόσμος είχε φύγει από το μαγαζί, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε την μουσική.

Τότε ο Αλκέτ Ριζάι που ήταν εκεί με δύο φίλους του, βγήκε έξω στο πάρκινγκ και έβαλαν δυνατά την μουσική στο αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση φοβούμενος ότι από τον θόρυβο μπορεί να κληθεί η Αστυνομία.

Τότε ήρθαν στα χέρια, ενώ βγήκαν και άλλα άτομα έξω από την επιχείρηση. Κατά τη συμπλοκή, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο και να όπλισε, ενώ τότε τράβηξε όπλο και ένας Αφγανός - ενδεχομένως της ασφάλειας του beach bar -, ο οποίος πυροβόλησε. Οι σφαίρες φαίνεται να εξοστρακίστηκαν και να προκάλεσαν τον τραυματισμό των δύο εργαζομένων της επιχείρησης.

Ο Αλκέτ Ριζάι και οι δύο φίλοι του μπήκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν, ενώ από το σημείο διέφυγε και ο Αφγανός που επίσης αναζητείται. Για το περιστατικό μέχρι στιγμής συνελήφθη ο ιδιοκτήτης για ψευδή κατάθεση.

Ο Αλκέτ Ριζάι βρισκόταν εκτός σωφρονιστικού καταστήματος με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και θα έπρεπε να επιστρέψει το πρωί της Δευτέρας.