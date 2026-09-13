Λιόλιου για Μαζωνάκη: «Η μνήμη του θα μείνει για πάντα»

Η απόφαση που πήρε η τραγουδίστρια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Λιόλιου μεταφέρει τη συναυλία της από 14 Σεπτεμβρίου σε 29 Σεπτεμβρίου για να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Η ανακοίνωση έγινε μέσω Instagram Story, όπου εξήγησε την αλλαγή λόγω της κηδείας του Μαζωνάκη.
  • Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα γίνει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Τα εισιτήρια της συναυλίας ισχύουν κανονικά και η Λιόλιου ευχαρίστησε το κοινό για την κατανόηση.
  • Η απόφαση αυτή δείχνει τη συγκίνηση του καλλιτεχνικού χώρου για την απώλεια του Μαζωνάκη.

Στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον δικό της τρόπο, θέλησε να σταθεί η Κατερίνα Λιόλιου, αποφασίζοντας να μεταφέρει τη συναυλία που είχε προγραμματίσει για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα.

Η τραγουδίστρια γνωστοποίησε το βράδυ της Κυριακής την αλλαγή της ημερομηνίας μέσα από ένα λιτό Instagram Story, εξηγώντας πως η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 29 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, έστειλε το δικό της μήνυμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες πριν από την κηδεία του.

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«Αγαπημένοι μου φίλοι, η αυριανή μας συναυλία στα Ιωάννινα μεταφέρεται για 29 Σεπτεμβρίου. Αύριο αποχαιρετάμε όλοι μαζί τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η μνήμη του και τα τραγούδια του θα μείνουν για πάντα. Τα εισιτήριά σας ισχύουν κανονικά. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», έγραψε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Λιόλιου.

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Με αυτή την κίνηση, η τραγουδίστρια θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη και να μπορέσει να βρεθεί στην Αθήνα για το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

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Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η απόφαση της Κατερίνας Λιόλιου να αλλάξει το πρόγραμμά της αποτελεί έναν ακόμη τρόπο με τον οποίο άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο εκφράζουν τη συγκίνησή τους για την απώλειά του.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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