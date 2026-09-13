Στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον δικό της τρόπο, θέλησε να σταθεί η Κατερίνα Λιόλιου, αποφασίζοντας να μεταφέρει τη συναυλία που είχε προγραμματίσει για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα.
Η τραγουδίστρια γνωστοποίησε το βράδυ της Κυριακής την αλλαγή της ημερομηνίας μέσα από ένα λιτό Instagram Story, εξηγώντας πως η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 29 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, έστειλε το δικό της μήνυμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες πριν από την κηδεία του.
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«Αγαπημένοι μου φίλοι, η αυριανή μας συναυλία στα Ιωάννινα μεταφέρεται για 29 Σεπτεμβρίου. Αύριο αποχαιρετάμε όλοι μαζί τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η μνήμη του και τα τραγούδια του θα μείνουν για πάντα. Τα εισιτήριά σας ισχύουν κανονικά. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», έγραψε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Λιόλιου.
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Με αυτή την κίνηση, η τραγουδίστρια θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη και να μπορέσει να βρεθεί στην Αθήνα για το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο καλλιτέχνη.
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Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η απόφαση της Κατερίνας Λιόλιου να αλλάξει το πρόγραμμά της αποτελεί έναν ακόμη τρόπο με τον οποίο άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο εκφράζουν τη συγκίνησή τους για την απώλειά του.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.